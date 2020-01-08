Cassiane convida capixabas para o Jesus Vida Verão 2020

A cantora gospel Cassiane Crédito: Instagram/@cassianecantora

Começa nesta quarta-feira mais uma edição do maior evento gospel de praia no Brasil. A artista convidada para abrir o Jesus Vida Verão 2020 é Cassiane.

"A gente está indo para o Jesus Vida Verão. Hoje a gente vai louvar lá. Vai ser benção. Então, pessoal do Espírito Santo, Vitória, todo mundo, corre e vamos cantar junto hoje? Vai ser benção. Paz", convidou a cantora por meio de seu Instagram, nesta quarta-feira (8).

Cassiane é um sucesso no gênero gospel. Em 2019, a cantora obteve mais de 17 milhões de streamings só no Spotify. Sem lançamentos de discos desde 2018, quando lançou "Nível do Céu" - que concorreu ao Grammy Latino - Cassiane deve trazer os sucessos da carreira ao show à beira mar.

JESUS VIDA VERÃO

A 29ª edição do Jesus Vida Verão vai até o sábado (11), na orla de Itapoã, em Vila Velha. Com o tema Conectados em Deus o evento ainda traz Paulo Cesar Baruk, Eyshila, Anderson Freire, Willow Creek (grupo norte-americano) e Fernanda Brum.

O importante desse evento é por tudo que representa para o município em termo do turismo religioso, principalmente porque a música gospel se pratica no estado e no país, disse o secretário municipal de Cultura, Alvarito Mendes.

SERVIÇOS MUNICIPAIS

Durante Jesus Vida Verão, mais de 30 agentes da Guarda Municipal vão atuar na segurança e no ordenamento do trânsito com viaturas, motocicletas no patrulhamento preventivo e no policiamento à pé no entorno do evento.

As avenidas Estudante José Júlio de Souza e Antônio Gil Veloso serão interditadas no trecho entre a Avenida São Paulo e a Avenida Jair de Andrade, na Praia de Itapuã.

Serão disponibilizados profissionais de limpeza que estarão a postos para, ao final do evento, atuar na limpeza rapidamente e quatro contentores de recolhimento do lixo úmido e dois de lixo seco foram instalados. Além disso, cabines sanitárias hidráulicas (banheiros), sendo seis masculinos, seis femininos e quatro para pessoas com deficiência foram instaladas.

O atendimento de saúde estará garantido com o serviço de uma ambulância e um técnico em enfermagem para pronto-atendimento no local do evento.

A Prefeitura de Vila Velha trabalha em parceria com a Polícia Militar no apoio ao evento.

PROGRAMAÇÃO DE SHOWS