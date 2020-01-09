Fotojornalismo: veja como foi o primeiro dia do Jesus Vida Verão

Música, louvor e diversão tomam conta da Praia de Itapoã, em Vila Velha, durante a 29ª edição do Jesus Vida Verão que começou na noite desta quinta-feira (8). A expectativa é de que o evento atraia 30 mil pessoas em cada uma das quatro noites de programação. A festa começou com Cassiane e Novo Som nesta quarta, às 19h.
Fotojornalismo: Jesus Vida Verão em Itapoã, Vila Velha
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO
- Quarta-feira (8)
- Cassiane e Banda Novo Som
- Quinta-feira (9)
- Paulo César Baruk e Eyshila
- Sexta-feira (10)
- Anderson Freire e Willow
- Sábado (11)
- Fernanda Brum e Willow
- Horário: 19h às 23h
- Local: Praia de Itapoã, em frente à Rua Jair de Andrade, em Vila Velha