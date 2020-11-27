Neguinho da Beija-Flor é internado com Covid-19 aos 71 anos

Neguinho da Beija-Flor, de 71 anos, é mais uma personalidade a entrar para a lista de infectados pela Covid-19. Nesta quarta (26), o sambista chegou a ser internado pelo coronavírus em um hospital da zona Sul do Rio de Janeiro.
Segundo o filho, Beija-Flor Jr, o pai sofreu um quadro de desidratação e, por isso, precisou ser hospitalizado. Felizmente, ele está bem.
"Não é nada grave. É mais pelo quadro de desidratação. Vai ficar dois dias internados no máximo. Daqui a pouco ele está aí", disse ele, nos stories do Instagram.
Jr ainda aproveitou para agradecer as mensagens de familiares e amigos. "Quando eu escrevo, cada um interpreta de uma forma. Mas vai ficar tudo bem graças a Deus", terminou.