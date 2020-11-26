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Polêmica!

Príncipe Charles e Camilla desativam respostas no Twitter após 'The Crown'

A série mostra que Charles foi praticamente forçado a se casar com Diana, mesmo estando apaixonado por Camilla

Publicado em 26 de Novembro de 2020 às 09:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2020 às 09:12
Príncipe Charles e Camilla
Príncipe Charles e Camilla Crédito: Reprodução/Instagram @clarencehouse
A conta oficial da Clarence House, que posta atualizações sobre o príncipe Charles, 71, e sua mulher, Camilla, 72, desativou os comentários em um tweet compartilhado na terça-feira (24) após uma série de comentários negativos. O casal começou a ser atacado nas redes sociais por causa da quarta temporada da série "The Crown" (Netflix), que estreou no último dia 15.
A mensagem era sobre o trabalho voluntário de Camilla. "A Duquesa da Cornualha, patrona da [organização não-governamental] Emmaus UK, recentemente se juntou a uma videochamada com funcionários e ex-moradores sem-teto da Emmaus Brighton, conhecidos como companheiros, para discutir os desafios enfrentados pela instituição de caridade como resultado da crise do coronavírus", diz o texto. Depois da mundança, apenas seguidores da conta podem responder.
"A verdadeira princesa de Gales sempre será Diana", comentou um internauta. "Camilla é a amante eterna. A grandeza de Diana será eterna, ninguém poderá tomar seu lugar. Charles nunca será rei e nem merece... Diana, princesa de Gales, viverá para sempre."
A nova temporada de "The Crown", que mostra uma dramatização do reinado da rainha Elizabeth 2ª, chegou aos anos em que Charles conhece Diana Spencer, com quem depois se casa. Porém, ele manteve um relacionamento com Camilla, que também se casou com outro homem.

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A série mostra que Charles foi praticamente forçado a se casar com Diana, mesmo estando apaixonado por Camilla. Ele é retratado como infeliz durante o casamento com a princesa de Gales.

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