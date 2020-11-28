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Em isolamento

Thelma Assis, vencedora do BBB 20, é diagnosticada com Covid-19

A médica vencedora da edição deste ano do reality global passa bem. Além dela, o marido também contraiu a doença
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2020 às 11:14

Publicado em 28 de Novembro de 2020 às 11:14

Thelma Assis, de  35 anos, teve diagnóstico positivo para a Covid-19. A informação foi dada pela própria médica, que venceu o BBB 20 (Globo), nas redes sociais. Além dela, o marido, Denis, também está com a doença.
Thelma é a campeã do BBB 20
Thelma Assis, a Thelminha, venceu a edição deste ano do BBB Crédito: Reprodução/TV Globo
"Gente, eu e Denis infelizmente testamos positivo pra Covid-19", afirmou. "Estamos bem e isolados os dois em casa. O mais importante é ressaltar a importância de que todos devem continuar atentos e se cuidando."
Thelminha, como é conhecida, não participou da edição ao vivo deste sábado (28) do É de Casa (Globo). Nos últimos meses, ela vinha apresentando um quadro no programa e, no último dia 21, participou do programa como apresentadora em homenagem ao Dia da Consciência Negra.
Ela recebeu o apoio de outros ex-BBBs, como Gabi Martins e Victor Hugo. Os ex-colegas de confinamento desejaram melhoras para a médica.
Aliás, essa não foi a única baixa por Covid-19 na televisão. O apresentador Phelipe Siani, 35, também informou aos seguidores que recebeu diagnóstico positivo para a doença.
Ele foi afastado do trabalho no Live CNN Brasil. O jornalista estaria envolvido na cobertura do segundo turno das eleições, no domingo (29). Porém, teve de ser substituído pelo colega Daniel Adjuto, 31.

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Nas redes sociais, Siani demonstra estar sem sintomas. Em março, a namorada dele, Mari Palma, também teve a doença.
Outro famoso que também está com a doença é o ator Eduardo Galvão, 58. De acordo com informações de amigos, ele está internado na UTI, com 50% de comprometimento dos pulmões.
O hospital da Unimed-Rio não está divulgando informações sobre a internação e diz não ter autorização da família para passar informações sobre o estado de saúde do paciente.

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