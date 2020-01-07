Jesus Vida Verão espera atrair 30 mil pessoas por dia a Vila Velha

Cantora Cassiane é uma das atrações do Jesus Vida Verão Crédito: Reprodução/Facebook

Música, louvor e diversão vão tomar conta da Praia de Itapoã, em Vila Velha , durante a 29ª edição do Jesus Vida Verão . O evento deve atrair 30 mil pessoas em cada uma das quatro noites de programação. A festa começa com Cassiane e Novo Som nesta quarta-feira (8), às 19h.

Dona de sucessos como "Até tocar o céu" e "Eu ainda vou sonhar", Eyshila é uma das atrações do evento à beira-mar. Também se apresentam ao longo da semana, Paulo César Baruk, Cassiane, Anderson Freire, Fernanda Brum e Willow. O evento acontece ao ar livre e é gratuito. No entanto, a organização pede que o público leve 1 kg de alimento não perecível.

Os mantimentos serão doados para organizações sociais do município. O coordenador-geral do Jesus Vida Verão é o pastor da Primeira Igreja Batista Praia da Costa, Evaldo Carlos dos Santos. Ele revelou que neste ano o tema do evento é Reconectados em Deus.

O coordenador explicou que o evento é marcado por louvor, a busca a Deus e tem a intenção de trazer uma mensagem de esperança aos corações das pessoas que forem à praia. Ele disse que cadeirantes terão acesso especial à área do evento.

A tecnologia favorece muito a vida da gente, mas ao mesmo tempo, nos distancia dos outros e, principalmente, de Deus. Nossa proposta é fazer as pessoas refletirem que precisam ter conexão com Deus e com os outros para que possam viver uma vida saudável partilhando a esperança, o perdão, o amor, e todos os bons sentimentos que permitem uma vida saudável, disse o pastor.

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