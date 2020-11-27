Bumbum à mostra! Jennifer Lopez fica nua em foto para divulgar música

A cantora norte-americana de origem porto-riquenha Jennifer Lopez, 51, resolveu ousar na divulgação de seu mais novo single, "In The Morning". A artista posou nua diante de um fundo preto e deixou o bumbum à mostra.
O lançamento mundial na internet e demais plataformas digitais está programado para esta sexta-feira (27). Por conta da foto, muita gente a elogiou. "Rainha", disse uma seguidora". "É a perfeição", disse uma outra.
A boa forma de JLo não é de hoje. Faz tempo que ela desafia o processo de envelhecimento. Lopez, que divide seu tempo entre a Califórnia e Nova York, revelou à Fox News em maio que tem um personal trainer em cada uma das costas dos Estados Unidos -David Kirsch em Nova York e Tracy Anderson em Los Angeles-, e que um tem uma abordagem completamente diferente do outro.
De acordo com Anderson, que criou um blog para falar de seus treinos com Lopez, a rotina da cantora é voltada para exercícios diários que envolvem o uso dos braços, glúteos e coxas. Já Kirsch tem um treino intenso que mescla circuitos, abominais, flexão, kickbox e agachamentos.
Um ex-treinador de Lopez, Dodd Romero, já disse ao portal OprahMag que a cantora sempre se exercita antes de subir ao palco, como um "aquecimento pré-jogo". Ele diz que sua rotina de abdominal normalmente consiste em fazer três séries de quatro tipos diferentes de abdominais, somando mais de 200. Além disso, Lopez usa boa parte de seu tempo para dançar.