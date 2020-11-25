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Deu ruim

Joey King, de 'A Barraca do Beijo', é processada ao machucar motorista em acidente

Homem pede indenização após passar por cirurgia

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 20:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 nov 2020 às 20:41
A Barraca do Beijo 2
A atriz Joey King em cena de "A Barraca do Beijo 2" Crédito: Marcos Cruz/Netflix
Estrela do filme "A Barraca do Beijo", a atriz norte-americana Joey King, 21, está sendo processada por um homem que alega que teve de fazer uma cirurgia no ombro por conta de uma batida em seu carro. A motorista era King.
Segundo o site TMZ, o acidente teria acontecido no dia 13 de fevereiro de 2020. De nome Parviz Mohammady, o homem diz que a atriz teria invadido a pista contrária e colidido com o seu carro. O processo obtido pela publicação mostra que ele quer receber uma indenização da artista, mas o valor não foi especificado.
Sua advogada afirma que Joey saía de uma vaga de estacionamento quando atingiu o carro de seu cliente pelo lado do motorista, o que teria causado ferimentos no ombro dele e a necessidade de fazer uma cirurgia após uma ruptura. A condição no ombro foi agravada por um problema já existente que ele tinha.
Procurada pela publicação, a atriz ainda não havia se pronunciado sobre o caso. O caso segue nos tribunais.

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SEQUÊNCIA DO FILME

Após dois dias da estreia de "A Barraca do Beijo 2", a Netflix anunciou que o longa de comédia romântica já tem sequência gravada com lançamento previsto para ano que vem.
A terceira continuação da trama dirigida por Vince Marcello já está totalmente filmada, portanto não sofrerá nenhuma alteração por conta da pandemia do novo coronavírus. Para animar os fãs da franquia, a Netflix divulgou um trecho inédito nas redes sociais.
Na cena de "A Barraca do Beijo 3", a protagonista Elle, interpretada pela atriz Joey King, enfrenta um momento crucial em que precisa se decidir se vai estudar em Harvad com o namorado Noah (Jacob Erlodi) ou para Berkeley com o melhor amigo Lee (Joel Courtney).

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