Skank fará live show no sábado (1); confira a programação

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?
Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]
Live Musical
Skank
Às 20h, no canal no YouTube da banda. O show digital será uma comemoração aos 30 anos de carreira do grupo mineiro.
Fagner e Xand Avião
Léo Chaves
Às 17h, no canal no YouTube do cantor.
Nilton Spirro
Banda X-23
Às 16h, no canal no YouTube da banda. No repertório músicas autorais.
Fiduma & Jeca
Às 18h, no canal no YouTube da dupla.
Erasmo Carlos
Fábio Pinel Convida
Às 20h, no perfil no Instagram do cantor. O convidado para o bate-papo musical da vez será Léo de Paula.
Rocknbrow
Samba Soul
Às 20h, no canal no YouTube da banda. O show terá a apresentação do single "Tudo O Que Você Quiser".
"II Arraiá da Paróquia" - Música online e Drive-thru de comidas típicas
Às 19h30, no canal no YouTube da Paróquia Nossa Senhora da Graças, haverá uma apresentação musical em que o Padre Fernando Souza irá cantar ao lado de outros integrantes da paróquia músicas regionais, típicas de festas juninas.
Elton John
Às 13h, no canal no YouTube do cantor. A transmissão será de sua apresentação em Nova York no ano 2000).
Todxs Music Festival
Às 17h, no perfil no TikTok do festival. Com DJs Bhaskar, Pathy Dejesus, DJ Tom e mais.
Ziriguidum em casa
A partir das 17h, nas redes sociais de cada artista. Confira a programação:
Furacão 2000
VillaMix em Casa
A partir das 16h, no canal no YouTube do VillaMix. Com Leonardo, Gian & Giovani, Rick & Renner, Teodoro & Sampaio e outros.
Limão com Mel
Às 21h, no canal no YouTube da dupla.
Fafá de Belém
Às 20h, no canal no YouTube Blue Note Rio.
Tulipa e Gustavo Ruiz em Tulipa Noir
Às 21h, no site da Casa Francisca. A apresentação será em preto e branco sob a direção de Laís Bodansky. Ingressos: R$ 26 (normal); R$ 53 (apoio ao espetáculo 1); R$ 80 (apoio ao espetáculo 2); R$ 125 (apoio ao espetáculo 3). Vendas: No site Sympla.
Live Classic Sunset
Às 16h, no canal no YouTube Classicsunset. Como atrações a live contará com os DJS JØRD, Evokings e Barja.
Banda Like a Boss Blues and Rock
Às 20h, no canal no YouTube da banda. A live será em homenagem ao Dia Internacional do Blues.
Teatro Online
Espetáculo de humor "H.A.R.O.L.D.O"
Às 19h, na plataforma Zoom. Com Ingresso gratuito, o link para a videochamada deve ser solicitado via mensagem para o perfil no Instagram @haroldoimpro. Classificação: 12 anos.
Infantil
Turma da Pakaraka
Exposições digitais
“Reencontro com a Fé”
De 12 de julho a 12 de agosto, em horário livre. No site da mostra. Reúne 39 imagens de peças de arte sacra do acervo do ES.
“Quarentena”
Aberta no dia 3 de julho, a exposição permanente funciona em horário livre no site da galeria Espaço Zagut.