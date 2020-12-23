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Cinema

Dois filmes brasileiros são selecionados para o Festival de Cinema de Roterdã

Madalena, primeiro longa-metragem de ficção de Madiano Marcheti, e 'Carro Rei', de Renata Pinheiro, terão sua estreia mundial no evento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 dez 2020 às 15:49

Publicado em 23 de Dezembro de 2020 às 15:49

Os filmes brasileiros "Carro Rei", da diretora Renata Pinheiro, e "Madalena", de Madiano Marcheti, foram escolhidos na seleção do Festival de Cinema de Roterdã, evento que acontece em duas etapas, entre 1º e 7 de fevereiro e 2 e 6 de junho de 2021, em formato híbrido, presencial e online. O festival chega à sua 50ª edição e será inaugurado com o filme "Riders Of Justice", com Mads Mikkelsen.
"Madalena" é um dos longas nacionais selecionados para o festival que acaonte Crédito: Reprodução
"Carro Rei" tem como tema, segundo a distribuidora Boulevard Filmes, uma mobilização popular que toma um caminho irracional e perigoso, combinando elementos fantásticos para abordar questões sociais e políticas do presente. 
O protagonista é Uno (Luciano Pedro Jr), que ganha esse nome em homenagem ao primeiro carro adquirido por seus pais, e no qual ele nasceu a caminho da maternidade. Uno, desde criança, fala com esse mesmo carro, e o considera como seu melhor amigo. Um acidente trágico separa os dois: Uno se torna um jovem ativista ambiental, enquanto o carro é despachado para o ferro-velho do seu tio Zé Macaco (Matheus Nachtergaele), um mecânico com ideias mirabolantes.

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A diretora, que assina o roteiro com Sergio Oliveira e Leo Pyrata, define o longa como "um filme sobre luta de classes". O filme se passa em Caruaru/PE, uma cidade média nordestina, onde a crise econômica afeta a todos, especialmente a classe trabalhadora.
Já "Madalena" tem como ponto de partida o corpo da personagem título, encontrado em uma plantação de soja. "Na sequência a trama acompanha a história de três jovens - Luziane (Natália Mazarim), Bianca (Pamella Yule) e Cristiano (Rafael de Bona), que vivem contextos diferentes em uma mesma cidade. 
Embora não se conheçam, o espírito de Madalena que esvoaça sobre a cidade, torna-se um elo entre os três. O longa denuncia a violência constante do país que mais mata a população LGBTQIA+", de acordo com a Vitrine Filmes. O filme representou o Brasil no Festival de San Sebastian, na Espanha, na categoria Working in Progress, em 2019.

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