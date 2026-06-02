Ex-cuidadora suspeita de matar idoso é presa em São Mateus

Uma ex-cuidadora, de 26 anos, foi presa na tarde desta terça-feira (2), suspeita de matar um idoso de 64 anos no distrito de Nestor Gomes, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Aguilar Pugatti foi morto a facadas em abril deste ano. Ele foi encontrado em uma despensa na área externa da residência, com diversas perfurações nas costas e no peito, além de um corte na garganta.





Testemunhas relataram que, no dia do crime, a suspeita teria utilizado uma cadeira para pular o muro da residência antes de atacar a vítima. Durante os trabalhos periciais, foram encontradas marcas de sangue no muro e a cadeira utilizada na ação, reforçando os indícios de invasão do imóvel.





De acordo com a Polícia Civil, a mulher já havia trabalhado como cuidadora da família e vinha fazendo ameaças contra o idoso dias antes do crime. Durante a apuração, a suspeita alegou ter sido vítima de estupro.





No entanto, segundo a corporação, os elementos reunidos durante a investigação apontam que o homicídio foi premeditado e que houve tentativa de construção de um álibi falso para encobrir a autoria do crime. A suspeita foi encaminhada ao presídio feminino, onde permanece à disposição da Justiça. Ela responderá por homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.