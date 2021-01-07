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Exibição de documentários

David Bowie é homenageado pelo Canal Bis nos 5 anos da morte do cantor

Programação especial começa neste sábado (9), às 21h30, dia em que Bowie faria 74 anos, com a exibição do documentário inédito 'A Conquista da Fama', que resgata imagens raras dos cinco primeiros anos da carreira de David Bowie

Publicado em 

07 jan 2021 às 15:35

Publicado em 07 de Janeiro de 2021 às 15:35

Cantor David Bowie morreu em 10 de janeiro de 2016
Cantor David Bowie morreu em 10 de janeiro de 2016 Crédito: Reprodução
E lá se vão cinco anos desde que David Bowie morreu. Foi no dia 10 de janeiro de 2016, um dia após o cantor fazer 69 anos, que o mundo ficou estarrecido com a perda desse ícone da música. O britânico deixou sua marca no rock e também influenciou a moda com seus figurinos andróginos e questionadores. Não bastasse isso, brilhou ainda nas telas de cinema, ao surgir em filmes como em Labirinto - A Magia do Tempo, de 1986.
Para relembrar essa lenda, que ficou conhecida como Camaleão do Rock, o Canal Bis preparou programação especial, que começa neste sábado (9), às 21h30, dia em que Bowie faria 74 anos, com a exibição do documentário inédito A Conquista da Fama, que resgata imagens raras dos cinco primeiros anos da carreira de David Bowie, do final da década de 1960 até a morte no palco de seu icônico personagem Ziggy Stardust, em 1973. Depois, às 23h, está programada a exibição do show Ziggy Stardust: Re-Mastered, que tem no repertório canções como Wild Eyed Boy From Freecloud e covers de Lou Reed e Rolling Stones.
No domingo (10), às 21h30, vai ao ar documentário que tem como base os últimos cinco anos de Bowie. Em David Bowie: The Last Five Years, o público poderá observar a evolução musical do artista. Na sequência, às 22h30, o canal mostra o registro feito de Bowie Reality Tour, com direito a sucessos de diferentes épocas de sua carreira, como Rebel Rebel, Under Pressure e New Killer Star.

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