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Andressa Urach remove cicatriz no bumbum deixada por hidrogel

Modelo que recentemente se desligou da igreja evangélica também aproveitou para retirar tatuagens do corpo com laser

Publicado em 26 de Novembro de 2020 às 09:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2020 às 09:42
A modelo Andressa Urach remove tatuagens e cicatriz de bumbum após hidrogel com laser
A modelo Andressa Urach remove tatuagens e cicatriz de bumbum após hidrogel com laser Crédito: Reprodução/YouTube Andressa Urach Oficial
Andressa Urach resolveu remover todas as tatuagens que tem espalhadas pelo corpo. A ex-vice-Miss Bumbum, que voltou a trabalhar como modelo depois de se afastar da igreja evangélica recentemente, aproveitou para mostrar o procedimento feito com laser em vídeo postado no YouTube. 
"Não tenho nada contra tatuagens, estou retirando as minhas porque me incomodam porque eu sou modelo", disse. 
A modelo está aproveitando o processo para remover uma cicatriz que acabou ficando no bumbum após a retirada do hidrogel que ela havia aplicado na região. 

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A modelo Andressa Urach remove tatuagens e cicatriz de bumbum após hidrogel com laser
A modelo Andressa Urach remove tatuagens e cicatriz de bumbum após hidrogel com laser Crédito: Reprodução/YouTube Andressa Urach Oficial
"Vocês lembram, quase morri em 2014, que apliquei o hidrogel. Já passei por mais de 22, 23 cirurgias, até já perdi as contas, para poder retirar o hidrogel e ficaram algumas cicatrizes e essa é uma delas. E estamos retirando ela para ficar mais bonitinho, ajeitadinho", alertou. 

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