Marcus Buaiz e Wanessa voltam ao ES com Zezé e Camilla Camargo

"Tudo confirmado. Dia 4 estaremos novamente no Espírito Santo para o restante da temporada, desta vez com a companhia de minha mãe, minha cunhada, Camilla, e o Leo. Iremos comemorar, além do Natal e réveillon, o aniversário de Wanessa, dia 28, e de José Marcos, dia 5 de janeiro. Então Zezé (Di Camargo) deve ir ao aniversário da Wanessa", adianta Marcus.