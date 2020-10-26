Ariana Grande, Sepultura e Kevin Fiorani nos lançamentos da semana #57

A última semana de outubro de 2020 começa com uma boa remessa de lançamentos musicais. Da terrinha, temos músicas novas de Bernardo John e Kevin Fiorani, além do clipe de Morenna.
No Brasil, temos as novas músicas de Melim, Adriana Calcanhoto e Sepultura, que está na trilha sonora de série da Globoplay. Além deles, destaque para as parcerias de Lexa com Luísa Sonza, e a de Elza Soares com os Titãs.
Fora do país, o ritmo é dado por Ariana Grande, Kylie Minogue, Kelly Rowland e Jamie Cullum, que dão mais aperitivos de suas novas fases. Não podemos esquecer ainda Harry Styles e H.E.R. Confira a lista completa abaixo.
- "NÃO ME DEIXE PRA TRÁS" - BERNARDO JOHN FEAT. SIH
- Bernardo John, que dividiu os palcos no projeto 2ois entre 2008 e 2011 com a cantora Sih, repete a parceria em seu lançamento "Não Me Deixe Pra Trás". Esta é a terceira faixa que prepara os fãs para o novo disco, que chegará em breve. Composta na quarentena, a música conta com os vocais de Sih e fala de solidão. Confira o videoclipe.
- "MATEMÁTICA" - KEVIN FIORANI
- O capixaba usa dos números para falar sobre a tentativa de esquecer o crush. A música é o quarto lançamento do DVD ao vivo do rapaz, gravado durante uma live na pandemia. "60 no buteco / 70 não sofrer / Ai chega mensagem / 80 me esquecer", diz trecho da canção. Confira o clipe.
- "VIDEOGAME" - MORENNA
- A capixaba apresenta o clipe da faixa "Videogame", lançada no início do mês. Com participação de DaLua & Lotto, o single aborda o empoderamento a partir de reflexões que a artista de 26 anos, de Vila Velha, faz comparando o auto-controle ao joystick de um jogo. Em poucos dias, a música conquistou milhares de plays só no Spotify.
- "POSITIONS" - ARIANA GRANDE
- Ariana Grande anunciou sua próxima era com um single que levará o nome do disco. "Positions" chegou com um clipe onde a cantora aparece no papel de presidente dos Estados Unidos. O vídeo já tem mais de 35 milhões de views no YouTube enquanto a faixa estreou diretamente em primeiro lugar na parada global do Spotify, com 7,6 milhões de streams. O disco chega nesta sexta-feira (30) com 14 faixas e a participação de The Weeknd, Doja Cat e o rapper Ty Dolla $ign.
- "QUEBRAR SEU CORAÇÃO" - LEXA FEAT. LUÍSA SONZA
- As cantoras, que já se uniram em "Combatchy", de Anitta, estão de volta num dos clipes mais aguardado pelos fãs. Gravado na Liberdade, em São Paulo, o clipe mostra as cantoras provocando o crush. O single, que já soma quase 1,8 milhão de plays nas plataformas de música, faz parte do álbum LEXA, lançado em setembro pela Som Livre, e que ganhará uma versão DELUXE com faixas inéditas em dezembro.
- "VAI GALOPANDO" - MANO WALTER
- Precursor em enaltecer a figura do homem do interior ao trazer o tema das vaquejadas para suas canções, o cantor Mano Walter lança Vai Galopando. A canção, que brinca com o fato do vaqueiro ser mais galanteador e sedutor em comparação com os playboys que ostentam dinheiro e carrões, é o primeiro de uma série de lançamentos do segundo volume do EP Histórias que, assim como no anterior, deve trazer novas participações especiais.
- "TAINTED LOVE" - SEPULTURA
- A banda de heavy metal regravou uma versão de "Tainted Love", canção icônica lançada originalmente em 1964, mas que fez sucesso com a banda Soft Cell na década de 1980. A música chega logo como trilha sonora da série "Desalma", da Globoplay. Confira a nova versão.
- "NOVO NORMAL" - DENNIS DJ FEAT. DON JUAN E JON FERREIRA
- Afinal, como seria, de fato, o novo normal se todos fizessem o básico para um mundo melhor? Essa é a pergunta chave para abrir o novo trabalho de Dennis DJ, que traz participações especiais de Don Juan e Jon Ferreira. "Novo Normal" é embalado pelo brega funk e fala de relações rasas. A música ainda chega com vídeo clipe consciente e paricipação de Pequena Lo.
- "CRAZY" - KELLY ROWLAND
- A cantora apresenta o lyric video da canção lançada há algumas semanas. "Crazy" tem pegada disco e chega seis meses após "Coffee", lançado abril de 2020. Confira a letra que fala de um amor que a deixa louca.
- "I LOVE IT" - KYLIE MINOGUE
- Após os singles Say Something e Magic, Kylie Minogue continua a antecipar seu próximo álbum com I Love It, nova faixa revelada do trabalho. Disco, cujo lançamento acontece no dia 06 de novembro, é uma homenagem modernizada ao gênero musical setentista que foi uma das primeiras paixões musicais da artista. O trabalho contará com 16 faixas.
- "COMIDA" - ELZA SOARES E TITÃS
- Quando estava gravando o álbum Planeta Fome, Elza Soares escolheu Comida (Arnaldo Antunes/ Marcelo Fromer/ Sérgio Britto), dos Titãs para fazer parte no repertório. No final do processo, como a canção parecia uma síntese do que o disco como um todo queria dizer, Elza preferiu guardar a gravação para lançar numa ocasião especial e apenas registrou os versos Você tem fome de que/Você tem sede de que?. Agora, em comemoração ao aniversário de 1 ano de Planeta Fome e à indicação ao Grammy Latino, Elza lança single e clipe de Comida com participação dos Titãs. Escolhi essa música porque acho impressionante a força de sua letra e a interpretação dos Titãs, de quem sempre fui fã disse a cantora.
- "GOLDEN" - HARRY STYLES
- Harry Styles apresenta o clipe do single "Golden", que abre o álbum Fine Line (2019). "Golden" mantém a estética verão de "Watermelon Sugar" e chega com imagens gravadas na Itália. O lançamento vem na sequência dos vídeos de Lights Up, Adore You e Watermelon Sugar. Lançado nesta segunda, o clipe já tinha 500 mil views em meia hora após ser divulgado.
- "TODA SUA" - POCAH
- Pocah enaltece sua versatilidade com Toda Sua, colaboração dela com OIK e Mãolee. Em uma mistura única com rap e hip hop urbano, a cantora mostra que sua música não tem limites entre estilos, é livre como ela. Com uma letra de ritmo leve, a canção bebe do pop para fazer sucesso. Confira o clipe.
- "SWEET MELODY" - LITTLE MIX
- Superestrelas do pop, as meninas do Little Mix apresentam mais uma parte do álbum Confetti com o lançamento de Sweet Melody. Com participação na composição da colaboradora de Ariana, Tayla Parx, e coproduzida pelo criador de sucessos n.º 1 MNEK, Sweet Melody é uma canção pop pulsante e contagiante, que conta com harmonias potentes e ritmo estimulante. O disco está previsto para sair em novembro.
- "MENTIRAS" - ADRIANA CALCANHOTO FEAT. RUBEL
- O segundo single de Margem, finda a viagem foi apresentado em dueto com Rubel durante gravação do show Margem, realizada em 14 de dezembro de 2019 na Grande Sala da Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. Na gravação de Margem, além de Mentiras, os artistas ainda cantaram a música de Rubel, intitulada Você me Pergunta, mais uma sólida parceria entre eles. O registro completo do material audiovisual inédito, com direção de Murilo Alvesso e selo da Biscoito Fino, chegará em novembro.
- "HOLD ON" - H.E.R
- A cantora se joga no R&B com o single "Hold On". A faixa foi apresentada pela primeira vez durante uma participação de H.E.R. no programa Saturday Night Live, que contou com a presença da cantora britânica Adele. A canção retrata um momento delicado da vida amorosa onde apenas um está mantendo o casal vivo e o outro está cada vez mais distante. A canção chegou três dias após o clipe de Damage, onde H.E.R também fala do amor. Confira a nova canção e o clipe de "Damage".
- "AS CORES DAS FLORES" - MÁRCIO MOREIRA E ROBERTO MENESCAL
- Acostumado a estar nos bastidores de projetos de artistas como Ney Matogrosso, Baby Consuelo, Erasmo Carlos e Laila Garin, entre outros, Márcio aposta agora em duas de suas maiores paixões: cantar e compor. Ele inicia uma série de lançamentos até apresentar o disco completo no início de 2021. Para começar, uma parceria inédita com Roberto Menescal na canção As cores das flores. O single chega com clipe gravado no orquidário que Menescal cultiva em sua casa, no Rio de Janeiro.
- "TURN ON THE LIGHTS" - JAMIE CULLUM
- Jamie Cullum e seu piano estão de volta com uma canção com temática natalina, a primeira do próximo disco The Pianoman At Christmas. Considerado um dos maiores nomes do jazz contemporâneo, Cullum traz seu novo disco nesta sexta-feira (30). Em entrevista ao Papel Pop, o músico disse que o álbum tentará soar clássico, mas repleto de novidades. Confira a canção.
- "AMORES E FLORES" - MELIM
- O grupo segue a linha good vibes de suas canções no lançamento "Amores e Flores". A música fala de encontrar o amor da sua vida e do processo até chegar a este momento. Confira.
- "TUDO OK" - THIAGUINHO MT E DANY BALA
- Thiaguinho MT se juntou com o produtor e cantor Dany Bala para lançar a versão pisadinha de Tudo OK. A canção, lançada em 2019, ficou em primeiro lugar em 6 dos 10 polos do carnaval no Brasil Fortaleza, Salvador, Manaus, Belo Horizonte, Curitiba e Rio de Janeiro. Durante a festa, a música bateu 174 milhões de visualizações no Youtube. Confira o clipe da nova versão.
- "ME PERDOA" - BG
- Se, até bem pouco tempo, BG gostava de se apresentar como compositor, sua nova fase como cantor tem ganhado a praça. Seu recente EP, chamado Pagodinho Romântico, já acumula meio milhão de visualizações no YouTube; e a música Oi, Prazer, em parceria com Gaab, está em terceiro lugar nas rádios do Rio de Janeiro. Como ainda existe um baú com inúmeros sucessos escritos por ele, BG lança Me Perdoa. A música fala de um rapaz que quer dar um fim em seu relacionamento, mas tenta fazer isso da melhor maneira possível, sem provocar grande sofrimento à sua parceira.
ÁLBUNS E EPs
- "A CAMINHO DA LUA" - TRILHA SONORA
- Trilha sonora da animação da Netflix, "A Caminho da Lua" conta com mais 9 canções originais interpretadas pelas estrelas da Broadway Phillipa Soo, Ruthie Ann Miles, e também Ken Jeong e os novatos Cathy Ang e Robert G. Chiu. Disponível em todas as plataformas de música, o álbum apresenta a faixa foco Vou Voar, versão de "Rocket To The Moon" interpretada por Priscilla Alcantara.
- "JORGE 70: AO VIVO EM SÃO PAULO - PT. 2" - JORGE ARAGÃO
- A segunda parte do álbum "Jorge 70: Ao Vivo em São Paulo", novo projeto de Jorge Aragão, em comemoração aos 70 anos de idade do cantor, está entre nós. São cinco faixas registradas na turnê nacional em 2019. "Coisa de Pele", "Malandro" e "Novos Tempos" estão entre os hits escolhidos. Confira o EP.