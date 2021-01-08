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"Incitou terror doméstico"

Lady Gaga diz que Trump 'incita terrorismo' e pede impeachment

Cantora Lady Gaga usou seu Twitter no início desta sexta-feira (8) para defender o impeachment do, atual presidente dos Estados Unidos: "Espero que nos foquemos no impeachment de Trump

Publicado em 

08 jan 2021 às 19:15

Publicado em 08 de Janeiro de 2021 às 19:15

A cantora Lady Gaga
A cantora Lady Gaga Crédito: Tiffany & Co./Divulgação
A cantora Lady Gaga usou seu Twitter no início desta sexta-feira (8) para defender o impeachment de Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos.
"Espero que nos foquemos no impeachment de Trump, já que o Congresso tem a autoridade constitucional para possivelmente desqualificá-lo para a próxima eleição – a 25ª emenda não o desqualifica", escreveu a cantora.
"Ele incitou terror doméstico – quanta violência ainda precisa acontecer? Isso é terrorismo", continuou, referindo-se à invasão sem precedentes ao Capitólio, em Washington, por parte de extremistas pró-Trump, na última quarta-feira (6).
Trump afirmou que não pretende ir à posse de Joe Biden, que foi eleito novo presidente dos Estados Unidos nas eleições disputadas em 2020.

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