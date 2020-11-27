Bruno Miranda, o Borat de Amor e Sexo, apresenta melhora em quadro de saúde

Bruno Miranda (Borat) Crédito: Instagram/brunomiranda.borat

Bruno Miranda, 29, o Borat do programa Amor e Sexo (Globo), apresentou melhora em seu quadro de saúde, segundo informou nesta sexta (28) a assessoria de imprensa da Secretaria Municipal de Saúde do Rio. O ator segue internado no Centro de Terapia Intensiva do Hospital Municipal Lourenço Jorge e está estável.

O assistente de palco de Fernanda Lima foi baleado por um policial militar após uma briga de trânsito no Recreio dos Bandeirante, no Rio, na quarta (25). Após o disparo, Miranda foi encaminhado para o hospital, onde passou por uma cirurgia de emergência no intestino. Na noite de quinta (26), a médica Mariana Melgaço de Mello, mulher de Miranda, publicou na rede social do ator pedidos de orações.

"Vamos continuar fazendo nossas preces, orações, mandando muito energia positiva para que o Bruno tenha uma ótima evolução e recuperação. Ele está com uma bolsa de colostomia e que seu intestino responda muito bem à cirurgia", escreveu ela.

Também na quinta (26), Fernanda Lima publicou nas suas redes sociais que ficou muito triste ao saber que seu parceiro de palco tinha sido baleado "numa situação absurda que mostra o tamanho da violência que assola o Brasil". "Mando meu carinho para a família do Bruno e toda energia positiva para ele se recuperar totalmente e logo", escreveu ela.