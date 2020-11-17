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Pedro Permuy

Marcus Buaiz e Wanessa voltam ao ES com Zezé e Camilla Camargo

Família de Wanessa deve vir ao Estado para celebrar aniversário de 38 anos da cantora. Mãe do empresário capixaba, Tânia Buaiz, também será recepcionada

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

17 nov 2020 às 05:00
Pedro Permuy

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Pedro Permuy Pedro Permuy
O empresário Marcus Buaiz e a esposa, a cantora Wanessa Camargo, com os filhos, José Marcus e João Francisco
O empresário Marcus Buaiz e a esposa, a cantora Wanessa Camargo, com os filhos, José Marcus e João Francisco, posam no Espírito Santo Crédito: Arquivo pessoal
Quatro meses após terem se despedido da moradia temporária no Espírito SantoWanessa Camargo e Marcus Buaiz estão afivelando as malas para retornarem ao Estado no próximo dia 4 de dezembro, data em que vão desembarcar em Vitória. No entanto, a lotação do jatinho do casal, desta vez, deve ser maior.
Além dos filhos, José Marcus e João Francisco, os dois vão respirar o ar capixaba acompanhados da mãe de Marcus, Tânia Buaiz, que mora no Rio de Janeiro, e parte da família de Wanessa, que virá à Serra para celebrar o aniversário de 38 anos da cantora, em 28 de dezembro.
A coluna, que não é boba nem nada, descobriu que está na previsão do casal fazer as vezes de anfitriões para Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda, que devem marcar presença apenas no parabéns para você de Wanessa; e Camilla Camargo e o marido, o empresário Leonardo Lessa, que pretendem passar um tempo maior com a irmã e cunhado no Estado.
"Tudo confirmado. Dia 4 estaremos novamente no Espírito Santo para o restante da temporada, desta vez com a companhia de minha mãe, minha cunhada, Camilla, e o Leo. Iremos comemorar, além do Natal e réveillon, o aniversário de Wanessa, dia 28, e de José Marcos, dia 5 de janeiro. Então Zezé (Di Camargo) deve ir ao aniversário da Wanessa", adianta Marcus.

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Pedro Permuy

Pedro Permuy Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

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