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Louvor na praia

Cassiane convida capixabas para o Jesus Vida Verão 2020

Maior evento evengélico de praia do Brasil começa nesta quarta-feira (8) e vai até sábado (11) com shows de Fernanda Brum, Baruk, Novo Som e Eyshila

Publicado em 08 de Janeiro de 2020 às 19:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jan 2020 às 19:00
A cantora gospel Cassiane Crédito: Instagram/@cassianecantora
Começa nesta quarta-feira mais uma edição do maior evento gospel de praia no Brasil. A artista convidada para abrir o Jesus Vida Verão 2020 é Cassiane.
"A gente está indo para o Jesus Vida Verão. Hoje a gente vai louvar lá. Vai ser benção. Então, pessoal do Espírito Santo, Vitória, todo mundo, corre e vamos cantar junto hoje? Vai ser benção. Paz", convidou a cantora por meio de seu Instagram, nesta quarta-feira (8).
Cassiane é um sucesso no gênero gospel. Em 2019, a cantora obteve mais de 17 milhões de streamings só no Spotify. Sem lançamentos de discos desde 2018, quando lançou "Nível do Céu" - que concorreu ao Grammy Latino - Cassiane deve trazer os sucessos da carreira ao show à beira mar.

JESUS VIDA VERÃO

A 29ª edição do Jesus Vida Verão vai até o sábado (11), na orla de Itapoã, em Vila Velha. Com o tema Conectados em Deus o evento ainda traz Paulo Cesar Baruk, Eyshila, Anderson Freire, Willow Creek (grupo norte-americano) e Fernanda Brum.
O importante desse evento é por tudo que representa para o município em termo do turismo religioso, principalmente porque a música gospel se pratica no estado e no país, disse o secretário municipal de Cultura, Alvarito Mendes.

SERVIÇOS MUNICIPAIS

Durante Jesus Vida Verão, mais de 30 agentes da Guarda Municipal vão atuar na segurança e no ordenamento do trânsito com viaturas, motocicletas no patrulhamento preventivo e no policiamento à pé no entorno do evento.
As avenidas Estudante José Júlio de Souza e Antônio Gil Veloso serão interditadas no trecho entre a Avenida São Paulo e a Avenida Jair de Andrade, na Praia de Itapuã.
Serão disponibilizados profissionais de limpeza que estarão a postos para, ao final do evento, atuar na limpeza rapidamente e quatro contentores de recolhimento do lixo úmido e dois de lixo seco foram instalados. Além disso, cabines sanitárias hidráulicas (banheiros), sendo seis masculinos, seis femininos e quatro para pessoas com deficiência foram instaladas.
O atendimento de saúde estará garantido com o serviço de uma ambulância e um técnico em enfermagem para pronto-atendimento no local do evento.
A Prefeitura de Vila Velha trabalha em parceria com a Polícia Militar no apoio ao evento.

PROGRAMAÇÃO DE SHOWS

  • 08/01 - Quarta-Feira
  • Cassiane
  • Novo Som

  • 09/01 - Quinta-Feira
  • Paulo Cesar Baruk
  • Eyshila

  • 10/01 - Sexta-Feira
  • Anderson Freire
  • Willow Worship (Igreja Willow Creek Community Church, em Chicago/EUA)

  • 11/01  Sábado
  • Fernanda Brum

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