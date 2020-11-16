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Em recuperação

Zezé Di Camargo tranquiliza fãs após cirurgia de emergência do pai

'Meu paizinho fez uma cirurgia, a gente estava com muito medo. Foi de emergência, a gente veio correndo, mas graças a Deus correu tudo bem', disse o sertanejo

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 09:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 nov 2020 às 09:34
O cantor Zezé Di Camargo
O cantor Zezé Di Camargo Crédito: Reprodução/Instagram @zezedicamargo
Zezé Di Camargo, 58, usou as redes sociais na manhã deste domingo (15) para tranquilizar os fãs quanto ao estado de saúde de seu pai, Francisco Camargo.
Aos 84 anos, ele precisou passar por uma cirurgia de emergência neste sábado (14), após ser diagnosticado com um sangramento intestinal. Francisco já estava internado há cerca de quatro dias, quando começou a sentir dores na região.
Em uma série de vídeos publicados no Instagram de sua esposa, Graciele Lacerda, ele explicou que os dois saíram correndo da fazenda onde vivem, em Araguapaz, interior de Goiás, em direção à capital do estado, Goiânia, onde o pai fez o procedimento.
"Ontem foi um dia de expectativa muito grande pra gente. Meu paizinho fez uma cirurgia, a gente estava com muito medo. Foi de emergência, a gente veio correndo, mas graças a Deus correu tudo bem", disse o sertanejo.
"Agora é aguardar a recuperação dele e manter a fé acesa. Seu Francisco provando mais uma vez que é um grande guerreiro, um cara forte, que tem, com certeza, a mão de Deus sobre ele, o tempo todo."

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As imagens foram gravadas na estrada, enquanto o casal voltava para Araguapaz. Sem dormir, eles afirmaram que estavam "morrendo de sono" e que iriam aproveitar o percurso para chochilar.
Zezé ainda agradeceu aos fãs pelos pensamentos positivos.

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