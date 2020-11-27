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No Rio de Janeiro

Neguinho da Beija-Flor é internado com Covid-19 aos 71 anos

Sambista apresentou quadro de desidratação, segundo o filho, e precisou ser hospitalizado. Neguinho da Beija-Flor passa bem

Publicado em 27 de Novembro de 2020 às 11:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2020 às 11:21
O sambista Neguinho da Beija-Flor
O sambista Neguinho da Beija-Flor Crédito: Reprodução/Instagram @neguinhodabeijafloroficial
Neguinho da Beija-Flor, de 71 anos, é mais uma personalidade a entrar para a lista de infectados pela Covid-19. Nesta quarta (26), o sambista chegou a ser internado pelo coronavírus em um hospital da zona Sul do Rio de Janeiro. 
Segundo o filho, Beija-Flor Jr, o pai sofreu um quadro de desidratação e, por isso, precisou ser hospitalizado. Felizmente, ele está bem. 
"Não é nada grave. É mais pelo quadro de desidratação. Vai ficar dois dias internados no máximo. Daqui a pouco ele está aí", disse ele, nos stories do Instagram. 

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Jr ainda aproveitou para agradecer as mensagens de familiares e amigos. "Quando eu escrevo, cada um interpreta de uma forma. Mas vai ficar tudo bem graças a Deus", terminou. 

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