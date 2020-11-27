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Mirella diz que faturou R$ 500 mil após A Fazenda e fez sexo com o ex

Funkeira confidenciou ao colunista Leo Dias que está faturando alto com publicidade após ser eliminada do reality da Record
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2020 às 09:52

Publicado em 27 de Novembro de 2020 às 09:52

A cantora MC Mirella
A cantora MC Mirella Crédito: Mari Araujo/Reprodução/Instagram @mirella
Se Mirella não se deu lá muito bem dentro de A Fazenda 12, fora dela a cantora jura de pés juntos que a vida financeira não poderia estar melhor. Isso porque em entrevista ao colunista Leo Dias a artista disse que já faturou R$ 500 mil com publicidade. 
Acharam que os 18% ia me prejudicar, só me ajudou, ainda ironizou a funkeira sobre o apelido que recebeu de internautas. 
Além disso, após rumores sobre seu relacionamento com o também funkeiro Dynho Alves, Mirella confirmou que os dois estavam separados durante o reality da Record e garantiu que só não reataram o romance porque precisam acertar algumas coisas. 

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Apesar disso, Mirella revelou a Leo Dias que gosta muito do rapaz e, sem hesitar, disse que tem feito sexo com ele "toda hora", em suas próprias palavras. 

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