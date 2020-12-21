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Ariana Grande lança documentário da turnê 'Sweetener World' na Netflix

Filme lançado na plataforma acompanha a cantora pela turnê mundial, com imagens exclusivas e músicas inéditas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 dez 2020 às 17:10

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 17:10

Ariana Grande no clipe de
Ariana Grande no clipe de "Positions" Crédito: Divulgação
A cantora pop Ariana Grande lançou documentário da turnê Sweetener World na Netflix nesta segunda-feira, 21. Intitulado Excuse Me, I Love You, a obra chega na plataforma com o show apresentado em 2019.
O filme original da Netflix acompanha a cantora pela turnê mundial, com imagens exclusivas e músicas inéditas. Recentemente, Ariana comentou o lançamento do projeto no Instagram. "Bem sei que este projeto apenas destaca uma digressão de todos os concertos e momentos que vivemos nos últimos seis, sete anos... mas quero agradecê-los por já me terem mostrado mais do que tudo o que alguma vez sonhei."

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