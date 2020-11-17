Xuxa processa Sikêra Júnior por apologia a zoofilia

A apresentadora Xuxa Meneghel Crédito: Reprodução/Instagram @xuxamenegheloficial

Há pouco menos de um mês, Xuxa Meneghel , 57, expressou sua opinião sobre o jornalista e apresentador do Alerta Nacional (Rede TV!), Sikêra Júnior , 54, através de sua coluna no site da revista Vogue Brasil. Na publicação, feita em 28 de outubro, Xuxa afirmou que pretendia processar Sikêra devido a exibição de uma cena de zoofilia em seu programa.

Após algumas semanas, o portal Notícias da TV informou nesta segunda-feira (16) que o pedido da rainha dos baixinhos foi registrado na Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro, em São Paulo, no dia 27 de outubro. Na ação, ela pede indenização de R$ 500 mil ao apresentador -e afirma que o dinheiro será doado para instituições da causa animal-, a suspensão de seu MTB (registro profissional de jornalista) e também que o Alerta Nacional seja tirado do ar, sob a pena de multa diária de R$ 20 mil para cada episódio que venha a ser exibido.

À reportagem, a assessoria de Xuxa não quis comentar e dar detalhes sobre o processo, mas reforçou a luta da apresentadora contra a zoofilia (prática sexual com animais), que é considerada um crime no país. "Parece que ele quer ser bastante popular e caricato, uma mistura de palhaço e repórter com uma postura bem forçada, desengonçada e tosca. Na imagem que eu vi ele estava rindo, debochando de um crime, a zoofilia. Ao invés de o apresentador dizer o quanto isso é errado, ele pede para alguém da sua equipe usar uma máscara de bicho e outra pessoa fazer a cena de estupro. Tudo isso abaixo de muitos risos", afirmou Xuxa em seu texto para a Vogue.

A ativista Luisa Mell, 42, chegou a compartilhar o momento citado por Xuxa em suas redes sociais. No vídeo, Sikêra Júnior e sua equipe dão risada da cena de estupro ao animal. A publicação contou com o comentário de Xuxa, que escreveu: "O pior é que tem gente que ri e que vai dizer que é engraçado. Onde? Como? Que vergonha."

Ainda de acordo com a publicação do Notícias da TV, Xuxa pede urgência para que o caso seja julgado e alega que Sikêra Júnior oferece riscos à sociedade. Após expressar sua opinião, o jornalista da Rede TV! fez questão de responder Xuxa em rede nacional, durante a exibição do Alerta Nacional.

Ao vivo, ele acusou a artista de pedofilia e afirmou que ela fazia apologia às drogas. Sikêra também citou o recente livro lançado por Xuxa, "Maya: O Bebê Arco-Íris", que segundo ele se trata de um incentivo à obscenidade, ou "safadeza", palavra usada por ele.

Por isso, Xuxa processa Sikêrâ Júnior também por danos morais, além de abuso de direito. "O conteúdo exibido e prolatado pelo requerido é calunioso e está causando danos à imagem da autora [Xuxa], com repercussão negativa nas redes sociais, inclusive prejudicando seus negócios, que são relacionados à sua imagem, atingindo sua honra e dignidade", diz parte da ação publicada pelo Notícias da TV.