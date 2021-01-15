Marília Mendonça fala sobre maternidade, emagrecimento e polêmica de show no ES

Todo esse processo começou antes da minha gestação. Naquele momento eu senti que em nome da minha saúde e disposição, teria que entrar em um processo de reeducação alimentar buscando qualidade de vida. Aquela fase inicial foi bem complicada porque você tem que abrir mão de algumas coisas, por exemplo, eu fiquei um bom tempo sem tomar cerveja, vinho... Agora, depois desse tempo eu já entendi o que me faz bem e o processo é mais natural, sem muito sofrimento.