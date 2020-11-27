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Foto: Sergio Marone posa sem camisa e corpão sarado impressiona

Ator bonitão surgiu em clique para lá de sensual e deixou o abdômen definido à mostra. Fãs foram à loucura com post feito no Instagram
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2020 às 10:04

Publicado em 27 de Novembro de 2020 às 10:04

O ator Sergio Marone posa sem camisa
O ator Sergio Marone posa sem camisa Crédito: Reprodução/Instagram @sergiomarone
Sergio Marone, que celebra 40 anos em fevereiro de 2021, voltou a chamar a atenção pelo corpão sarado nas redes sociais. O bonitão exibiu o shape em foto sem camisa que decidiu compartilhar nesta quinta (26) no Instagram. Os fãs, é claro, foram à loucura com o clique sensual. 
"Não posso falar muita coisa, apenas que trabalhamos sempre com muito amor, alegria e gratidão, como vocês podem ver.. Foto 1, 2 ou 3? Vem uma surpresa boa por ai, em breve! Mais pistas no stories. #BoaNoite", legendou o ator. 

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"Delícia de homem", disparou uma fã. Outro comentou: "O Brasil que eu quero". Uma outra seguidora observou: "Meu Deus, que homem mais lindo! Deus te abençoe". 

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