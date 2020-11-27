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Após ser baleado

Bruno Miranda, o Borat de Amor e Sexo, apresenta melhora em quadro de saúde

Ator segue internado em CTI de hospital no Rio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2020 às 19:33

Publicado em 27 de Novembro de 2020 às 19:33

Bruno Miranda (Borat)
Bruno Miranda (Borat) Crédito: Instagram/brunomiranda.borat
Bruno Miranda, 29, o Borat do programa Amor e Sexo (Globo), apresentou melhora em seu quadro de saúde, segundo informou nesta sexta (28) a assessoria de imprensa da Secretaria Municipal de Saúde do Rio. O ator segue internado no Centro de Terapia Intensiva do Hospital Municipal Lourenço Jorge e está estável.
O assistente de palco de Fernanda Lima foi baleado por um policial militar após uma briga de trânsito no Recreio dos Bandeirante, no Rio, na quarta (25). Após o disparo, Miranda foi encaminhado para o hospital, onde passou por uma cirurgia de emergência no intestino. Na noite de quinta (26), a médica Mariana Melgaço de Mello, mulher de Miranda, publicou na rede social do ator pedidos de orações.
"Vamos continuar fazendo nossas preces, orações, mandando muito energia positiva para que o Bruno tenha uma ótima evolução e recuperação. Ele está com uma bolsa de colostomia e que seu intestino responda muito bem à cirurgia", escreveu ela.

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Também na quinta (26), Fernanda Lima publicou nas suas redes sociais que ficou muito triste ao saber que seu parceiro de palco tinha sido baleado "numa situação absurda que mostra o tamanho da violência que assola o Brasil". "Mando meu carinho para a família do Bruno e toda energia positiva para ele se recuperar totalmente e logo", escreveu ela.
A Polícia Militar do Rio afirmou na quarta (25) que a arma do disparo foi apreendida e o policial foi encaminhado para a 16ª Delegacia. O caso segue em investigação.

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