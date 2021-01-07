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Em pousadas

Ator de 'Amor de Mãe' é acusado de aplicar golpes em viagem de réveillon

O ator Claudio Fits, do elenco da novela "Amor de Mãe" (Globo), está sendo acusado de dar diversos golpes durante sua viagem de ano-novo. Segundo colunista,  ele deixou de pagar comerciantes, pousadas e motoristas de aplicativo durante a viagem

Publicado em 

07 jan 2021 às 15:21

Publicado em 07 de Janeiro de 2021 às 15:21

Claudio Fits, do elenco da novela
Claudio Fits, do elenco da novela "Amor de Mãe" (Globo) está sendo acusado de dar diversos golpes durante sua viagem de Réveillon Crédito: Reprodução/Instagram @claudio_fits_oficial
O ator Claudio Fits, do elenco da novela "Amor de Mãe" (Globo) está sendo acusado de dar diversos golpes durante sua viagem de Réveillon. Ele passou a virada em Arraial do Cabo (RJ) e, segundo a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, ele deixou de pagar comerciantes, pousadas e motoristas de aplicativo durante a viagem.
O intérprete do cozinheiro Ceará na trama das nove dizia que faria o pagamento por transferência bancária. Na hora, ele fazia um agendamento e depois cancelava a transação.
"Tive um prejuízo de R$ 6 mil. Ele fechou um pacote de R$ 8 mil de sete diárias com os passeios, mas eu comecei a desconfiar pelas desculpas com os outros comerciantes", afirmou a dona de uma pousada à colunista.

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Garotas de programa também sofreram calote. Nanda Machado afirmou que fará um boletim de ocorrência contra o ator. E outra acompanhante, chamada Vitória, disse ter perdido R$ 300 por um programa de duas horas.
O colunista Leo Dias, do site Metrópoles, afirma que um motorista de aplicativo já registrou um boletim de ocorrência contra Fits o acusando de estelionato.
No meio da corrida, o ator chegou a pedir R$ 1,3 mil emprestado a ele. O motorista resolveu ajudá-lo porque prometeu fazer uma transferência, mas não recebeu o dinheiro de volta. Fits também não pagou a corrida que durou horas.
A reportagem da Folha tentou contato com o ator para esclarecer os fatos, mas não obteve retorno até a publicação deste texto.

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