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Baixa na arrecadação

"Mulher Maravilha 1984" arrecada US$ 5,5 milhões em duas semanas

Valor representa queda de 67% para a sequência de super-herói, que está sendo exibida simultaneamente em 2.151 telas e streamings gratuitamente para assinantes da HBO Max
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

04 jan 2021 às 08:15

Publicado em 04 de Janeiro de 2021 às 08:15

Filme
Filme "Mulher-Maravilha 1984" Crédito: Warner/Divulgação
Em seu segundo fim de semana de exibição nos cinemas americanos, Mulher Maravilha 1984 arrecadou um valor aproximado de US$ 5,5 milhões em vendas de ingressos, de acordo com estimativas do estúdio neste domingo (3). É uma queda de 67% para a sequência de super-herói, que está sendo exibida simultaneamente em 2.151 telas e streamings gratuitamente para assinantes da HBO Max.
Mulher Maravilha 1984, até agora, arrecadou US$ 28,5 milhões nos Estados Unidos, onde cerca de 39% das salas estão abertas e a maior parte dos mercados, incluindo Nova York, Los Angeles, Chicago, Boston, Filadélfia e São Francisco, está fechada. Internacionalmente, arrecadou US$ 10,1 milhões, elevando seu total global para US$ 118,5 milhões.
Se US$ 5,5 milhões teriam sido um péssimo valor para um segundo fim de semana de um filme de US$ 200 milhões em um mundo pré-pandêmico, sob circunstâncias excepcionais, foi o suficiente para chegar ao topo das paradas domésticas.

Em segundo lugar, está The Croods: A New Age, da Universal, que viu um aumento de 25% nas vendas de ingressos em sua sexta semana nas salas. Arrecadou US$ 34,5 milhões desde que estreou no Dia de Ação de Graças e ainda está disponível para alugar sob demanda.

Produção da Disney e Pixar, Soul, que não foi exibido nas salas de cinema e está disponível gratuitamente para assinantes da Disney+, arrecadou mais US$ 16,5 milhões internacionalmente - um aumento de 114% desde sua estreia nos mesmos mercados no fim de semana passado.

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O filme com as vozes de Jamie Foxx e Tina Fey saiu-se bem particularmente na China, onde mais do que dobrou a soma inicial e teve um incremento de US$ 13,7 milhões neste fim de semana. O estúdio atribuiu os ganhos à forte repercussão na rede social e ao boca a boca.

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