Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Evento gospel

Fotojornalismo: segundo dia de Jesus Vida Verão com Eyshila e Baruk

O segundo dia de Jesus Vida Verão conta com a apresentação de Eyshila e Paulo César Baruk; o evento gospel acontece na praia de Itapoã, em Vila Velha. As fotos são do fotógrafo de A Gazeta Fernando Madeira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jan 2020 às 22:40

Publicado em 09 de Janeiro de 2020 às 22:40

Segundo dia de Jesus Vida Verão em Vila Velha

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

  • Sexta-feira (10) 
  • Anderson Freire e Willow
  • Sábado (11) 
  • Fernanda Brum e Willow
  • Horário: 19h às 23h 
  • Local: Praia de Itapoã, em frente à Rua Jair de Andrade, em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 17/04/2026
Veículo autopropelido que foi impedido de usar a Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte (para uso somente de Opinião da Gazeta)
Ciclovias da Grande Vitória: sem comunicação e fiscalização não vai haver organização
Cetaf perde para Joaçaba e começa os playoffs em desvantagem

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados