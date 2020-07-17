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Skank fará live show no sábado (1); confira a programação

A apresentação digital será uma comemoração dos 30 anos do grupo musical

Publicado em 

17 jul 2020 às 13:34

Publicado em 17 de Julho de 2020 às 13:34

A banda Skank: Samuel Rosa (guitarra), Lelo Zaneti (baixo), Henrique Portugal (guitarra e teclados) e Haroldo Ferretti (bateria)
A banda Skank: Samuel Rosa (guitarra), Lelo Zaneti (baixo), Henrique Portugal (guitarra e teclados) e Haroldo Ferretti (bateria) Crédito: Diego Ruahn

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Programação Online

Live Musical 

Skank

Às 20h, no canal no YouTube da banda.  O show digital será uma comemoração aos 30 anos de carreira do grupo mineiro. 

Fagner e Xand Avião

Léo Chaves

Nilton Spirro

Banda X-23

Às 16h, no canal no YouTube da banda. No repertório músicas autorais. 

Fiduma & Jeca

Erasmo Carlos

Fábio Pinel Convida

Às 20h, no perfil no Instagram do cantor. O convidado para o bate-papo musical da vez será Léo de Paula. 

Rocknbrow

Samba Soul

Às 20h, no canal no YouTube da banda. O show terá a apresentação do single "Tudo O Que Você Quiser".

"II Arraiá da Paróquia" - Música online e Drive-thru de comidas típicas

Às 19h30, no canal no YouTube da Paróquia  Nossa Senhora da Graças, haverá uma apresentação musical em que o Padre Fernando Souza irá cantar ao lado de outros integrantes da paróquia músicas regionais, típicas de festas juninas. 

Elton John

Às 13h, no canal no YouTube do cantor. A transmissão será de sua apresentação em Nova York no ano 2000). 

Todxs Music Festival

Às 17h, no perfil no TikTok do festival. Com DJs Bhaskar, Pathy Dejesus, DJ Tom e mais. 

Ziriguidum em casa

A partir das 17h, nas redes sociais de cada artista. Confira a programação:

Furacão 2000

VillaMix em Casa

A partir das 16h, no canal no YouTube do VillaMix. Com Leonardo, Gian & Giovani, Rick & Renner, Teodoro & Sampaio e outros. 

Limão com Mel

Fafá de Belém

Tulipa e Gustavo Ruiz em Tulipa Noir

Às 21h, no site da Casa Francisca. A apresentação será em preto e branco sob a direção de Laís Bodansky. Ingressos: R$ 26 (normal); R$ 53 (apoio ao espetáculo 1); R$ 80 (apoio ao espetáculo 2); R$ 125 (apoio ao espetáculo 3). Vendas: No site Sympla.

Live Classic Sunset

Às 16h, no canal no YouTube Classicsunset.  Como atrações a live contará com os DJS JØRD, Evokings e Barja. 

Banda Like a Boss Blues and Rock

Às 20h, no canal no YouTube da banda. A live será em homenagem ao Dia Internacional do Blues. 

Teatro Online

Espetáculo de humor "H.A.R.O.L.D.O"

Às 19h, na plataforma Zoom. Com Ingresso gratuito, o link para a videochamada deve ser solicitado  via mensagem para o perfil no Instagram @haroldoimproClassificação: 12 anos. 

Infantil

Turma da Pakaraka

Exposições digitais 

“Reencontro com a Fé”

De 12 de julho a 12 de agosto, em horário livre. No site da mostra. Reúne 39 imagens de peças de arte sacra do acervo do ES.

“Quarentena”

Aberta no dia 3 de julho, a exposição permanente funciona em horário livre no site da galeria Espaço Zagut

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