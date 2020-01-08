Veja as interdições no trânsito de Vila Velha para o Jesus Vida Verão

Trechos de avenidas de Vila Velha serão interditados para o Jesus Vida Verão Crédito: Reprodução/PMVV

17h30, duas horas antes da primeira atração da noite. A liberação das vias ocorrerá uma hora e meia após o fim da programação, meia-noite. Nas próximas quatro noites, Vila Velha receberá um dos maiores eventos evangélicos do Brasil. A Praia de Itapoã foi escolhida como palco do Jesus Vida verão (JVV) . Durante a 29ª edição da festa, que tem como tema Conectados em Deus, o fluxo de veículos do município será alterado. As interdições, que acontecem nas avenidas Estudante José Júlio de Souza e Antônio Gil Veloso, acontecerão em todos os dias do evento e se iniciam às, duas horas antes da primeira atração da noite. A liberação das vias ocorrerá uma hora e meia após o fim da programação,

As avenidas Estudante José Júlio de Souza e Antônio Gil Veloso serão interditadas no trecho entre a Avenida São Paulo e a Avenida Jair de Andrade, na Praia de Itapuã. O local será sinalizado e contará com a presença da Guarda Municipal. Serão mais de 30 agentes, segundo a prefeitura, para orientações e o ordenamento do trânsito e a segurança do público no evento.

A opção para o motorista que trafega pela Avenida Estudante José Júlio de Souza, entre Itaparica e Itapuã, é acessar a Avenida São Paulo até a Rua Resplendor e seguir até a Rua Ceará para acessar a Terceira Ponte ou entrar na Avenida Antonio Gil Veloso, no sentido Praia da Costa.

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Contando com grandes nomes da música gospel nacional e internacional, o evento espera atrair 30 mil pessoas a Vila Velha diariamente . É o que afirma o coordenador-geral do JVV, o pastor Evaldo Carlos dos Santos. Apesar do número de pessoas nas areias da Praia de Itapoã, a Guarda Municipal deve garantir a segurança e evitar o fluxo de veículos no trecho próximo ao evento.

TRANSPORTE PÚBLICO

Mais de vinte linhas de ônibus do sistema municipal de transporte terão reforço em sua frota nos dias do Jesus Vida Verão. Ao longo do dia haverá um aumento de 40%, o que aumentará durante a noite, chegando a 70% a mais do que o normal. As linhas devem passar pela Avenida Jair de Andrade, para desembarque próximo ao local onde acontece o evento. Além disso, um espaço próximo ao condomínio do Plano 100 será destinado ao estacionamento de ônibus de caravanas.

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PROGRAMAÇÃO:

Quarta-feira (8)

Cassiane e Banda novo Som

Quinta-feira (9)

Paulo César Baruk e Eyshila

Sexta-feira (10)

Anderson Freire e Willow

Sábado (11)

Fernanda Brum e Willow