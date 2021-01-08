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Silhueta fininha!

Photoshop? Mara Maravilha posta foto polêmica e é criticada: "Coragem"

Internautas destacaram o fato de diferença do mesmo vestido em fotos e vídeos e acusaram a apresentadora de abusar da edição de imagem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jan 2021 às 09:19

Publicado em 08 de Janeiro de 2021 às 09:19

A apresentadora Mara Maravilha
A apresentadora Mara Maravilha Crédito: Rafael Manole/Reprodução/Instagram @maramaravilhaoficial
Mara Maravilha causou uma polêmica daquelas nesta quinta-feira (7). A apresentadora foi ao Instagram para postar mais uma de suas fotos posadas. No entanto, vários internautas acusaram a apresentadora de abusar da edição de imagem, o popular Photoshop. 
Nos cliques, Mara exibe uma silhueta bastante fininha, o que acabou chamando a atenção dos seguidores. 

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"Tem que ter coragem para postar uma foto sabendo que não é você de verdade", ponderou uma internautas. Outro disse: "Como que pode na foto o vestido está de um jeito e no vídeo, de outro?". 
No Twitter, a morena parece ter se irritado com os comentários e decidiu se manifestar. "Photoshop? Às vezes, por que não?! Photoshop? Só eu né? (Risos). Mas a saúde ok, autoestima ok, paz de espírito ok, família ok, sexo ok, conta bancária ok, propagandas, amigos, bons relacionamentos, contratos, prosperidade, bênçãos ok, 2021 ok", escreveu. 

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