Festival de Cannes pode ser novamente adiado por causa da pandemia

A organização do Festival de Cannes anunciou, nesta quarta-feira (6), que o evento, marcado para ocorrer tradicionalmente em maio, poderá ser realizado apenas entre os meses de junho e julho devido à pandemia do novo coronavírus.
A eventual mudança ainda passará por avaliação dos organizadores do festival, que, por ora, continua programado para ocorrer nos dias 11 e 22 de maio.
No ano passado, o festival, considerado um dos mais importantes eventos cinematográficos do mundo, foi cancelado. No entanto, os organizadores acabaram realizando uma edição especial entre os dias 27 e 29 de outubro, enxuta e centrada em curtas-metragens.