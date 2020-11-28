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Marília Mendonça reata relacionamento com Murilo Huff, pai do filho dela

Os cantores, que são pais de Léo, de 11 meses, haviam confirmado a separação em julho, após cerca de dois anos de relacionamento

Publicado em 28 de Novembro de 2020 às 13:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2020 às 13:07
Marília Mendonça e Murilo Huff, ambos de 25 anos, são um casal de novo. Os cantores, que são pais do menino Léo, de 11 meses, haviam confirmado a separação em julho, após cerca de dois anos de relacionamento. A informação de que os dois reataram foi dada pela colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, e confirmada pela assessoria de imprensa da cantora.
Música
Marília Mendonça e Murilo Huff reataram após meses de separação Crédito: Arquivo pessoal
Na época da separação, Mendonça disse que os dois estão sofrendo com o fim do relacionamento, e negou que o motivo tenha sido ciúme ou traição. Os dois continuaram mantendo boa relação e aparecendo juntos em fotos nos "mesversários" do filho.
"Vocês me conhecem, sabem que não sou de ficar expondo minha vida pessoal. Não tinha vontade de contar isso aqui, porque acho que notícia triste a gente não anuncia, não tem porque", afirmou a cantora em seu Instagram, após dias de boatos iniciados após o casal deixar de se seguir nas redes sociais.

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Marília afirmou que em meio aos boatos, foram publicadas notícias falsas. "Murilo sempre me respeitou, em tudo. Nunca tivemos a prática de mexer no celular um dos outro. Ele é um cara muito respeitador, tenho muito orgulho de ter meu filho com ele. Ele é do bem, lutador, batalhador, de família", afirmou ela.
A cantora ainda afirmou que decidiu expor o término de seu relacionamento "em nome da dignidade de duas pessoas que estão machucadas porque terminaram um relacionamento". Ela disse ainda que deixou de segui-lo e apagou as fotos que tinham juntos porque é difícil ficar vendo-o o tempo todo.
O relacionamento, tornado público quase junto com a gravidez de Marília, de fato foi discreto. Em entrevistas, Huff costumava dizer que não queria que a carreira dele fosse ofuscada pela da amada, que é uma das artistas mais ouvidas do Brasil.
Antes de assumir o relacionamento com Huff, Marilia estava oficialmente solteira desde 2017, quando terminou o noivado com o empresário Yugnir Ângelo.

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