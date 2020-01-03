Linhares, Anchieta e Jacaraípe recebem shows de graça no verão

Antes de invadir o Norte, no entanto, os shows gratuitos já começam nesta sexta (3) com apresentação da Mocidade Unida da Glória (MUG) em Vila Velha. No domingo (5), em Jacaraípe, na Serra, é quando inicia a programação do 1º Festival de Música de Jacaraípe, na Praça Encontro das Água. O evento, ao todo, reunirá diversas atrações que vão, inclusive, disputar um prêmio no final da noite.
Já no dia 18 de janeiro, às 22h, Alemão do Forró se apresenta de graça no palco principal de Pontal do Ipiranga. Além de Pontal, Linhares também vai contar com programação em Regência e em Povoação. Já em Anchieta, haverá shows e eventos esportivos a partir o dia 2 de fevereiro.
Os shows e a programação esportivas foram distribuídos entre a sede, as Praias dos Castelhanos, Ubu e Iriri. Um dos destaques da agenda de verão será o Luau do Casanova, que será realizado no dia 10 de janeiro, às 20h, em Ubu. Todas as apresentações são gratuitas.
PROGRAMAÇÃO
- ANCHIETA (SEDE)
- Sexta-feira (03/01) | Praça dos Imigrantes
- 22h: Grupo de Pagode Silvio Filho
- Sábado (04/01) | Rua Viva - Centro
- 19h: Voz e Violão com Serena
- 22h: Duda Felipe Acústico
- Sexta-feira (10/01) | Praça dos Imigrantes
- 22h: Show com Versão Pirata
- Sábado (11/01) | Rua Viva - Centro
- 19h: Ney da Viola e Amarildo
- 22h: Niumar Santiago & convidados
- Sexta-feira (17/01) | Praça dos Imigrantes
- 22h: Show com o grupo Canto Livre
- Sábado (18/01) | Rua Viva Centro
- 19h: Voz e Violão com Enedino
- 22h: Show com Sambadorar
- Sexta-feira (24/01) | Praça dos Imigrantes
- 22h: Show com Paulinha Ferreira
- Sábado (25/01) | Rua Viva Centro
- 19h: Voz e Violão com Serena
- 22h: Show com Gabriel Rezende
- Sábado (01/02) | Praça dos Imigrantes
- 20h: Luau de verão com Banda Casaca
- Atrações: Malabares, Slack Line e outras atividades culturais
- Domingo (02/02) - Centro
- 20h30: Apresentação Teatral: O Rei de quase Tudo
- Programação esportiva - Sede
- Segunda-feira (06/01)
- 19h: Início do Campeonato de Beach Soccer
- Terça-feira (07/01)
- 7h30: Clínica de Beach Soccer
- 19h: Rodada do Campeonato de Beach soccer
- Quarta-feira (08/01)
- 7h30: Clínica de Vôlei de Praia
- 17h30: Aula de Treinamento Funcional
- 18h30: Dançando na praia
- 19h: Rodada do Campeonato de Beach soccer
- Quinta-feira (09/01)
- 7h30: Clínica de Beach Soccer
- 19h: Rodada do Campeonato de Beach soccer
- Sexta-feira (10/01)
- 17h30: Aula de Treinamento Funcional
- 18h30: Dançando na praia
- 19h: Rodada do Campeonato de Beach soccer
- Sábado (11/01)
- 7h30: Clínica de Stand up paddle
- 16h: Torneio de verão de Vôlei de Praia
- Domingo (12/01)
- 16h: Torneio de verão de Vôlei de Praia
- Segunda-feira (13/01)
- 7h30: Clínica de Vôlei de Praia
- 19h: Início do Campeonato de Beach soccer
- Terça-feira (14/01)
- 7h30: Clínica de Beach Soccer
- 19h: Rodada do Campeonato de Beach soccer
- Quarta-feira (15/01)
- 7h30: Clínica de Vôlei de Praia
- 17h30: Aula de Treinamento Funcional
- 18h30: Dançando na praia
- 19h: Rodada do Campeonato de Beach soccer
- Quinta-feira (16/01)
- 7h30: Clínica de Beach Soccer
- 19h: Rodada do Campeonato de Beach soccer
- Sexta-feira (17/01)
- 17h30: Aula de Treinamento Funcional
- 18h30: Dançando na praia
- 19h: Rodada do Campeonato de Beach soccer
- Sábado (18/01)
- 7h30: Clínica de Stand up paddle
- Segunda-feira (20/01)
- 7h30: Clínica de Vôlei de Praia
- 19h: Início do Campeonato de Beach soccer
- Terça-feira (21/01)
- 7h30: Clínica de Beach Soccer
- 19h: Rodada do Campeonato de Beach soccer
- Quarta-feira (22/01)
- 7h30: Clínica de Vôlei de Praia
- 17h30: Aula de Treinamento Funcional
- 18h30: Dançando na praia
- 19h: Rodada do Campeonato de Beach soccer
- Quinta-feira (23/01)
- 7h30: Clínica de Beach Soccer
- 19h: Rodada do Campeonato de Beach soccer
- Sexta-feira (24/01)
- 17h30: Aula de Treinamento Funcional
- 18h30: Dançando na praia
- 19h: Rodada do Campeonato de Beach soccer
- Sábado (25/01)
- 7h30: Clínica de Stand up paddle
- 16h: Torneio de verão de Futvôlei
- Domingo (26/01)
- 16h: Torneio de verão de Futvôlei
- Segunda-feira (27/01)
- 7h30: Clínica de Vôlei de Praia
- 19h: Início do Campeonato de Beach soccer
- Terça-feira (28/01)
- 7h30: Clínica de Beach Soccer
- 19h: Rodada do Campeonato de Beach soccer
- Quarta-feira (29/01)
- 7h30: Clínica de Vôlei de Praia
- 17h30: Aula de Treinamento Funcional
- 18h30: Dançando na praia
- 19h: Rodada do Campeonato de Beach soccer
- Quinta-feira (30/01)
- 7h30: Clínica de Beach Soccer
- 19h: Rodada do Campeonato de Beach soccer
- Sexta-feira (31/01)
- 17h30: Aula de Treinamento Funcional
- 18h30: Dançando na praia
- 19h: Finais do Campeonato de Beach soccer
- PRAIA DO COQUEIRO
- Domingo (05/01)
- 14h: Grupo de Pagode Sambabom
- Domingo (12/01)
- 14h: Grupo Canto Livre
- Domingo (19/01)
- 10h: Dançando na praia
- 14h: Grupo de Pagode Sambabom
- Domingo (26/01)
- 14h: Grupo de Pagode Silvio Filho
- Domingo (02/02)
- 14h: Grupo de Pagode Sambleck
- IRIRI - PRAIA COSTA AZUL
- Sexta-feira (03/01)
- 20h: Show com Gabriel Rezende
- 22h30: Show com Banda Like a Boss
- Sábado (04/01)
- 20h: Show com Sambadorar
- 22h30: Show com Wender Dalton
- Domingo (05/01)
- 7h30: Caminhada de aventura Descobrindo Anchieta. Trajeto: Praia Costa Azul x Praia do Coqueiro
- Quarta-feira (08/01)
- 20h: 12ª Edição do Deguste Verão
- Quinta-feira (09/01)
- 9h: Dançando na praia
- Sexta-feira (10/01)
- 20h: Paulinha Ferreira Acústico
- 22h30: Show com Bob Rastaclone
- Sábado (11/01)
- 20h: Henrique Cabral e Banda
- 22h30: Show com Sambasoul
- Quinta-feira (16/01)
- 9h: Dançando na praia
- Sexta-feira (17/01)
- 20h: Show com Wender Dalton
- 22h30: Show com Banda Urublues
- Sábado (18/01)
- 20h: Grupo Canto Livre
- 22h30: Show com David Bambim
- Quarta-feira (22/01)
- 20h: 12ª Edição do Deguste Verão
- Quinta-feira (23/01)
- 9h: Dançando na praia
- 20h: Apresentação Teatral: O Rei de quase Tudo
- Sexta-feira (24/01)
- 20h: Luau de verão
- Luau do Casanova (Vocalista da Banda Casaca)
- Atrações: Malabares, Slack Line e outras atividades culturais
- PRAIA DA AREIA PRETA
- Sábado (25/01)
- 16h às 19h: Estação Unimed verão 2020
- 20h: Show com Niumar Santiago
- 22h30: Duda Felipe Acústico
- Quinta-feira (30/01)
- 9h: Dançando na praia
- Sexta-feira (31/01)
- 20h: Anfrísio Lima Acústico
- 22h30: Show com Versão Pirata
- Sábado (01/02)
- 20h: Show com Wender Dalton
- 22h30: Show com Marcelo Ribeiro
- Domingo (02/02)
- 8h: Triatlon de verão
- CASTELHANOS
- Sexta-feira (03/01)
- 21h: Show com Forró BemTivi
- Sábado (04/01)
- 21h: Show com David Bambim
- Terça-feira (07/01)
- 9h: Dançando na praia
- Sexta-feira (10/01)
- 21h: Show com Duda Felipe Acústico
- Sábado (11/01)
- 21h: Show com Marcelo Ribeiro
- Terça-feira (14/01)
- 9h: Dançando na praia
- Quinta-feira (16/01)
- 20h: Apresentação Teatral: O Rei de quase Tudo
- Sexta-feira (17/01)
- 20h: Luau de verão
- Luau do Casanova (Vocalista da Banda Casaca)
- Atrações: Malabares, Slack Line e outras atividades culturais
- Sábado (18/01)
- 21h: Show com Bob Rastaclone
- Terça-feira (21/01)
- 9h: Dançando na praia
- Sexta-feira (24/01)
- 21h: Show com Like a Boss
- Sábado (25/01)
- 21h: Show com Marcos Rauta
- Terça-feira (28/01)
- 9h: Dançando na praia
- Sexta-feira (31/01)
- 21h: Show com Paulinha Ferreira e Banda
- Sábado (01/02)
- 21h: Show com Gabriel Rezende
- UBU
- Sexta-feira (03/01)
- 21h: Show com Rogerinho do Cavaco
- Sábado (04/01)
- 21h: Grupo de Pagode Silvio Filho
- Segunda-feira (06/01)
- 9h: Dançando na praia
- Quinta-feira (09/01)
- 20h: Apresentação Teatral: O Rei de quase Tudo
- Sexta-feira (10/01)
- 20h: Luau de verão
- Luau do Casanova (Vocalista da Banda Casaca)
- Atrações: Malabares, Slack Line e outras atividades culturais
- Sábado (11/01)
- 21h: Anfrisio Lima Acústico
- Segunda-feira (13/01)
- 9h: Dançando na praia
- Sexta-feira (17/01)
- 21h: Show com Gabriel Rezende
- Sábado (18/01)
- 17h: Corrida de verão Ubu x Anchieta
- 21h: Show com Duda Felipe Acústico
- Segunda-feira (20/01)
- 9h: Dançando na praia
- Sexta-feira (24/01)
- 21h: Grupo de Pagode Sambleck
- Sábado (25/01)
- 21h: Show com Samba Soul
- Segunda-feira (27/01)
- 9h: Dançando na praia
- Sexta-feira (31/01)
- 21h: Música ao vivo com Enedino
- Sábado (01/02)
- 21h: Grupo de Pagode Sambabom
- LINHARES
- PONTAL DO IPIRANGA
- Sexta-feira (03/01)
- 19h: Cultura Kids - Circo Mágico (Palco 1ª Avenida)
- 21h: Cainã (Palco 1ª Avenida)
- 23h: Topeti (Palco 1ª Avenida)
- Sábado (04/01)
- 10h: Aeróbica - Prof Robinho (Praia 1ª Avenida)
- 11h: Michele Rocha (Trio Praia 3ª Avenida)
- 18h: Aeróbica - Prof Samuel (Palco 1ª Avenida)
- 19h: Marcos Roberto (Trio 1ª Avenida)
- 22h: Projeto X (Palco 1ª Avenida)
- 00h: Carol Gava - (Palco 1ª Avenida)
- Domingo (05/12)
- 10h: Aeróbica - Prof Robinho (Praia 1ª Avenida)
- 11h: Samba Mais (Trio - Praia 3ª avenida)
- 18h: Dança Cia Feranda Silva (Palco 1ª Avenida)
- 19h: João Victor e Vinicios ( Trio 1ª avenida)
- Sábado (18/01)
- 22h: Alemão do Forró (Palco Principal)
- POVOAÇÃO
- Sexta-feira (03/01)
- 20h: Carretinha (Área de eventos)
- 23h30: Renan Almeida (Palco principal)
- Sábado (04/01)
- 12h: Carretinha - (Praia)
- 19h: Bloco de Rua (Ruas da Vila)
- 21h30: Mila Pagodão e Sertanejo (Palco principal)
- 00h: Só de Pancada (Palco principal)
- Domingo (05/01)
- 12h: Carretinha (Praia)
- REGÊNCIA
- Quarta-feira (01/01)
- 15h: Fubica (Itinerante)
- Programação divulgada até o dia 27/12
- VILA VELHA
- Sexta-feira (03/01)
- 20h: Apresentação da Mocidade Unida da Glória (MUG) na Arena Esportiva Verão 2020 (Praia da Costa)
- Sexta-feira (17/01)
- 19h: Banda de congo Beatos de São Benedito na Tenda da Cultura da Orla de Itaparica
- Sábado (18/01)
- 19h: Banda de congo Tambor Jacarenema na Tenda da Cultura da Orla de Itaparica
- Domingo (19/01)
- 19h: Sarau poético ALVV na Tenda da Cultura da Orla de Itaparica
- Segunda-feira (20/01)
- 19h: Grupo de capoeira Quilombo do Queimado na Tenda da Cultura da Orla de Itaparica
- Terça-feira (21/01)
- 19h: Vixland Jazz Band na Tenda da Cultura da Orla de Itaparica
- Sexta-feira (24/01)
- 19h: Banda de Música da PMES na Tenda da Cultura da Orla de Itaparica
- Domingo (26/01)
- 19h: Coletivo Empoetem-se na Tenda da Cultura da Orla de Itaparica
- Segunda-feira (27/01)
- 19h: Mundo da Capoeiragem na Tenda da Cultura da Orla de Itaparica
- Terça-feira (28/01)
- 19h: Orquestra de Sopro do Instituto Neobaces na Tenda da Cultura da Orla de Itaparica
- Quinta-feira (30/01)
- 19h: Grupo Arte de Capoeira na Tenda da Cultura da Orla de Itaparica
- Sexta-feira (31/01)
- 19h: Banda de Música da PMES na Tenda da Cultura da Orla de Itaparica
- Sábado (01/02)
- 19h: Banda de congo Mestre Alcides na Tenda da Cultura da Orla de Itaparica
- Domingo (02/02)
- 19h: Espetáculo Vinícius: Para Viver um Grande Amor na Tenda da Cultura da Orla de Itaparica
- Segunda-feira (03/02)
- 19h: Escola da Capoeiragem na Tenda da Cultura da Orla de Itaparica
- Terça-feira (04/02)
- 19h: Fanfarra KR Banda Show na Tenda da Cultura da Orla de Itaparica
- Quarta-feira (05/02)
- 19h: Coral Vila em Canto na Tenda da Cultura da Orla de Itaparica
- Quinta-feira (06/02)
- 19h: Capoeira Dendê Maruô na Tenda da Cultura da Orla de Itaparica
- Sexta-feira (07/02)
- 19h: Banda de congo Beatos de São Benedito na Tenda da Cultura da Orla de Itaparica
- Domingo (09/02)
- 19h: Banda de congo Tambor Jacarenema na Tenda da Cultura da Orla de Itaparica
- Segunda-feira (10/02)
- 19h: Grupo Zacimba Gaba na Tenda da Cultura da Orla de Itaparica
- Terça-feira (11/02)
- 19h: Orquestra Urbana de Vitória na Tenda da Cultura da Orla de Itaparica
- Quarta-feira (12/02)
- 19h: Coral Vila em Canto na Tenda da Cultura da Orla de Itaparica
- Quinta-feira (13/02)
- 19h: Grupo Sanzala (capoeira) na Tenda da Cultura da Orla de Itaparica
- Sexta-feira (14/02)
- 19h: Coral Vila em Canto na Tenda da Cultura da Orla de Itaparica
- Sábado (15/02)
- 19h: Banda de congo Mestre Alcides na Tenda da Cultura da Orla de Itaparica
- Domingo (16/02)
- 19h: Coletivo Empoetem-se na Tenda da Cultura da Orla de Itaparica
- SERRA
- Domingo (05/01)
- 17h: Apresentação teatral com grupo "Os Vaga-Lumes" (Praça Encontro das Águas, Jacaraípe)
- 17h30: Apresentação musical com Laura Porto e Banda (Praça Encontro das Águas, Jacaraípe)
- 18h: Início das apresentações das bandas do concurso (Praça Encontro das Águas, Jacaraípe)
- 22h: Apresentação musical com Luan Soreu e Banda (Praça Encontro das Águas, Jacaraípe)
- 23h: Resultado e premiação das bandas (Praça Encontro das Águas, Jacaraípe)