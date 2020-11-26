Andressa Urach remove cicatriz no bumbum deixada por hidrogel

Andressa Urach resolveu remover todas as tatuagens que tem espalhadas pelo corpo. A ex-vice-Miss Bumbum, que voltou a trabalhar como modelo depois de se afastar da igreja evangélica recentemente, aproveitou para mostrar o procedimento feito com laser em vídeo postado no YouTube.
"Não tenho nada contra tatuagens, estou retirando as minhas porque me incomodam porque eu sou modelo", disse.
A modelo está aproveitando o processo para remover uma cicatriz que acabou ficando no bumbum após a retirada do hidrogel que ela havia aplicado na região.
"Vocês lembram, quase morri em 2014, que apliquei o hidrogel. Já passei por mais de 22, 23 cirurgias, até já perdi as contas, para poder retirar o hidrogel e ficaram algumas cicatrizes e essa é uma delas. E estamos retirando ela para ficar mais bonitinho, ajeitadinho", alertou.