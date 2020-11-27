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'A Fazenda 12': eliminada, Raissa diz que 'sente alguma coisa' por Lucas

Miss Bumbum saiu do reality com 25% dos votos na noite desta quinta (26) e ponderou sua relação amorosa com Lucas Selfie
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2020 às 09:43

Publicado em 27 de Novembro de 2020 às 09:43

"A Fazenda 12": Raissa Barbosa é eliminada do reality Crédito: Record TV/Reprodução
Raissa Barbosa foi a eliminada da noite desta quinta (26) de A Fazenda 12 com pouco mais de 25% dos votos. Em entrevista à Cabine de Descompressão, após sair do reality da Record, ela analisou alguns pontos do jogo incluindo sua relação com Lucas Selfie, que também já foi eliminado. 
Sincera, a morena disse que os dois viviam brigando e ponderou: "Meu Deus do céu, a gente brigava demais. O Lucas enchia a minha paciência. Era toda hora". 

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E continuou: "Não sei. Não sei o que ele pensa de mim, mas gostei que quando foi no Faro, ele colocou verdadeira pra mim. Sinto que tem alguma coisa".

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