Neguinho da Beija-Flor é internado com Covid-19 aos 71 anos

O sambista Neguinho da Beija-Flor Crédito: Reprodução/Instagram @neguinhodabeijafloroficial

Neguinho da Beija-Flor , de 71 anos, é mais uma personalidade a entrar para a lista de infectados pela Covid-19 . Nesta quarta (26), o sambista chegou a ser internado pelo coronavírus em um hospital da zona Sul do Rio de Janeiro.

Segundo o filho, Beija-Flor Jr, o pai sofreu um quadro de desidratação e, por isso, precisou ser hospitalizado. Felizmente, ele está bem.

"Não é nada grave. É mais pelo quadro de desidratação. Vai ficar dois dias internados no máximo. Daqui a pouco ele está aí", disse ele, nos stories do Instagram.