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Louvor na praia

Fotojornalismo: veja como foi o primeiro dia do Jesus Vida Verão

A festa começou com Cassiane e Novo Som nesta quarta-feira (8) na praia de Itapoã, em Vila Velha, às 19h; veja as fotos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jan 2020 às 22:09

Publicado em 08 de Janeiro de 2020 às 22:09

O evento gospel, Jesus Vida Verão, acontece na Praia da Itapõa, em Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva
Música, louvor e diversão tomam conta da Praia de Itapoã, em Vila Velha, durante a 29ª edição do Jesus Vida Verão que começou na noite desta quinta-feira (8). A expectativa é de que o evento atraia 30 mil pessoas em cada uma das quatro noites de programação. A festa começou com Cassiane e Novo Som nesta quarta, às 19h.

Fotojornalismo: Jesus Vida Verão em Itapoã, Vila Velha

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

  • Quarta-feira (8) 
  • Cassiane e Banda Novo Som
  • Quinta-feira (9) 
  • Paulo César Baruk e Eyshila
  • Sexta-feira (10) 
  • Anderson Freire e Willow
  • Sábado (11)
  • Fernanda Brum e Willow
  • Horário: 19h às 23h 
  • Local: Praia de Itapoã, em frente à Rua Jair de Andrade, em Vila Velha

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