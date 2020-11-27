'A Fazenda 12': eliminada, Raissa diz que 'sente alguma coisa' por Lucas

Sincera, a morena disse que os dois viviam brigando e ponderou: "Meu Deus do céu, a gente brigava demais. O Lucas enchia a minha paciência. Era toda hora".

E continuou: "Não sei. Não sei o que ele pensa de mim, mas gostei que quando foi no Faro, ele colocou verdadeira pra mim. Sinto que tem alguma coisa".