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Dia 20 de janeiro

Lady Gaga vai cantar o hino dos EUA na posse de Joe Biden

Músicos como Jon Bon Jovi, Justin Timberlake e Demi Lovato também farão apresentações ao longo do dia
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 jan 2021 às 07:43

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 07:43

O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, e a cantora Lady Gaga
O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, e a cantora Lady Gaga Crédito: Reprodução/Instagram @ladygaga
A cantora Lady Gaga vai cantar o hino americano e Jennifer Lopez fará uma apresentação musical na posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, marcada para o próximo dia 20, numa clara tentativa de mostrar um país diverso. Ambas as artistas apoiaram a candidatura do democrata nas eleições do ano passado.
Os organizadores da cerimônia também anunciaram que o ator Tom Hanks vai comandar um especial na televisão, chamado "Celebrando a América". A atração substituirá o formato convencional de cerimônia de posse --que precisou ser mais enxuta neste ano por questões de saúde e segurança pública.
Músicos como Jon Bon Jovi, Justin Timberlake e Demi Lovato também farão apresentações ao longo do dia.
Idealizado pela Comissão de Posse Presidencial, o especial será transmitido ao vivo pelas principais emissoras de TV americanas e pelo YouTube da organização.

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A presença de grandes artistas na posse não é novidade. Em 2009, Aretha Franklin se apresentou no dia em que Obama assumiu o cargo. Quatro anos depois, reeleito, foi a vez de Beyoncé.
Com a chegada de Trump, a tradição dos grandes nomes não foi mantida, já que grande parte da indústria virou as costas para o evento.

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