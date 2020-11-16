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Inspirações

Shakira elogia Ivete, Caetano, Brown e Anitta: 'tenho paixão'

A cantora Shakira falou sobre a relação que possui com o Brasil, a importância do País em sua carreira e também aproveitou para citar alguns cantores que acompanha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 nov 2020 às 19:47

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 19:47

A cantora Shakira
A cantora Shakira Crédito: Reprodução/Instagram @shakira
A cantora Shakira falou sobre a relação que possui com o Brasil, a importância do País em sua carreira e também aproveitou para citar alguns cantores que acompanha, incluindo Anitta e Ivete Sangalo, em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record TV, no último domingo (15).
Na conversa, Shakira comentou: "é um país chave não apenas na minha carreira, mas na minha vida. Foi um dos primeiros locais em que eu me apresentei fora da minha terra natal". A cantora se referiu a sua primeira turnê internacional, em 1996, que passou pelo no Brasil.
"Foi uma das mais estimulantes, emocionantes e divertidas [turnês] da minha vida. Foi incrível, eu me diverti tanto no Brasil", relatou ela. Segundo Shakira, o país "ajudou a defini-la como pessoa". Ela também revelou que, mesmo "enferrujada", o português é sua segunda língua, e aprendeu o idioma durante a turnê.
Shakira também respondeu sobre quais cantores acompanha atualmente no Brasil. "Eu tenho paixão por alguns artistas da música brasileira, como Caetano Veloso, Carlinhos Brown, Ivete Sangalo... Mas também descobri a Anitta, que é incrível", respondeu.
Sobre a carreira, iniciada há mais de 20 anos, Shakira disse que não tem planos de parar: "Eu quero continuar fazendo isso por muito tempo ainda, sempre tentando melhorar, e com isso meu trabalho também vai sair cada vez melhor".

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