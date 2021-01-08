Pandemia: Jesus Vida Verão 2021 é adiado para julho em Vila Velha

29º Jesus Vida Verão na Praia de Itapuã, em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

Your browser does not support the audio element. Jesus Vida Verão 2021 é adiado para julho em Vila Velha

foi adiado para julho devido à pandemia da Considerado o maior evento gospel de praia do país, o Jesus Vida Verão , que completa 30 anos neste ano e tradicionalmente é realizado no início de janeiro na Praia de Itapuã, em Vila Velha devido à pandemia da Covid-19

De acordo com a coordenação do evento, o Jesus Vida Verão reúne, em média, cerca de 30 mil pessoas por noite. Normalmente, é realizado em quatro dias, começando no início da noite, e conta com atrações nacionais e shows de bandas gospel locais. A intenção, segundo a coordenação, é que neste ano o formato seja o mesmo, também em quatro dias.

Foi necessário adiar o evento em função da pandemia, segundo o pastor Evaldo Carlos dos Santos, que é coordenador geral do Jesus Vida Verão. Ele ressaltou que a festa atrai milhares de fiéis e o momento exige distanciamento social.

"A Coordenação do evento entende que a vida e a saúde das pessoas precisa ser preservada. O Jesus Vida Verão continuará sendo a grande celebração anual da família de Deus" Evaldo Carlos dos Santos - Coordenador geral do Jesus Vida Verão

De acordo com o pastor Evaldo, o evento completa 30 anos de realização em 2021. "Estamos certos que teremos a oportunidade dada por Deus para comemorarmos este marco importantíssimo na história do Estado do Espírito Santo".