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Mãe de Neymar dá chance e viaja com o ex Tiago Ramos, diz jornal

Os dois teriam continuado a conversar pelo Instagram e na última semana, em crise de depressão, Tiago teria pedido ajuda a Nadine, segundo o Extra
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2020 às 10:34

Publicado em 27 de Novembro de 2020 às 10:34

Nadine Gonçalves e Tiago Ramos
Nadine Gonçalves e Tiago Ramos Crédito: Reprodução/Instagram/Montagem A GAZETA
Nadine Gonçalves, a mãe de Neymar, decidiu dar uma nova chance ao ex Tiago Ramos, segundo informações do jornal Extra. Os dois voltaram a se encontrar no último fim de semana após o modelo ter uma crise de depressão e decidiram viajar juntos para ver se conseguem se acertar. 
De acordo com a publicação, em vídeos que acabaram vazando em perfis de famosos no Instagram, Nadine e Tiago surgem juntos embarcando em São Paulo com destino ao Panamá. Nas imagens, os dois estão separados pelo corredor do avião. 
Segundo informações do programa A Tarde É Sua, desta quinta (26), a mãe de Neymar e Tiago estão indo para Cancún, no México, onde pretendem passar 15 dias em hotel de luxo. 
Desde que terminaram o conturbado relacionamento, os dois teriam continuado a se falar pelo Instagram. Quando teve a crise de depressão, Tiago teria entrado em contato com Nadine e ela teria ido até ele para confortá-lo. 

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Procurada pelo Extra, a assessoria de imprensa de Nadine não confirmou nem negou que os dois estão juntos. A representante da mãe de Neymar disse apenas que "não tem nada a declarar sobre o assunto". 

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