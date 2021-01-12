Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Coluna do Aquiles

Quando a viola traduz o violeiro

"Alma e coração" (Kuarup), o 26° CD de Chico Lobo, traz uso de instrumentos inusuais nas cantigas rurais

Públicado em 

12 jan 2021 às 15:05
Aquiles Reis

Colunista

Aquiles Reis

"Alma e coração" (Kuarup), o 26º CD de Chico Lobo, traz uso de instrumentos inusuais nas cantigas rurais Crédito: Divulgação
Ao receber "Alma e coração" (Kuarup), o 26º CD de Chico Lobo, um dos maiores violeiros que há em nossa terra, lembrei-me de que já comentara o seu 7º álbum – isso lá pelos idos de 2011. Lembrei-me, também, de que, logo na abertura da resenha, eu escrevera dois parágrafos que me contentaram, apesar das rimas pobres.
Ei-los: “O menino caipira de São João Del Rei tocava por lá sua viola de dez cordas, desde a noite até o sol raiar. Saiu para o mundo, a viver e criar. Levava na mala as modas e o seu dedilhar. Carregava no peito o jeitão da terra e o seu linguajar. Dos dedos das mãos seus sons saíram a voar. Tome de cantar e violar. E tome de ser do sol e da lua, do mato e do mar. Sem eira nem beira, a navegar, foi ao mundo o violeiro. Sua viola, de uma fidelidade exemplar. Sempre ao seu lado, sem dele jamais desgrudar, fez-se de seus braços acessório, para o caipira melhor violar.”
A moda “Sertão” (Chico Lobo) abre os trabalhos do novo álbum. Na intro, a viola de Lobo se ajunta ao violão de cordas de aço e deixam no ar o som univitelino de seus instrumentos. O duo vocal de Ruly Ballmant e Chico Lobo mostra a cara.
Assim como o baixo e o teclado (Ricardo Gomes), o violão com cordas de aço (Marcelo Sylvah) e a batera (Léo Pires) têm participações marcantes. Sim, pois quase todos são instrumentos inusuais nas cantigas rurais – o que, de cara, mostra uma atual variante instrumental e composicional de Lobo.
“Sagrado em Meu Olhar” (CL) é solada por Drigo Ribeiro que, junto com Lobo, canta em terças. Ouve-se um weisseborn – instrumento de seis cordas como um violão, só que com a caixa na horizontal (no caso, posta no colo de Drigo Ribeiro).
Novamente o arranjo reforça a inovada levada da música interiorana. “Caminhos de João”, parceria de CL com o poeta da Amazônia Joãozinho Gomes, é uma toada inspirada em Guimarães Rosa. Enquanto canta os belos versos, Lobo ponteia a viola.

Veja Também

O samba na ribalta

Disco traz improvisos e trajetória de Ana de Oliveira e seu violino

"Sobrevoo" e as experimentações de Rodrigo Bragança e Benjamim Taubkin

Numa levada cadenciada, “Sim” (CL) reinventa a esperança de Chico Lobo quanto ao futuro da vida em meio à pandemia. A batera segura as viradas, enquanto a voz de Lobo apresenta seu sonho de reinventar o futuro.
“Só” (CL) vem pela voz de Roberta Campos. Ad libtum, o dueto amoroso com Lobo é lindo. Sua voz é doce e os versos saem macios de sua alma. A balada é forte.
A tampa fecha com “Quadras”, uma parceria de Lobo com Simone Guimarães. O acordeom de Sérgio Saraiva comanda a toada. Junto com ele, a viola traz a moda de viola para o proscênio. Lobo se deixa seduzir pelos versos da boa poetisa Simone Guimarães: “(...) Passarinho não vende a asa/ Porque ela lhe faz voar/ O homem que vende sua honra/ Não chega a nenhum lugar (...)”
A força dos violeiros e das modas de viola vêm do interior, trazendo no peito a chama da tradição. Tratando-a com carinho, o violeiro recompõe alguns caminhos musicalmente históricos, acrescentando-lhes novas reflexões. Louvando seus avoengos, seguirão madrugando sua gente, desde o primeiro raio da alvorada.

Aquiles Reis

Aquiles Reis é músico e vocalista do MPB4. Nascido em Niterói, em 1948, viu a música correr em suas veias em 1965, quando o grupo se profissionalizou. Há quinze anos Aquiles passou a escrever sobre música em jornais. Neste mesmo período, lançou o livro "O Gogó de Aquiles" (Editora A Girafa)

Tópicos Relacionados

Cultura Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A voz da filha que perdi está sendo honrada': as tragédias que o novo estatuto do paciente pretende evitar
Imagem de destaque
Governo demite presidente do INSS e servidora de carreira assume cargo
Imagem de destaque
Alckmin defende fim da escala 6x1 e diz que redução é tendência mundial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados