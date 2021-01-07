Ator de 'Amor de Mãe' é acusado de aplicar golpes em viagem de réveillon

Claudio Fits, do elenco da novela "Amor de Mãe" (Globo) está sendo acusado de dar diversos golpes durante sua viagem de Réveillon Crédito: Reprodução/Instagram @claudio_fits_oficial

O ator Claudio Fits, do elenco da novela "Amor de Mãe" (Globo) está sendo acusado de dar diversos golpes durante sua viagem de Réveillon. Ele passou a virada em Arraial do Cabo (RJ) e, segundo a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, ele deixou de pagar comerciantes, pousadas e motoristas de aplicativo durante a viagem.

O intérprete do cozinheiro Ceará na trama das nove dizia que faria o pagamento por transferência bancária. Na hora, ele fazia um agendamento e depois cancelava a transação.

"Tive um prejuízo de R$ 6 mil. Ele fechou um pacote de R$ 8 mil de sete diárias com os passeios, mas eu comecei a desconfiar pelas desculpas com os outros comerciantes", afirmou a dona de uma pousada à colunista.

Garotas de programa também sofreram calote. Nanda Machado afirmou que fará um boletim de ocorrência contra o ator. E outra acompanhante, chamada Vitória, disse ter perdido R$ 300 por um programa de duas horas.

O colunista Leo Dias, do site Metrópoles, afirma que um motorista de aplicativo já registrou um boletim de ocorrência contra Fits o acusando de estelionato.

No meio da corrida, o ator chegou a pedir R$ 1,3 mil emprestado a ele. O motorista resolveu ajudá-lo porque prometeu fazer uma transferência, mas não recebeu o dinheiro de volta. Fits também não pagou a corrida que durou horas.