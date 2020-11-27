Foto: Sergio Marone posa sem camisa e corpão sarado impressiona

Sergio Marone, que celebra 40 anos em fevereiro de 2021, voltou a chamar a atenção pelo corpão sarado nas redes sociais. O bonitão exibiu o shape em foto sem camisa que decidiu compartilhar nesta quinta (26) no Instagram. Os fãs, é claro, foram à loucura com o clique sensual.
"Não posso falar muita coisa, apenas que trabalhamos sempre com muito amor, alegria e gratidão, como vocês podem ver.. Foto 1, 2 ou 3? Vem uma surpresa boa por ai, em breve! Mais pistas no stories. #BoaNoite", legendou o ator.
"Delícia de homem", disparou uma fã. Outro comentou: "O Brasil que eu quero". Uma outra seguidora observou: "Meu Deus, que homem mais lindo! Deus te abençoe".