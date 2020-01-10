Fotojornalismo: segundo dia de Jesus Vida Verão com Eyshila e Baruk

Segundo dia de Jesus Vida Verão em Vila Velha
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO
- Sexta-feira (10)
- Anderson Freire e Willow
- Sábado (11)
- Fernanda Brum e Willow
- Horário: 19h às 23h
- Local: Praia de Itapoã, em frente à Rua Jair de Andrade, em Vila Velha
Publicado em
Publicado em 09 de Janeiro de 2020 às 22:40
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