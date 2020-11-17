Marcus Buaiz e Wanessa voltam ao ES com Zezé e Camilla Camargo

Além dos filhos, José Marcus e João Francisco, os dois vão respirar o ar capixaba acompanhados da mãe de Marcus, Tânia Buaiz
, que mora no Rio de Janeiro, e parte da família de Wanessa, que virá à Serra para celebrar o aniversário de 38 anos da cantora, em 28 de dezembro.
A coluna, que não é boba nem nada, descobriu que está na previsão do casal fazer as vezes de anfitriões para Zezé Di Camargo
e Graciele Lacerda
, que devem marcar presença apenas no parabéns para você de Wanessa; e Camilla Camargo
e o marido, o empresário Leonardo Lessa
, que pretendem passar um tempo maior com a irmã e cunhado no Estado.
"Tudo confirmado. Dia 4 estaremos novamente no Espírito Santo para o restante da temporada, desta vez com a companhia de minha mãe, minha cunhada, Camilla, e o Leo. Iremos comemorar, além do Natal e réveillon, o aniversário de Wanessa, dia 28, e de José Marcos, dia 5 de janeiro. Então Zezé (Di Camargo) deve ir ao aniversário da Wanessa", adianta Marcus.