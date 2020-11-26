Bruno Miranda, o Borat de Amor e Sexo, segue em estado grave após ser baleado

O modelo e ator Bruno Miranda, o Borat de Amor e Sexo, da Globo Crédito: Reprodução/Instagram @brunomiranda.borat

Bruno Miranda, 29, o Borat do programa Amor e Sexo (Globo), segue internado no CTI (Centro de Terapia Intensiva) em estado grave, de acordo com informações divulgadas pela direção do Hospital Municipal Lourenço do Rio de Janeiro nesta quinta-feira (26).

O assistente de palco de Fernanda Lima foi baleado por um policial militar após uma briga de trânsito no Recreio dos Bandeirante, no Rio. Após o disparo, o ator e modelo foi encaminhado para o hospital, onde passou por uma cirurgia de emergência. A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro não informou o local do tiro, mas segundo apurações da reportagem, o ferimento seria na região abdominal.

Até o momento, a Polícia Militar do Rio de Janeiro afirmou que a arma foi apreendida e o policial foi encaminhado para a 16ª DP por equipes da Operação Recreio Presente. Ainda não há informações se o policial sofrerá consequências.

Bruno Miranda faz sucesso nas redes sociais, onde geralmente publica fotos sensuais exibindo seu biotipo físico. O ator é casado com a médica Mariana Melgaço de Mello e pai do Enzo, 5, e vive em uma cobertura na zona oeste do Rio de Janeiro.

Em abril, para ajudar pessoas afetadas pela pandemia do novo coronavírus, Miranda realizou leilões de cuecas, sungas e bermudas através das suas redes socais. "Tenho uma vida confortável com a minha família, mas na favela a coisa está feia. Conheço pessoas em comunidades ao redor da Ilha do Governador e tem muita gente passando aperto", contou à época.