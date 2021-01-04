Prepare a pipoca: confira os 15 filmes mais esperados de 2021

"Top Gun: Maverick" está entre os filmes mais esperados de 2021 Crédito: Paramount Pictures/Divulgação

2021 chegou! Com ele, a esperança de que a pandemia termine e os cinemas continuem levando sua magia pelo mundo. Lógico que os cinéfilos estão mais ansiosos pelas estreias, que até o momento se mantém em previsões. Tem ação, aventura, terror (o gênero preferido da galera do "Divirta-se"!), animação e, para não deixar os fãs enfurecidos, filmes de super-heróis, seja da Marvel ou DC, pois somos democráticos.

Também que não poderiam faltar o charme de um certo espião inglês ou mesmo o remake de um clássico cult dos anos 1980, baseado na literatura de Frank Herbert, obra considerada por muitos fãs inadaptável. Sim, também tem Tom Curise na volta do comandante Maverick, continuação do projeto que o consagrou, "Top Gun - Ases Indomáveis" (1986).

Prepare a pipoca, pois listamos os 15 filmes mais esperados de 2021. Muitos títulos, inclusive, seriam exibidos na temporada passada, mas, por conta da pandemia da Covid-19, tiveram o lançamento adiado.

Por falar no novo coronavírus, as datas de estreia ainda podem ser alteradas, especialmente se a crise sanitária continuar evoluindo e maioria dos cinemas americanos continuarem fechados.

Antes de embarcar nos blockbusters "teoricamente" confirmados, citamos algumas possibilidades de estreia, pois são títulos em produção, com sinopses não divulgadas e que, com os atrasos nos sets de filmagens, devido à Covid-19, devem ser adiados para 2022.

Como exemplo, temos "Untitled Spider-Man Sequel", a nova aventura do Homem-Aranha (Tom Holland), previsto para 17 de dezembro; "Missão: Impossível 7", com lançamento apontado para 18 de novembro, e "Matrix 4", o tão aguardado retorno de Neo (Keanu Reeves) ao universo cyber-punk criado por Lana Wachowski e Lilly Wachowski na década de 1990, com previsão para dezembro. Aproveitando a deixa, como Neo, tome a pílula vermelha e embarque nessa viagem com a gente!

007 - SEM TEMPO PARA MORRER

O QUE É: James Bond ( Daniel Craig ) tirou um período de férias, desfrutando das delícias da Jamaica, até que um amigo da CIA aparece pedindo ajuda. A missão é resgatar um cientista, levando Bond ao caminho de um vilão armado ( Rami Malek ) com uma nova tecnologia. Dirigido pelo ótimo Cary Joji Fukunaga ("True Dectetive") , o projeto deve ser o último encabeçado por Daniel Craig, pois o astro revelou que não deseja continuar interpretando 007.





James Bond ( ) tirou um período de férias, desfrutando das delícias da Jamaica, até que um amigo da CIA aparece pedindo ajuda. A missão é resgatar um cientista, levando Bond ao caminho de um vilão armado ( ) com uma nova tecnologia. Dirigido pelo ótimo , o projeto deve ser o último encabeçado por Daniel Craig, pois o astro revelou que não deseja continuar interpretando 007. QUANDO ESTREIA: 02/04.

VIÚVA NEGRA

O QUE É: Um dos filmes mais aguardados pelos fãs do multiverso Marvel . A trama ainda é envolta por mistérios. Natasha Romanoff/Viúva Negra ( Scarlett Johansson ) confronta suas partes mais sombrias, incluindo relacionamentos mal resolvidos, até que surge uma conspiração perigosa ligada ao seu passado. A direção fica sob responsabilidade da australiana Cate Shortland, que comandou o premiado (e excelente) "Lore" (2012).





Um dos filmes mais aguardados pelos fãs do multiverso . A trama ainda é envolta por mistérios. Natasha Romanoff/Viúva Negra ( ) confronta suas partes mais sombrias, incluindo relacionamentos mal resolvidos, até que surge uma conspiração perigosa ligada ao seu passado. A direção fica sob responsabilidade da australiana que comandou o premiado (e excelente) QUANDO ESTREIA: 07/05.

GODZILLA VS KONG

Primeira imagem oficial do filme "Godzilla Vs. Kong", previsto para 2021 Crédito: Warner Bros/Divulgação

O QUE É: O épico encontro dos dois monstros da Warner Bros (que teve, por enquanto, apenas uma imagem liberada) será dirigido por Adam Wingard, que cuidou do reboot de "A Bruxa de Blair" (2016) . No elenco, nomes de peso, como Rebecca Hall ("Homem de Ferro 3"), Frances McDormand ("Fargo"), Alexander Skarsgard ("A Lenda de Tarzan") e Jessica Henwick ("Game of Thrones"). Apenas uma sinopse foi divulgada: Quando o gigantesco Kong encontra o incontrolável Godzilla, o mundo assiste para ver qual deles se tornará o Rei dos Monstros. Já estamos na fila do ingresso!





O épico encontro dos dois monstros da Warner Bros (que teve, por enquanto, apenas uma imagem liberada) será dirigido por que cuidou do reboot de . No elenco, nomes de peso, como ("Homem de Ferro 3"), ("Fargo"), ("A Lenda de Tarzan") e ("Game of Thrones"). Apenas uma sinopse foi divulgada: Quando o gigantesco Kong encontra o incontrolável Godzilla, o mundo assiste para ver qual deles se tornará o Rei dos Monstros. Já estamos na fila do ingresso! QUANDO ESTREIA: 21/05.

VELOZES & FURIOSOS 9

O QUE É: O nono filme da franquia terá o retorno do diretor Justin Lin , afastado do projeto desde o capítulo 6. A tendência é que venham mais cenas de ação mirabolantes. No elenco, confirmados nomes de peso, como Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Nathalie Emmanuel, John Cena, Helen Mirren, Cardi B e Charlize Theron. Ah, sim: a parte 10 já está a caminho.





O nono filme da franquia terá o retorno do diretor , afastado do projeto desde o capítulo 6. A tendência é que venham mais cenas de ação mirabolantes. No elenco, confirmados nomes de peso, como Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Nathalie Emmanuel, John Cena, Helen Mirren, Cardi B e Charlize Theron. Ah, sim: a parte 10 já está a caminho. QUANDO ESTREIA: 28/05.

INVOCAÇÃO DO MAL 3 - A ORDEM DO DEMÔNIO

Patrick Wilson estará na continuação de "Invocação do Mal 3: A ordem do demonônio" Crédito: Warner Bros/Divulgação

O QUE É: Novo filme da saga estrelada por Vera Farmiga e Patrick Wilson, que já rendeu dois projetos derivados, "Annabelle" e "A Freira". Pouco se sabe sobre a trama, apenas que vai envolver possessão demoníaca e o julgamento do assassinato de um garoto, onde o acusado alega loucura. David Leslie Johnson retorna como roteirista, enquanto James Wan (diretor de "Invocação do Mal" 1 e 2) e Peter Safran voltam como produtores.





Novo filme da saga estrelada por e que já rendeu dois projetos derivados, Pouco se sabe sobre a trama, apenas que vai envolver possessão demoníaca e o julgamento do assassinato de um garoto, onde o acusado alega loucura. retorna como roteirista, enquanto (diretor de "Invocação do Mal" 1 e 2) e voltam como produtores. QUANDO ESTREIA: em 04/06.

LUCA

"Luca" é a aposta da Pixar para faturar em 2021 Crédito: Disney/Divulgação

O QUE É: Na Riviera italiana, uma amizade tão forte quanto inesperada surge entre um ser humano e um monstro marinho camuflado. A história solar e mediterrânea é a aposta da Pixar para faturar alto nos cinemas em 2021, após a decepção do lançamento de "Soul" diretamente no serviço de streaming. A direção fica com Enrico Casarosa , indicado ao Oscar em 2011 pelo belíssimo curta-metragem "La Luna".





Na Riviera italiana, uma amizade tão forte quanto inesperada surge entre um ser humano e um monstro marinho camuflado. A história solar e mediterrânea é a aposta da Pixar para faturar alto nos cinemas em 2021, após a decepção do lançamento de "Soul" diretamente no serviço de streaming. A direção fica com , indicado ao Oscar em 2011 pelo belíssimo curta-metragem "La Luna". QUANDO ESTREIA: 24/06.

VENON: TEMPO DE CARNIFICINA

No novo filme, Woody Harrelson vai interpretar o vilão Carnificina Crédito: Sony/Divulgação

O QUE É: O título destaca o vilão Carnificina, que deve ser interpretado pelo ótimo Woody Harrelson ("Jogos Vorazes"). A direção é de Andy Serkis ("Mogli: Entre Dois Mundos"). Voltam ao elenco, Tom Hardy (Venom) e Michelle Williams (Anne Weying). A excelente atriz Naomie Harris ("Moonlight") deve interpretar a vilã Shriek.





O título destaca o vilão Carnificina, que deve ser interpretado pelo ótimo ("Jogos Vorazes"). A direção é de ("Mogli: Entre Dois Mundos"). Voltam ao elenco, (Venom) e (Anne Weying). A excelente atriz ("Moonlight") deve interpretar a vilã Shriek. QUANDO ESTREIA: 24/06.

TOP GUN: MAVERICK

O QUE É: Depois de 30 anos como um dos principais aviadores da Marinha, o piloto "à moda antiga" Maverick ( Tom Cruise ) tem que enfrentar drones e outras parafernálias, em um mundo marcado por guerras tecnológicas. Além de Cruise, Val Kilmer está de volta como Iceman, no remake do clássico dos anos 1980. Ficamos na torcida para que "Take My Breath Away" , "hino" lançado por Berlin, toque várias vezes no novo filme.



Depois de 30 anos como um dos principais aviadores da Marinha, o piloto "à moda antiga" Maverick ( ) tem que enfrentar drones e outras parafernálias, em um mundo marcado por guerras tecnológicas. Além de Cruise, Val Kilmer está de volta como Iceman, no remake do clássico dos anos 1980. Ficamos na torcida para que , "hino" lançado por Berlin, toque várias vezes no novo filme. QUANDO ESTREIA: 08/07.

MINIONS 2 - A ORIGEM DE GRU

O QUE É: Finalmente, vamos conhecer como Gru se tornou o vilão mais "delicioso" do mundo da animação. No novo filme do multiverso de "Meu Malvado Favorito", os sonhos de uma criança de 12 anos, e sua relação com a mãe, devem ser desvendados.





Finalmente, vamos conhecer como Gru se tornou o vilão mais "delicioso" do mundo da animação. No novo filme do multiverso de "Meu Malvado Favorito", os sonhos de uma criança de 12 anos, e sua relação com a mãe, devem ser desvendados. QUANDO ESTREIA: 02/07.

JUNGLE CRUISE

O QUE É: Baseado em uma atração do parque Walt Disney World, em Orlando (EUA), o filme aposta na popularidade de Emily Blunt e Dwayne Johnson para se transformar em mais uma franquia bilionária do estúdio do Mickey. A trama é simples, mas repleta de aventura e fantasia, com um jeitão Indiana Jones de ser. Um pequeno barco fluvial leva um grupo de viajantes por uma selva cheia de animais e répteis perigosos, mas, claro, com um elemento sobrenatural a bordo.





Baseado em uma atração do parque Walt Disney World, em Orlando (EUA), o filme aposta na popularidade de Emily Blunt e Dwayne Johnson para se transformar em mais uma franquia bilionária do estúdio do Mickey. A trama é simples, mas repleta de aventura e fantasia, com um jeitão Indiana Jones de ser. Um pequeno barco fluvial leva um grupo de viajantes por uma selva cheia de animais e répteis perigosos, mas, claro, com um elemento sobrenatural a bordo. QUANDO ESTREIA: 29/07.

ESQUADRÃO SUICIDA

Idris Elba será Sanguinário, no novo "Esquadrão Suicida" Crédito: Warner Bros/Divulgação

O QUE É: James Gunn , de "Guardiões das Galáxias", cuidará do roteiro e da direção. A DC Comics quer dar uma nova direção para a franquia, com praticamente um novo elenco e diferentes personagens, e ainda uma inspiração em outra fase dos quadrinhos, considerada mais clássica. No elenco, estão confirmados nomes como Idris Elba , como Sanguinário, John Cena (Pacificador) e, claro, Margot Robbie como Arlequina.





, de "Guardiões das Galáxias", cuidará do roteiro e da direção. A DC Comics quer dar uma nova direção para a franquia, com praticamente um novo elenco e diferentes personagens, e ainda uma inspiração em outra fase dos quadrinhos, considerada mais clássica. No elenco, estão confirmados nomes como , como Sanguinário, (Pacificador) e, claro, como Arlequina. QUANDO ESTREIA: 05/08.

A LENDA DE CANDYMAN

O QUE É: Quem não se apavorou com a genialidade do texto de Clive Barker no filme de 1992, dirigido por Bernard Rose ? Quem, em sã consciência, ainda tem coragem de chamar Candyman sete vezes olhando no espelho? O longa-metragem, uma metáfora para o racismo latente na sociedade americana, ganhou uma refilmagem produzida e roteirizada por Jordan Peele ("Corra"). Pelo talento dos envolvidos no novo projeto, a expectativa dos fãs só aumenta.





Quem não se apavorou com a genialidade do texto de no filme de 1992, dirigido por ? Quem, em sã consciência, ainda tem coragem de chamar Candyman sete vezes olhando no espelho? O longa-metragem, uma metáfora para o racismo latente na sociedade americana, ganhou uma refilmagem produzida e roteirizada por ("Corra"). Pelo talento dos envolvidos no novo projeto, a expectativa dos fãs só aumenta. QUANDO ESTREIA: 27/08.

DUNA

O QUE É: Situado no futuro distante, "Duna" conta a história de Paul ( Timothée Chalamet ), cuja família aceita o controle do planeta deserto Arrakis. Como único produtor de um recurso altamente valioso, o controle de Arrakis é altamente contestado entre as famílias nobres do lugar, causando uma guerra interplanetária. Baseado na literatura de Frank Herbert , obra considerada por muitos fãs inadaptável, o filme é um remake de uma produção problemática da década de 1980, sendo considerada o único fracasso na carreira de um gênio do cinema, David Lynch . A direção do novo projeto fica com o excelente Denis Villeneuve ("Incêndios").





Situado no futuro distante, conta a história de Paul ( ), cuja família aceita o controle do planeta deserto Arrakis. Como único produtor de um recurso altamente valioso, o controle de Arrakis é altamente contestado entre as famílias nobres do lugar, causando uma guerra interplanetária. Baseado na literatura de , obra considerada por muitos fãs inadaptável, o filme é um remake de uma produção problemática da década de 1980, sendo considerada o único fracasso na carreira de um gênio do cinema, . A direção do novo projeto fica com o excelente QUANDO ESTREIA: 01/10.

HALLOWEEN KILLS: O TERROR CONTINUA

O QUE É: Adiado para 2021, e com produção atrasada por conta da Covid-19, "Halloween Kills: O Terror Continua" mantém a direção de David Gordon Green , ótimo realizador que mudou a cara da série com "Halloween (2018)", um filme sombrio, com contornos existencialistas. Depois de quatro décadas se preparando para enfrentar Michael Myers, Laurie ( Jamie Lee Curtis ) acredita que enfim venceu. Porém, ela é surpreendida pelo retorno do vilão.





Adiado para 2021, e com produção atrasada por conta da Covid-19, "Halloween Kills: O Terror Continua" mantém a direção de , ótimo realizador que mudou a cara da série com "Halloween (2018)", um filme sombrio, com contornos existencialistas. Depois de quatro décadas se preparando para enfrentar Michael Myers, Laurie ( ) acredita que enfim venceu. Porém, ela é surpreendida pelo retorno do vilão. QUANDO ESTREIA: em 14/10.

ETERNOS

Os quadrinhos "Os Eternos", de Jack Kirby, ganharam uma adaptação para o cinema Crédito: Divulgação