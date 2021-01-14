Sucesso nos anos 90, LS Jack e Vinny lançam EP com canção inédita

LS Jack e Vinny lançam “LS Jack & Vinny - Volume 1” pela Indie Record Crédito: Markos Fortes - BX 3

A banda LS Jack e o cantor Vinny se uniram e lançaram nesta quinta-feira (14) o EP “LS Jack & Vinny - Volume 1", pela Indie Records. Ao todo, são seis faixas – sendo uma inédita – que já estão disponíveis nas plataformas digitais.

A canção inédita é "O que eu odeio em você", mas o EP também tem uma faixa bônus, que fica por conta da música ‘Pela primeira vez’, versionada para o espanhol pela companheira argentina de Vinny, Karina Lusbin.

Outra curiosidade é que a canção “LS Jack”, que o grupo gravou em seu primeiro álbum em 1999, tendo feito, inclusive, parte da trilha sonora da novela “Vila Madalena”, é de autoria do próprio Vinny.

Também constam no EP as músicas “No que depender de mim”, “Pela primeira vez” (versão em português), “Uma carta” e “Universo paralelo”. Confira:

UNIÃO