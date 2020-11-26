Andressa Urach remove cicatriz no bumbum deixada por hidrogel

A modelo Andressa Urach remove tatuagens e cicatriz de bumbum após hidrogel com laser Crédito: Reprodução/YouTube Andressa Urach Oficial

Andressa Urach resolveu remover todas as tatuagens que tem espalhadas pelo corpo. A ex-vice-Miss Bumbum, que voltou a trabalhar como modelo depois de se afastar da igreja evangélica recentemente, aproveitou para mostrar o procedimento feito com laser em vídeo postado no YouTube.

"Não tenho nada contra tatuagens, estou retirando as minhas porque me incomodam porque eu sou modelo", disse.

A modelo está aproveitando o processo para remover uma cicatriz que acabou ficando no bumbum após a retirada do hidrogel que ela havia aplicado na região.

A modelo Andressa Urach remove tatuagens e cicatriz de bumbum após hidrogel com laser Crédito: Reprodução/YouTube Andressa Urach Oficial