Photoshop? Mara Maravilha posta foto polêmica e é criticada: "Coragem"

A apresentadora Mara Maravilha Crédito: Rafael Manole/Reprodução/Instagram @maramaravilhaoficial

Mara Maravilha causou uma polêmica daquelas nesta quinta-feira (7). A apresentadora foi ao Instagram para postar mais uma de suas fotos posadas. No entanto, vários internautas acusaram a apresentadora de abusar da edição de imagem, o popular Photoshop.

Nos cliques, Mara exibe uma silhueta bastante fininha, o que acabou chamando a atenção dos seguidores.

"Tem que ter coragem para postar uma foto sabendo que não é você de verdade", ponderou uma internautas. Outro disse: "Como que pode na foto o vestido está de um jeito e no vídeo, de outro?".

No Twitter, a morena parece ter se irritado com os comentários e decidiu se manifestar. "Photoshop? Às vezes, por que não?! Photoshop? Só eu né? (Risos). Mas a saúde ok, autoestima ok, paz de espírito ok, família ok, sexo ok, conta bancária ok, propagandas, amigos, bons relacionamentos, contratos, prosperidade, bênçãos ok, 2021 ok", escreveu.