Em dia de eleição, Babu brinca com recorde de paredões

Com as eleições municipais para prefeitos e vereadores acontecendo em todo o país, muitos internautas começaram a dizer que neste domingo Babu não poderia ser votado. Até mesmo o artista entrou na brincadeira e postou no Twitter: "Pow galera não dá para votar em mim hoje não", acompanhado de emojis de risos.

Após ser eliminado do programa, além de um papel na novela "Salve-se Quem Puder" (Globo), o ator ganhou dois carros e uma moto 0 Km no reality. Ele também deixou de morar no pequeno imóvel no qual vivia por uma casa de dois andares com piscina. "As dívidas estão pagas, mas não vem bater na minha porta e pedir emprestado que eu ainda não tenho", brincou à época.