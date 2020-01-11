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Louvor na praia

Fotojornalismo: terceiro dia de Jesus Vida Verão com Anderson Freire e Willow

O terceiro dia de Jesus Vida Verão conta com a apresentação de Anderson Freire e Willow; o evento gospel acontece na praia de Itapoã, em Vila Velha. As fotos são do fotógrafo de A Gazeta Ricardo Medeiros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jan 2020 às 23:24

Publicado em 10 de Janeiro de 2020 às 23:24

Terceiro dia de Jesus Vida Verão em Vila Velha

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

  • Sábado (11)
  • Fernanda Brum e Willow
  • Horário: 19h às 23h
  • Local: Praia de Itapoã, em frente à Rua Jair de Andrade, em Vila Velha
Terceiro dia de Jesus Vida Verão em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros

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