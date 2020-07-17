Zeca Pagodinho fará live show no domingo (9); confira a agenda

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?
Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]
Circo Drive-in
Le Peppe Circo
Às 17h, no estacionamento da Faculdade Estácio de Sá, em Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: Custando R$ 50 (até duas pessoas no veículo), R$ 70 (mais de duas pessoas no veículo). Venda no site Le Billet.
Lives Musicais
Zeca Pagodinho
Às 13h, no canal no YouTube do cantor.
Vou Pro Sereno
Às 19h, no canal no YouTube do grupo.
Xande de Pilares
Às 15h, no canal no YouTube do cantor.
Fafá de Belém
Às 17h30, na plataforma Cultura Livre Online. Ingressos: 5 euros (cerca de R$ 30)
Feijoada da MUG Live
Parangolé
Às 15h, no canal no YouTube do grupo. A live é uma realização do projeto Skol Pagodão.
Fábio Jr.
Às 15h45, no canal no YouTube do cantor.
Daniel
Ás 15h, no canal no YouTube do cantor.
César Menotti e Fabiano
Às 13h30, no canal no YouTube da dupla.
Arlindinho Cruz
Às 18h, no canal no YouTube do cantor. A live será em homenagem ao seu pai, Arlindo.
Flávio Venturini
Blitz
Às 15h, no canal no YouTube da banda.
Nando Reis
Às 18h, no canal no YouTube do cantor. Com os filhos Sophia, Theo e Sebastião
Cecitonio Coelho
Às 19h, no perfil no Instagram do cantor e no Facebook. Tocando Tim Maia, no repertório canções como "Me Dê Motivo"; "Primavera"; e "Você".
Rodrigo Vellozo e Benito Di Paula
Às 18h, no canal no YouTube de Rodrigo Vellozo. Especial dia dos pais.
Batista Lima- Live em Caruaru
Às 17h, no canal no YouTube do cantor.
Adryana Ribeiro
Às 15h, no canal no YouTube da cantora. "Live Coisinha do Pai".
Simone
André Prando
Às 20h, no perfil no Instagram do cantor e em seu canal no YouTube. Tocando Zé Ramalho.
Banda Levanoiz
Às 12h, em seu canal no YouTube.
Zezo Potiguar
Às 16h, no canal no YouTube do cantor. Com a apresentação "Uma Homenagem aos Pais".
Kamau
Às 21h, no aplicativo Beapp.
Infantil
Beatles para Crianças
Às 16h, no Instagram, YouTube e Facebook do projeto Diversão em Cena. O espetáculo reúne sucessos do quarteto de Liverpool com arranjos originais, entre eles “I Want to Hold Your Hand”, “All my Loving” e “Yellow Submarine”.
Teatro Online
O Livro
Às 21h30, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo. ComEduardo Moscovis.
Exposições digitais
“Reencontro com a Fé”
De 12 de julho a 12 de agosto, em horário livre. No site da mostra. Reúne 39 imagens de peças de arte sacra do acervo do ES.
“Quarentena”
Aberta no dia 3 de julho, a exposição permanente funciona em horário livre no site da galeria Espaço Zagut.