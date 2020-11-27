Mãe de Neymar dá chance e viaja com o ex Tiago Ramos, diz jornal

Nadine Gonçalves e Tiago Ramos Crédito: Reprodução/Instagram/Montagem A GAZETA

Nadine Gonçalves , a mãe de Neymar , decidiu dar uma nova chance ao ex Tiago Ramos , segundo informações do jornal Extra. Os dois voltaram a se encontrar no último fim de semana após o modelo ter uma crise de depressão e decidiram viajar juntos para ver se conseguem se acertar.

De acordo com a publicação, em vídeos que acabaram vazando em perfis de famosos no Instagram, Nadine e Tiago surgem juntos embarcando em São Paulo com destino ao Panamá. Nas imagens, os dois estão separados pelo corredor do avião.

Segundo informações do programa A Tarde É Sua, desta quinta (26), a mãe de Neymar e Tiago estão indo para Cancún, no México, onde pretendem passar 15 dias em hotel de luxo.

Desde que terminaram o conturbado relacionamento, os dois teriam continuado a se falar pelo Instagram. Quando teve a crise de depressão, Tiago teria entrado em contato com Nadine e ela teria ido até ele para confortá-lo.