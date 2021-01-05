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Nova Almeida e Manguinhos

Festas de São Benedito e São Sebastião serão em formato virtual na Serra

Para evitar o risco de contaminação devido à pandemia da Covid-19, este ano o formato das festas foi substituído pelo formato semipresencial e virtual. Programação começa nesta quarta-feira (6)

Publicado em 

05 jan 2021 às 18:13

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 18:13

Festas de São Sebastião em Nova Almeida e Manguinhos: edição de 2021 será no formato semipresencial e virtual
Festas de São Sebastião em Nova Almeida e Manguinhos Crédito: Edson Reis
Para fechar em grande estilo o Ciclo Folclórico da Serra 2020/2021,serão realizadas em janeiro as Festas de São Benedito e São Sebastião de Nova Almeida e São Sebastião de Manguinhos. Para evitar o risco de contaminação devido à pandemia da Covid-19, este ano o formato das festas foi substituído pelo formato semipresencial e virtual.
A programação começa nesta quarta-feira (6), às 20 horas, com a tradicional Festa de São Benedito e São Sebastião 2021 de Nova Almeida com exibição de documentário sobre a Cortada do Mastro, seguida de homenagem ao saudoso mestre Nelson Ramos.
Já no dia 20/01 (Dia de São Sebastião) será exibido o documentário sobre a Fincada do Mastro seguido de Live com a Banda de Congo São Benedito e São Sebastião e a Banda Estrela dos Artistas. Ainda no dia 20/01, a partir das 18h30 haverá carreata de São Benedito e São Sebastião pelas ruas de Nova Almeida. Às 20 horas terá missa na Igreja dos Reis Magos.
Festas de São Sebastião em Nova Almeida e Manguinhos: edição de 2021 será no formato semipresencial e virtual
Transmissão das festas de São Sebastião em Nova Almeida e Manguinhos será pelo YouTube da ABC-Serra Crédito: Edson Reis
A Festa em homenagem a São Sebastião em Manguinhos será realizada no sábado (23/01), às 16 horas, com exibição de documentário e videoclipe com a Banda de Congo Jovens de Manguinhos.
O conteúdo digital promete muitas emoções e surpresas, ao som de muito congo, alegria com seus diversos ritmos e cores. As transmissões acontecerão no canal da ABC/Serra no Youtube (youtube.com/ABCSerra).
As atividades têm o objetivo de retratar a importância da cultura congueira tão amada e tão esperada pelo povo.
“Uma festa que traz em sua essência a alegria das pessoas, a dança, o canto, a união do povo e o povo na rua. Não tivemos outra escolha a não ser modificar o formato pensando no bem-estar de toda a população, dos festeiros e das bandas de congo e de música”, explica o presidente da ABC Serra, Lucas Barbosa.
A realização é da Associação de Bandas de Congo da Serra (ABC-Serra) e Prefeitura da Serra, com o apoio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult).

PROGRAMAÇÃO

Festa de São Benedito e São Sebastião 2021 - Nova Almeida

  • 06/01 (quarta-feira)
    - 20h - Exibição de Documentário sobre a Cortada do Mastro e homenagem ao Mestre Nelson Ramos
  • 20/01 (quarta-feira)
    - 16h - Exibição de Documentário sobre a Fincada do Mastro e Live com a Banda de Congo São Benedito e São Sebastião e a Banda Estrela dos Artistas
    - 18h30 - Carreata de São Benedito e São Sebastião pelas ruas de Nova Almeida
    - 20h - Missa na Igreja dos Reis Magos

Festa de São Sebastião 2021 - Manguinhos

  • 23/01 (sábado)
    - 16h - Exibição de documentário e videoclipe com a Banda de Congo Jovens de Manguinhos

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