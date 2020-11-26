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Pandemia

Com Covid, Flavia Alessandra diz que já passou por fase crítica

Em comunicado nesta quinta-feira (26), atriz informou que o marido, o apresentador Otaviano Costa, e as filhas não contraíram a doença
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2020 às 17:12

Publicado em 26 de Novembro de 2020 às 17:12

A atriz Flávia Alessandra
A atriz Flávia Alessandra Crédito: Faya/Divulgação
Flavia Alessandra, 46, recebeu diagnóstico positivo para o novo coronavírus. A informação foi dada pela atriz nesta quinta-feira (26) através das redes sociais. Segundo a sua assessoria, Otaviano Costa e as filhas da artista não contraíram a doença.
Alessandra afirmou que no momento está bem e sem sintomas, mas que passou por uma fase crítica. Ela realizou o exame há alguns dias e ainda segue em isolamento, cumprindo a quarentena de 14 dias para não disseminar o vírus.
"Em breve estarei pronta pra retomar a vida e os trabalhos. Estou em casa, claro, em total isolamento - nada de contato nem mesmo com a minha família. Cuidem-se. Ainda estamos diante de um vírus muito desconhecido", escreveu Alessandra em uma legenda.
Flavia Alessandra também agradeceu o carinho dos fãs e dos seguidores, que enviaram mensagens positivas através das redes. "Quanto amor, gente", disse ela.
O diagnóstico para a Covid aconteceu em meio as gravações da reta final da novela "Salve-se Quem Puder" (Globo), retomada no mês de agosto deste ano. Por conta disso, a atriz que vive no papel de Helena Furtado, vilã da trama escrita por Daniel Ortiz, precisou ser afastada.
Procurada pela reportagem, a assessoria da Globo ainda não confirmou se Flavia Alessandra voltará a gravar a novela, já que as filmagens foram encerradas nesta semana. A sucessora da grade das 19h, "Quanto Mais Vida Melhor", já começou a ser gravada.

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