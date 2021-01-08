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Evento completa 30 anos

Pandemia: Jesus Vida Verão 2021 é adiado para julho em Vila Velha

O evento, que está em sua 30ª edição e tradicionalmente é realizado no início de janeiro na Praia de Itapuã, em Vila Velha, foi adiado devido à pandemia da Covid-19
Wanessa Scardua

Wanessa Scardua

Publicado em 

08 jan 2021 às 07:17

Publicado em 08 de Janeiro de 2021 às 07:17

Segundo dia de Jesus Vida Verão na praia de Itapoã, em Vila Velha
29º Jesus Vida Verão na Praia de Itapuã, em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira
Jesus Vida Verão 2021 é adiado para julho em Vila Velha
Considerado o maior evento gospel de praia do país, o Jesus Vida Verão, que completa 30 anos neste ano e tradicionalmente é realizado no início de janeiro na Praia de Itapuã, em Vila Velha, foi adiado para julho devido à pandemia da Covid-19
De acordo com a coordenação do evento, o Jesus Vida Verão reúne, em média, cerca de 30 mil pessoas por noite. Normalmente, é realizado em quatro dias, começando no início da noite, e conta com atrações nacionais e shows de bandas gospel locais. A intenção, segundo a coordenação, é que neste ano o formato seja o mesmo, também em quatro dias.
Foi necessário adiar o evento em função da pandemia, segundo o pastor Evaldo Carlos dos Santos, que é coordenador geral do Jesus Vida Verão. Ele ressaltou que a festa atrai milhares de fiéis e o momento exige distanciamento social. 
"A Coordenação do evento entende que a vida e a saúde das pessoas precisa ser preservada. O Jesus Vida Verão continuará sendo a grande celebração anual da família de Deus"
Evaldo Carlos dos Santos - Coordenador geral do Jesus Vida Verão

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De acordo com o pastor Evaldo, o evento completa 30 anos de realização em 2021. "Estamos certos que teremos a oportunidade dada por Deus para comemorarmos este marco importantíssimo na história do Estado do Espírito Santo".
Na edição de 2020, o Jesus Vida Verão contou com atrações como Cassiane, Fernanda Brum, Eyshila, Anderson Freire e Paulo César Baruk. Para este ano, segundo a coordenação do evento, ainda não há previsão sobre a programação.

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