Ex-BBB Paula Sperling e irmã garantem terem visto ETs

A ex-BBB e modelo Paula Sperling Crédito: Reprodução/Instagram @paulasperlingreal

Campeã do BBB 19 Paula von Sperling e a irmã, Mônica, garantem que viram ETs em uma floresta que fica ao lado da casa em que moram, em Minas Gerais, no último sábado (21).

"A gente estava chegando de Belo Horizonte, só nas duas, umas dez horas da noite. Subimos com o carro e tem uma floresta do lado de casa. Cheguei perto da cerca, olhando para a floresta, tentando ver quem era Achei que eram minha tia e meu primo zoando, falei: 'quem está aí?' e não responderam. Continuaram parados", lembrou Paula nos stories do Instagram.

E continuou: "Não era um rosto de gente. Até que saiu o galho que estava na frente do rosto e o rosto ficou olhando para mim. A Mônica estava dentro do carro pegando as coisas. E aí eu fiquei parada olhando e entendi que não podia falar mais nada. Cheguei perto dela e falei: 'Mônica, tem um ET ali'. Peguei ela e falei: 'vem aqui ver".

As irmãs confidenciaram que se tratavam de dois "seres". "Um estava em pé. A luz saía do olho dele. E o outro estava agachado", disse Paula. "Era uma luz que hipnotizava, saía do olho inteiro. Era um verde neon, muito forte", completou Mônica.