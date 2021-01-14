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"O que eu odeio em você"

Sucesso nos anos 90, LS Jack e Vinny lançam EP com canção inédita

LS Jack e o cantor Vinny se uniram e lançaram nesta quinta-feira (14) o EP “LS Jack & Vinny - Volume 1", pela Indie Records. Ao todo, são seis faixas, sendo uma inédita

Publicado em 

14 jan 2021 às 18:12

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 18:12

LS Jack e Vinny lançam “LS Jack & Vinny - Volume 1” pela Indie Record
LS Jack e Vinny lançam “LS Jack & Vinny - Volume 1” pela Indie Record Crédito: Markos Fortes - BX 3
A banda LS Jack e o cantor Vinny se uniram e lançaram nesta quinta-feira (14) o EP “LS Jack & Vinny - Volume 1", pela Indie Records. Ao todo, são seis faixas – sendo uma inédita – que já estão disponíveis nas plataformas digitais.
A canção inédita é "O que eu odeio em você", mas o EP também tem uma faixa bônus, que fica por conta da música ‘Pela primeira vez’, versionada para o espanhol pela companheira argentina de Vinny, Karina Lusbin.

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Outra curiosidade é que a canção “LS Jack”, que o grupo gravou em seu primeiro álbum em 1999, tendo feito, inclusive, parte da trilha sonora da novela “Vila Madalena”, é de autoria do próprio Vinny.
Também constam no EP as músicas “No que depender de mim”, “Pela primeira vez” (versão em português), “Uma carta” e “Universo paralelo”. Confira:

UNIÃO

O LS Jack está de volta, 15 anos depois, com uma nova formação e trazendo Vinny nos vocais. O cantor e a banda formam um time para levar aos palcos novas canções e também os grandes sucessos, como “Carla” e “Uma Carta”, do LS Jack, e “Heloísa mexe a cadeira”, “Te encontrar de novo” e “Shake Boom”, do carioca, que foram trilha sonora da vida de milhares de fãs pelo Brasil. Nas playlists das plataformas digitais, a união já conquistou 1,5 milhão de seguidores.

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