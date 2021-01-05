Festas de São Benedito e São Sebastião serão em formato virtual na Serra

Festas de São Sebastião em Nova Almeida e Manguinhos Crédito: Edson Reis

Ciclo Folclórico da Serra 2020/2021,serão realizadas em janeiro as Festas de São Benedito e São Sebastião de Nova Almeida e São Sebastião de Manguinhos. Para evitar o risco de contaminação devido à Para fechar em grande estilo o,serão realizadas em janeiro as Festas de São Benedito e São Sebastião de Nova Almeida e São Sebastião de Manguinhos. Para evitar o risco de contaminação devido à pandemia da Covid-19 , este ano o formato das festas foi substituído pelo formato semipresencial e virtual.

A programação começa nesta quarta-feira (6), às 20 horas, com a tradicional Festa de São Benedito e São Sebastião 2021 de Nova Almeida com exibição de documentário sobre a Cortada do Mastro, seguida de homenagem ao saudoso mestre Nelson Ramos.

Já no dia 20/01 (Dia de São Sebastião) será exibido o documentário sobre a Fincada do Mastro seguido de Live com a Banda de Congo São Benedito e São Sebastião e a Banda Estrela dos Artistas. Ainda no dia 20/01, a partir das 18h30 haverá carreata de São Benedito e São Sebastião pelas ruas de Nova Almeida. Às 20 horas terá missa na Igreja dos Reis Magos.

Transmissão das festas de São Sebastião em Nova Almeida e Manguinhos será pelo YouTube da ABC-Serra Crédito: Edson Reis

A Festa em homenagem a São Sebastião em Manguinhos será realizada no sábado (23/01), às 16 horas, com exibição de documentário e videoclipe com a Banda de Congo Jovens de Manguinhos.

O conteúdo digital promete muitas emoções e surpresas, ao som de muito congo, alegria com seus diversos ritmos e cores. As transmissões acontecerão no canal da ABC/Serra no Youtube (youtube.com/ABCSerra).

As atividades têm o objetivo de retratar a importância da cultura congueira tão amada e tão esperada pelo povo.

“Uma festa que traz em sua essência a alegria das pessoas, a dança, o canto, a união do povo e o povo na rua. Não tivemos outra escolha a não ser modificar o formato pensando no bem-estar de toda a população, dos festeiros e das bandas de congo e de música”, explica o presidente da ABC Serra, Lucas Barbosa.

PROGRAMAÇÃO

Transmissões: acontecerão no canal da ABC-Serra no YouTube (youtube.com/ABCSerra)



acontecerão no canal da ABC-Serra no YouTube (youtube.com/ABCSerra) Exposição Fotográfica: ficará disponível no site www.abcserra.org.br



Festa de São Benedito e São Sebastião 2021 - Nova Almeida

06/01 (quarta-feira)

- 20h - Exibição de Documentário sobre a Cortada do Mastro e homenagem ao Mestre Nelson Ramos

20/01 (quarta-feira)

- 16h - Exibição de Documentário sobre a Fincada do Mastro e Live com a Banda de Congo São Benedito e São Sebastião e a Banda Estrela dos Artistas

- 18h30 - Carreata de São Benedito e São Sebastião pelas ruas de Nova Almeida

- 20h - Missa na Igreja dos Reis Magos

Festa de São Sebastião 2021 - Manguinhos