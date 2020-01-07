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Louvor na praia

Jesus Vida Verão espera atrair 30 mil pessoas por dia a Vila Velha

A 29ª edição do evento gospel começa nesta quarta-feira (8) na Praia de Itapoã, em Vila Velha; confira a programação completa

Publicado em 07 de Janeiro de 2020 às 19:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jan 2020 às 19:08
Cantora Cassiane é uma das atrações do Jesus Vida Verão Crédito: Reprodução/Facebook
Música, louvor e diversão vão tomar conta da Praia de Itapoã, em Vila Velha, durante a 29ª edição do Jesus Vida Verão. O evento deve atrair 30 mil pessoas em cada uma das quatro noites de programação. A festa começa com Cassiane e Novo Som nesta quarta-feira (8), às 19h.
Dona de sucessos como "Até tocar o céu" e "Eu ainda vou sonhar", Eyshila é uma das atrações do evento à beira-mar. Também se apresentam ao longo da semana, Paulo César Baruk, Cassiane, Anderson Freire, Fernanda Brum e Willow. O evento acontece ao ar livre e é gratuito. No entanto, a organização pede que o público leve 1 kg de alimento não perecível.

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Os mantimentos serão doados para organizações sociais do município. O coordenador-geral do Jesus Vida Verão é o pastor da Primeira Igreja Batista Praia da Costa, Evaldo Carlos dos Santos. Ele revelou que neste ano o tema do evento é Reconectados em Deus.
O coordenador explicou que o evento é marcado por louvor, a busca a Deus e tem a intenção de trazer uma mensagem de esperança aos corações das pessoas que forem à praia. Ele disse que cadeirantes terão acesso especial à área do evento.
A tecnologia favorece muito a vida da gente, mas ao mesmo tempo, nos distancia dos outros e, principalmente, de Deus. Nossa proposta é fazer as pessoas refletirem que precisam ter conexão com Deus e com os outros para que possam viver uma vida saudável partilhando a esperança, o perdão, o amor, e todos os bons sentimentos que permitem uma vida saudável, disse o pastor.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

  • Quarta-feira (8) 
  • Cassiane e Banda Novo Som

  • Quinta-feira (9)
  • Paulo César Baruk e Eyshila

  • Sexta-feira (10)
  • Anderson Freire e Willow

  • Sábado (11)
  • Fernanda Brum e Willow

  • Horário: 19h às 23h

  • Local: Praia de Itapoã, em frente à Rua Jair de Andrade, em Vila Velha

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