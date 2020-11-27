Bumbum à mostra! Jennifer Lopez fica nua em foto para divulgar música

A artista Jennifer Lopez Crédito: Reprodução/Instagram @jlo

A cantora norte-americana de origem porto-riquenha Jennifer Lopez , 51, resolveu ousar na divulgação de seu mais novo single, "In The Morning". A artista posou nua diante de um fundo preto e deixou o bumbum à mostra.

O lançamento mundial na internet e demais plataformas digitais está programado para esta sexta-feira (27). Por conta da foto, muita gente a elogiou. "Rainha", disse uma seguidora". "É a perfeição", disse uma outra.

A boa forma de JLo não é de hoje. Faz tempo que ela desafia o processo de envelhecimento. Lopez, que divide seu tempo entre a Califórnia e Nova York, revelou à Fox News em maio que tem um personal trainer em cada uma das costas dos Estados Unidos -David Kirsch em Nova York e Tracy Anderson em Los Angeles-, e que um tem uma abordagem completamente diferente do outro.

De acordo com Anderson, que criou um blog para falar de seus treinos com Lopez, a rotina da cantora é voltada para exercícios diários que envolvem o uso dos braços, glúteos e coxas. Já Kirsch tem um treino intenso que mescla circuitos, abominais, flexão, kickbox e agachamentos.