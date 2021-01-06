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Para junho ou julho

Festival de Cannes pode ser novamente adiado por causa da pandemia

A organização do Festival de Cannes anunciou, nesta quarta-feira (6), que o evento, marcado para ocorrer tradicionalmente em maio, poderá ser realizado apenas entre os meses de junho e julho devido à pandemia do novo coronavírus

Publicado em 

06 jan 2021 às 16:54

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 16:54

Palma de Ouro do Festival de Cinema de Cannes
Palma de Ouro do Festival de Cinema de Cannes Crédito: Divulgação/Festival de Cannes
A organização do Festival de Cannes anunciou, nesta quarta-feira (6), que o evento, marcado para ocorrer tradicionalmente em maio, poderá ser realizado apenas entre os meses de junho e julho devido à pandemia do novo coronavírus.
A eventual mudança ainda passará por avaliação dos organizadores do festival, que, por ora, continua programado para ocorrer nos dias 11 e 22 de maio.
No ano passado, o festival, considerado um dos mais importantes eventos cinematográficos do mundo, foi cancelado. No entanto, os organizadores acabaram realizando uma edição especial entre os dias 27 e 29 de outubro, enxuta e centrada em curtas-metragens.

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