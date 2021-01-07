Forrozeiros capixabas lamentam a morte do ícone Genival Lacerda

Alemão do Forró com Genival Lacerda e o filho do cantor, João Lacerda, em 2016 Crédito: Alemão do Forró/Acervo pessoal

"Severina Xique-Xique", "Quem Dera" e "Mate o Véio, Mate", Genival Lacerda morreu aos 89 anos, na manhã desta quinta-feira (7), por complicações causadas pela Covid-19. Símbolo do forró, e criador de "hinos" do gênero, como

Muito querido no Espírito Santo, terra onde reina o forró pé de serra, o cantor é lembrando com carinho por artistas e forrozeiros do Estado, que lamentam a perda de um dos ícones do gênero.

Um dos mais conhecidos cantores capixabas no país, Alemão do Forró relembra quando conheceu Genival Lacerda, durante aos bastidores de sua participação no "Programa do Ratinho" (SBT), em 2016.

Genival Lacerda Crédito: Reprodução/Instagram @cantorgenivallacerda

"Ficamos no mesmo camarim e conversamos bastante. Falei do nosso Estado e cantei a minha música, que ele gostou bastante. O Genival estava com o filho, o também cantor João Lacerda. Foi a primeira vez que participei de um programa em rede nacional e estava muito nervoso. Genival me deu a maior força, brincando para me tranquilizar", relembra, com carinho.

"É um ícone da música nordestina, pois foi um dos primeiros a apresentar músicas de duplo sentido e irreverentes. Sua marca era a extravagância, com roupas coloridas. Sua maneira de dançar com a mão na barriga marcou sucessos como 'De Quem é Esse Jegue' e 'Severina Xique-Xique'. Todo mundo sabe cantar e sabe quem é o dono delas. Foi um mestre da nossa cultura."

ENTRE NÓS

Hudson Cribari Lyra, locutor do Festival Nacional de Forró de Itaúnas, afirma que Lacerda sempre serviu de inspiração para os artistas capixabas.

"Ele participou do festival algumas vezes, sempre levando alegria com simplicidade e humildade. Adorava andar pela Vila de Itaúnas, conhecendo pessoas novas. O Genival sempre dizia que Itaúnas era o único lugar em que sentia uma energia diferente, com todas as pessoas cantando as suas músicas durante o show", relembra.

Juliana Matos, uma das organizadoras do festival de Conceição da Barra, também lamentou a perda do artista paraibano. "Genival Lacerda é um marco para o forró pé de serra. Em 2018, o Fenfit o homenageou como um dos grandes nomes do gênero. Hoje perdemos um grande amigo para a Covid-19. Precisamos ter consciência de que é esse vírus é muito grave e temos que ter empatia para com os outros. Estamos de luto não só pelo forró, mas sim por todas as pessoas queridas que nos deixaram por conta da doença", relembra.

O Festival Nacional de Forró de Itaúnas (Fenfit), em suas redes sociais, prestou uma homenagem a Genival Lacerda.

A organização do Fenfit também publicou trechos da última apresentação do artista no festival capixaba, em 2018.

PELAS REDES

Outros artistas do forró capixaba também usaram as redes sociais para se despedir do mestre Genival. Higo Rafael, vocal da Banda Mafuá, postou uma foto ao lado do artista, com os dizeres "O Brasil perdeu hoje um dos maiores ícones da nossa cultura popular".

O grupo Forrofiá também se manifestou: "Não temos muitas palavras nesse momento, seu Vává descanse em paz!"