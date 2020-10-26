Ariana Grande, Sepultura e Kevin Fiorani nos lançamentos da semana #57

Ariana Grande no clipe de "Positions" Crédito: Divulgação

A última semana de outubro de 2020 começa com uma boa remessa de lançamentos musicais. Da terrinha, temos músicas novas de Bernardo John e Kevin Fiorani, além do clipe de Morenna.

No Brasil, temos as novas músicas de Melim, Adriana Calcanhoto e Sepultura, que está na trilha sonora de série da Globoplay. Além deles, destaque para as parcerias de Lexa com Luísa Sonza, e a de Elza Soares com os Titãs.

Fora do país, o ritmo é dado por Ariana Grande, Kylie Minogue, Kelly Rowland e Jamie Cullum, que dão mais aperitivos de suas novas fases. Não podemos esquecer ainda Harry Styles e H.E.R. Confira a lista completa abaixo.

"NÃO ME DEIXE PRA TRÁS" - BERNARDO JOHN FEAT. SIH



Bernardo John, que dividiu os palcos no projeto 2ois entre 2008 e 2011 com a cantora Sih, repete a parceria em seu lançamento "Não Me Deixe Pra Trás". Esta é a terceira faixa que prepara os fãs para o novo disco, que chegará em breve. Composta na quarentena, a música conta com os vocais de Sih e fala de solidão. Confira o videoclipe.

"MATEMÁTICA" - KEVIN FIORANI



O capixaba usa dos números para falar sobre a tentativa de esquecer o crush. A música é o quarto lançamento do DVD ao vivo do rapaz, gravado durante uma live na pandemia. "60 no buteco / 70 não sofrer / Ai chega mensagem / 80 me esquecer", diz trecho da canção. Confira o clipe.

"VIDEOGAME" - MORENNA



A capixaba apresenta o clipe da faixa "Videogame", lançada no início do mês. Com participação de DaLua & Lotto, o single aborda o empoderamento a partir de reflexões que a artista de 26 anos, de Vila Velha, faz comparando o auto-controle ao joystick de um jogo. Em poucos dias, a música conquistou milhares de plays só no Spotify.

"POSITIONS" - ARIANA GRANDE



Ariana Grande anunciou sua próxima era com um single que levará o nome do disco. "Positions" chegou com um clipe onde a cantora aparece no papel de presidente dos Estados Unidos. O vídeo já tem mais de 35 milhões de views no YouTube enquanto a faixa estreou diretamente em primeiro lugar na parada global do Spotify, com 7,6 milhões de streams. O disco chega nesta sexta-feira (30) com 14 faixas e a participação de The Weeknd, Doja Cat e o rapper Ty Dolla $ign.

"QUEBRAR SEU CORAÇÃO" - LEXA FEAT. LUÍSA SONZA



As cantoras, que já se uniram em "Combatchy", de Anitta, estão de volta num dos clipes mais aguardado pelos fãs. Gravado na Liberdade, em São Paulo, o clipe mostra as cantoras provocando o crush. O single, que já soma quase 1,8 milhão de plays nas plataformas de música, faz parte do álbum LEXA, lançado em setembro pela Som Livre, e que ganhará uma versão DELUXE com faixas inéditas em dezembro.

"VAI GALOPANDO" - MANO WALTER



Precursor em enaltecer a figura do homem do interior ao trazer o tema das vaquejadas para suas canções, o cantor Mano Walter lança Vai Galopando. A canção, que brinca com o fato do vaqueiro ser mais galanteador e sedutor em comparação com os playboys que ostentam dinheiro e carrões, é o primeiro de uma série de lançamentos do segundo volume do EP Histórias que, assim como no anterior, deve trazer novas participações especiais.

"TAINTED LOVE" - SEPULTURA



A banda de heavy metal regravou uma versão de "Tainted Love", canção icônica lançada originalmente em 1964, mas que fez sucesso com a banda Soft Cell na década de 1980. A música chega logo como trilha sonora da série "Desalma", da Globoplay. Confira a nova versão.

"NOVO NORMAL" - DENNIS DJ FEAT. DON JUAN E JON FERREIRA



Afinal, como seria, de fato, o novo normal se todos fizessem o básico para um mundo melhor? Essa é a pergunta chave para abrir o novo trabalho de Dennis DJ, que traz participações especiais de Don Juan e Jon Ferreira. "Novo Normal" é embalado pelo brega funk e fala de relações rasas. A música ainda chega com vídeo clipe consciente e paricipação de Pequena Lo.

"CRAZY" - KELLY ROWLAND



A cantora apresenta o lyric video da canção lançada há algumas semanas. "Crazy" tem pegada disco e chega seis meses após "Coffee", lançado abril de 2020. Confira a letra que fala de um amor que a deixa louca.

"I LOVE IT" - KYLIE MINOGUE



Após os singles Say Something e Magic, Kylie Minogue continua a antecipar seu próximo álbum com I Love It, nova faixa revelada do trabalho. Disco, cujo lançamento acontece no dia 06 de novembro, é uma homenagem modernizada ao gênero musical setentista que foi uma das primeiras paixões musicais da artista. O trabalho contará com 16 faixas.

"COMIDA" - ELZA SOARES E TITÃS



Quando estava gravando o álbum Planeta Fome, Elza Soares escolheu Comida (Arnaldo Antunes/ Marcelo Fromer/ Sérgio Britto), dos Titãs para fazer parte no repertório. No final do processo, como a canção parecia uma síntese do que o disco como um todo queria dizer, Elza preferiu guardar a gravação para lançar numa ocasião especial e apenas registrou os versos Você tem fome de que/Você tem sede de que?. Agora, em comemoração ao aniversário de 1 ano de Planeta Fome e à indicação ao Grammy Latino, Elza lança single e clipe de Comida com participação dos Titãs. Escolhi essa música porque acho impressionante a força de sua letra e a interpretação dos Titãs, de quem sempre fui fã  disse a cantora.

"GOLDEN" - HARRY STYLES



Harry Styles apresenta o clipe do single "Golden", que abre o álbum Fine Line (2019). "Golden" mantém a estética verão de "Watermelon Sugar" e chega com imagens gravadas na Itália. O lançamento vem na sequência dos vídeos de Lights Up, Adore You e Watermelon Sugar. Lançado nesta segunda, o clipe já tinha 500 mil views em meia hora após ser divulgado.

"TODA SUA" - POCAH



Pocah enaltece sua versatilidade com Toda Sua, colaboração dela com OIK e Mãolee. Em uma mistura única com rap e hip hop urbano, a cantora mostra que sua música não tem limites entre estilos, é livre como ela. Com uma letra de ritmo leve, a canção bebe do pop para fazer sucesso. Confira o clipe.

"SWEET MELODY" - LITTLE MIX



Superestrelas do pop, as meninas do Little Mix apresentam mais uma parte do álbum Confetti com o lançamento de Sweet Melody. Com participação na composição da colaboradora de Ariana, Tayla Parx, e coproduzida pelo criador de sucessos n.º 1 MNEK, Sweet Melody é uma canção pop pulsante e contagiante, que conta com harmonias potentes e ritmo estimulante. O disco está previsto para sair em novembro.

"MENTIRAS" - ADRIANA CALCANHOTO FEAT. RUBEL



O segundo single de Margem, finda a viagem foi apresentado em dueto com Rubel durante gravação do show Margem, realizada em 14 de dezembro de 2019 na Grande Sala da Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. Na gravação de Margem, além de Mentiras, os artistas ainda cantaram a música de Rubel, intitulada Você me Pergunta, mais uma sólida parceria entre eles. O registro completo do material audiovisual inédito, com direção de Murilo Alvesso e selo da Biscoito Fino, chegará em novembro.

"HOLD ON" - H.E.R



A cantora se joga no R&B com o single "Hold On". A faixa foi apresentada pela primeira vez durante uma participação de H.E.R. no programa Saturday Night Live, que contou com a presença da cantora britânica Adele. A canção retrata um momento delicado da vida amorosa onde apenas um está mantendo o casal vivo e o outro está cada vez mais distante. A canção chegou três dias após o clipe de Damage, onde H.E.R também fala do amor. Confira a nova canção e o clipe de "Damage".

"AS CORES DAS FLORES" - MÁRCIO MOREIRA E ROBERTO MENESCAL



Acostumado a estar nos bastidores de projetos de artistas como Ney Matogrosso, Baby Consuelo, Erasmo Carlos e Laila Garin, entre outros, Márcio aposta agora em duas de suas maiores paixões: cantar e compor. Ele inicia uma série de lançamentos até apresentar o disco completo no início de 2021. Para começar, uma parceria inédita com Roberto Menescal na canção As cores das flores. O single chega com clipe gravado no orquidário que Menescal cultiva em sua casa, no Rio de Janeiro.

"TURN ON THE LIGHTS" - JAMIE CULLUM



Jamie Cullum e seu piano estão de volta com uma canção com temática natalina, a primeira do próximo disco The Pianoman At Christmas. Considerado um dos maiores nomes do jazz contemporâneo, Cullum traz seu novo disco nesta sexta-feira (30). Em entrevista ao Papel Pop, o músico disse que o álbum tentará soar clássico, mas repleto de novidades. Confira a canção.

"AMORES E FLORES" - MELIM



O grupo segue a linha good vibes de suas canções no lançamento "Amores e Flores". A música fala de encontrar o amor da sua vida e do processo até chegar a este momento. Confira.

"TUDO OK" - THIAGUINHO MT E DANY BALA



Thiaguinho MT se juntou com o produtor e cantor Dany Bala para lançar a versão pisadinha de Tudo OK. A canção, lançada em 2019, ficou em primeiro lugar em 6 dos 10 polos do carnaval no Brasil  Fortaleza, Salvador, Manaus, Belo Horizonte, Curitiba e Rio de Janeiro. Durante a festa, a música bateu 174 milhões de visualizações no Youtube. Confira o clipe da nova versão.

"ME PERDOA" - BG



Se, até bem pouco tempo, BG gostava de se apresentar como compositor, sua nova fase como cantor tem ganhado a praça. Seu recente EP, chamado Pagodinho Romântico, já acumula meio milhão de visualizações no YouTube; e a música Oi, Prazer, em parceria com Gaab, está em terceiro lugar nas rádios do Rio de Janeiro. Como ainda existe um baú com inúmeros sucessos escritos por ele, BG lança Me Perdoa. A música fala de um rapaz que quer dar um fim em seu relacionamento, mas tenta fazer isso da melhor maneira possível, sem provocar grande sofrimento à sua parceira.

ÁLBUNS E EPs

"A CAMINHO DA LUA" - TRILHA SONORA



Trilha sonora da animação da Netflix, "A Caminho da Lua" conta com mais 9 canções originais interpretadas pelas estrelas da Broadway Phillipa Soo, Ruthie Ann Miles, e também Ken Jeong e os novatos Cathy Ang e Robert G. Chiu. Disponível em todas as plataformas de música, o álbum apresenta a faixa foco Vou Voar, versão de "Rocket To The Moon" interpretada por Priscilla Alcantara.