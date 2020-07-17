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Dia dos pais

Zeca Pagodinho fará live show no domingo (9); confira a agenda

Xande de Pilares, Parangolé e o grupo Vou Pro Sereno Também irão se apresentar na data

Publicado em 

17 jul 2020 às 14:28

Publicado em 17 de Julho de 2020 às 14:28

Zeca Pagodinho lança álbum
Zeca Pagodinho fará mais uma live no dia (9) Crédito: Divulgação

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Programação Online

Circo Drive-in

Le Peppe Circo

Às 17h, no estacionamento da Faculdade Estácio de Sá, em Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: Custando R$ 50 (até duas pessoas no veículo), R$ 70 (mais de duas pessoas no veículo). Venda no site Le Billet. 

Lives Musicais 

Zeca Pagodinho

Vou Pro Sereno

Xande de Pilares

Fafá de Belém

Às 17h30, na plataforma Cultura Livre Online. Ingressos: 5 euros (cerca de R$ 30)

Feijoada da MUG Live

Parangolé

Às 15h, no canal no YouTube do grupo. A live é uma realização do projeto Skol Pagodão.

Fábio Jr.

Daniel

César Menotti e Fabiano

Arlindinho Cruz

Às 18h, no canal no YouTube do cantor.  A live será em homenagem ao seu pai, Arlindo. 

Flávio Venturini

Blitz

Nando Reis

Às 18h, no canal no YouTube do cantor. Com os filhos Sophia, Theo e Sebastião

Cecitonio Coelho

Às 19h, no perfil no Instagram do cantor no Facebook. Tocando Tim Maia, no repertório canções como "Me Dê Motivo"; "Primavera"; e "Você".  

Rodrigo Vellozo e Benito Di Paula

Às 18h, no canal no YouTube de Rodrigo Vellozo. Especial dia dos pais. 

Batista Lima- Live em Caruaru

Adryana Ribeiro

Às 15h, no canal no YouTube da cantora. "Live Coisinha do Pai". 

Simone

André Prando

Banda Levanoiz

Zezo Potiguar

Às 16h, no canal no YouTube do cantor. Com a apresentação "Uma Homenagem aos Pais". 

Kamau

Às 21h, no aplicativo Beapp. 

Infantil

Beatles para Crianças

Às 16h, no InstagramYouTube e Facebook do projeto Diversão em Cena. O espetáculo reúne sucessos do quarteto de Liverpool com arranjos originais, entre eles “I Want to Hold Your Hand”, “All my Loving” e “Yellow Submarine”.

Teatro Online

O Livro

Exposições digitais 

“Reencontro com a Fé”

De 12 de julho a 12 de agosto, em horário livre. No site da mostra. Reúne 39 imagens de peças de arte sacra do acervo do ES.

“Quarentena”

Aberta no dia 3 de julho, a exposição permanente funciona em horário livre no site da galeria Espaço Zagut

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