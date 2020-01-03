Linhares, Anchieta e Jacaraípe recebem shows de graça no verão

Antes de invadir o Norte, no entanto, os shows gratuitos já começam nesta sexta (3) com apresentação da Mocidade Unida da Glória (MUG) em Vila Velha. No domingo (5), em Jacaraípe, na Serra, é quando inicia a programação do 1º Festival de Música de Jacaraípe, na Praça Encontro das Água. O evento, ao todo, reunirá diversas atrações que vão, inclusive, disputar um prêmio no final da noite.