Morenna, Groove Armada e Mel C nos lançamentos da semana #55

Melanie C Crédito: Conor Clinch

A semana chega com ótimos lançamentos musicais. Retornos, continuações e muitas estreias vão compor a lista do Divirta-se.

Representando o ES, temos Morenna com seu pop empoderado. Mas a grande surpresa está no novo álbum do Groove Armada, repleto de letras inéditas com batidas antigas, referência aos anos 1980 e 1990.

Na onda de álbuns completos, temos Melanie C com um disco pop sem defeitos. Maria Carey também aparece na lista trazendo um resgate de músicas de sua história. E na leva de estreias, temos o primeiro álbum do Blackpink. Confira a lista completa abaixo.

SINGLES

"VIDEOGAME" - MORENNA FEAT. DALUA & LOTTO



Morenna utiliza de diversas referências do mundo gamer para mostrar toda sua ferocidade em "Videogame". O empoderamento feminino continua sendo o tema interpretado pela moça, dona e hits como "Blá Blá Blá" e "Crystal". A canção é parceria com o rapper DaLua e o produtor Pedro Lotto e chega com lyric video abordando um relacionamento por meio das gírias encontradas nos games. "Videogame" inicia a nova fase da carreira da moça, que é contratada da Warner Music.

"RUNAWAY" - THAYSA PIZZOLATO



A musicista e produtora musical Thaysa Pizzolato inicia sua carreira solo com "Runaway". A faixa instrumental abusa dos sintetizadores criando um som experimental baseado nas músicas oitentistas. Esse primeiro single, como o nome sugere, é trilha pra um momento de fuga, digamos assim. E durante o processo de composição e gravação dele, acabou que foi minha fuga da realidade mesmo, enquanto estava trabalhando nessa música, conta a capixaba de coração. A canção dá início ao lançamento do EP "Low Hype Machine", que deve sair ainda neste ano. Confira "Runaway".

"WONDER" - SHAWN MENDES



Shawn Mendes dá início à sua nova fase com "Wonder". A faixa, que dá nome ao álbum previsto para 4 de dezembro, chega com um clipe cheio de produção - com direito ao rapaz dançando. Nele, o cantor vai em busca de respostas sobre o amor.

"DESAFIO" - BÁRBARA LABRES E SORRISO MAROTO



Após o sucesso de "Hoje é Rave" e "Beat Gostosinho", onde flertou com o eletrônico e com o brega, a DJ e produtora Bárbara Labres se joga no pagode. O novo single da moça é em parceria com o Sorriso Maroto", que mistura seus batuques com o funk 150 BPM de Bárbara. Confira a música que chega clipe que já passa dos 250 mil views.

"THE PINK PHANTOM" - GORILLAZ, ELTON JOHN E 6LACK



A parceria é parte do sétimo capítulo do projeto Song Machine Season One: Strange Timez, do Gorillaz. A produção conta com clipe onde Elton John aparece em forma de cartoon. Sintetizador e piano tomam conta da balada. Confira.

"LEVITATING (REMIX)" - DUA LIPA FEAT DABABY



Dua Lipa encarna a rainha da pista de dança espacial no clipe de "Levitating", música que faz parte do aclamado "Future Nostalgia". O rapper entra nesta versão da música que mantém a essência disco anos 1970. No clipe, ela pega um elevador espacial que leva todos para curtir a melhor balada espacial. Confira.

"STILL HAVE ME" - DEMI LOVATO



A americana lançou de surpresa a canção na última semana. Alguns interpretaram o single como uma resposta ao fim do seu noivado com Max Ehrich. Nele, Demi desabafa sobre ser a única pessoa que restou na própria vida, e isso basta para ela.

"É O QUE EU MEREÇO" - BELO



Composição de Vini Show e Benicio Neto, "É O Que Eu Mereço" traz Belo de volta às suas origens no pagode romântico. A música marca um momento de muitas conquistas para o cantor, que além de se reinventar com novos projetos, é um dos nomes mais cotados para os novos formatos de shows, esgotando ingressos por onde passa.

"NOSSO AMOR" - JOCA



Aposta da Sony Music para o pop, o jovem cantor carioca apresenta seu single de lançamento. "Nosso Amor" é uma balada pop que terá clipe com direção de Marlene Mattos e Felipe Bella e lançamento previsto para a próxima semana. A música dá início à uma sequência de lançamentos que formarão o primeiro EP da carreira do jovem cantor, intitulado Presságio. Presságio é um indício de que algo vai acontecer. No meu caso, é algo bom. Um prenúncio de que as coisas sempre vão dar certo e devo isso tudo à minha fé, palavra que move a minha vida. Sempre tive fé que tudo ia dar certo, e que eu não podia desistir dos meus sonhos. Com todo o esforço e com toda minha crença, fui recompensando com a oportunidade que sempre quis ter, diz o estreante.

"TONIGHT IS THE NIGHT" - MCFLY



Após cantar a felicidade das pequenas coisas em Happiness e as alegrias e tristezas de crescer em Growing Up (em parceria com Mark Hoppus, do blink-182), a banda inglesa McFly dialoga sobre saúde mental e como estar disposto a pedir ajuda no introspectivo single Tonight is the night. A faixa também fará parte do disco Young Dumb Thrills, previsto para a ser lançado no dia 13 de novembro, como um dos momentos mais melancólicos do álbum. Essa música acaba resumindo muito do disco por trazer uma melodia bem característica do Tom com a produção do Danny. Sinto que ela faz uma ponte com o Motion on the Ocean, conta Harry Judd, citando o disco da banda lançado em 2006.

"DEUS ME LIVRE" - RUANZINHO, JS O MÃO DE OURO E THIAGUINHO MT



O trio apresenta o piseiro para a galera do Sudeste com "Deus me Livre". O pernambucano JS O Mão de Ouro misturou o ritmo com a panela característica do seu bregafunk e com elementos do sertanejo para produzir Deus me Livre. A música conta a história de uma pessoa que quebrou a cara e quer voltar para o seu antigo amor. Confira.

ALBUMS E EPs

"THE RARITIES"- MARIAH CAREY



A diva pop apresenta "The Rarities", projeto com dois discos, que é uma coleção pessoal de canções favoritas do acervo de Mariah Carey. A compilação abrange toda a carreira de americana, com gravações notáveis anteriormente inéditas de 1990 a 2020. O primeiro disco reúne joias musicais ocultas dos arquivos pessoais da cantora. São canções com relevância e significado pessoais, algumas das quais são exploradas no livro de memórias, The Meaning of Mariah Carey. O segundo disco conta com músicas do Live at the Tokyo Dome, a primeira apresentação de Carey no Japão durante sua turnê mundial Daydream, em 1996. Além disso, o álbum conta com Save The Day, a primeira faixa de The Rarities, lançada há um mês. A música mostra o icônico sucesso do Fugees, Killing Me Softly with His Song, e apresenta os vocais transcendentes da Sra. Lauryn Hill, da música original. The Rarities faz parte do #MC30, uma comemoração contínua do 30º aniversário do álbum de estreia de Mariah Carey e a evolução de sua incrível carreira. Confira a canção, o show realizado em Tóquio e o disco completo.

"MELANIE C" - MELANIE C



O novo álbum homônimo da ex-Spice Girl chega com 10 faixais, incluindo Fearless, Blame It On Me, Who I Am e In And Out Of Love. O disco mostra uma Melanie mais confortável consigo e flertando muito bem com o pop inglês. No decorrer da faixa, encontramos ótimas baladas que chegam a ter referências aos anos 1990. Um álbum completo e que vale a pena ouvir.

"THE ALBUM" - BLACKPINK



Os fãs do K-pop estão bastante felizes. Como prometido, saiu o disco de estreia do Blackpink. Com oito faixas, o álbum conta com participações de Selena Gomez, na já divulgada "Ice Cream", e Cardi B., na inédia "Bet You Wanna". A música de trabalho é Lovesick Girls, quinta faixa da lista que já ganhou um videoclipe. Se liga na produção e ouça o disco na sequência.

"REPLAY ACABOU CHORARE" - VÁRIOS



Globo e Barry Company se uniram para desenvolver o projeto Replay, que irá regravar grandes discos da música brasileira na voz de jovens talentos. O primeiro é o álbum Acabou Chorare, sucesso do Novos Baianos na década de 70 com suas 10 faixas regravadas por diversos nomes: Francisco el hombre - Brasil Pandeiro"; Onze:20 - "Preta Pretinha"; Céu - Tinindo Trincando"; Gilsons - "Swing de Campo Grande"; Maria Gadú - "Acabou Chorare"; Marcelo Jeneci - "Mistério do Planeta"; Xenia França - "A menina dança"; João Cavalcanti - "Besta é tu"; Afrocidade - "Um bilhete pra Didi"; Letrux + Iolly Amâncio - "Preta Pretinha (reprise)". Com processo de regravação e curadoria artística da Som Livre, o álbum completo está disponível nas plataformas digitais.

"US + THEM" - ROGER WATERS



"US + THEM" apresenta a música poderosa de Waters de forma impressionante e destaca sua mensagem de direitos humanos, liberdade e amor. Baseado em sua aclamada e esgotada turnê mundial US + THEM de 2017-2018, com um total de 156 shows para 2.3 milhões de pessoas em todo o mundo, ele apresenta músicas clássicas de The Dark Side of the Moon, The Wall, Animals, Wish You Were Here, assim como de seu álbum mais recente, "Is This The Life We Really Want?". Além do disco, a Sony Music Entertainment apresenta as versões em Blu-ray, DVD, CD e Vinil do trabalho. O filme ROGER WATERS: US + THEM também já está disponível para aluguel ou compra digital.

"VIAJANTE DE CORAÇÕES" - CLEBER E CAUAN



Apesar das dificuldades que 2020 trouxe, a dupla Cleber & Cauan quer comemorar as conquistas deste ano com o EP Viajante de Corações. De um lado, Cauan celebra sua recuperação após ter contraído o novo coronavírus e passado 14 dias internado. Do outro, Cleber vibra com a notícia recente de que será pai de gêmeos, fruto de seu casamento com Ingrid Mezzon. Assim, a dupla apresenta três canções: a inédita faixa Viajante de Corações", de clima leve e romântico, e as demais "Sonho" e "Quase", dos projetos "Resenha (Ao Vivo)" e "Resenha 2 - Deluxe (Ao vivo)", respectivamente.

"O QUE ROLAR ROLOU - EP 2 (AO VIVO)" - DI PROPÓSITO



Fazendo sucesso no mundo do pagode, a banda Di Propósito apresenta o segundo EP do projeto O Que Rolar Rolou. Depois do EP 1, lançado em setembro passado, ambos do DVD de estreia registrado em fevereiro deste ano em Brasília, o grupo destaca a faixa Barulhinho. A canção retrata a vida de um cara aparentemente feliz, mas que, na verdade, vive se dando mal por ser muito crédulo, ou quem sabe fácil demais, como no refrão: Mais bobo do que eu, só dois de mim. Pra alguém me iludir é bem facinho. É só fazer aquele barulhinho assim, - Que eu já vou correndo feito um cachorrinho. A canção chega com clipe retirado da apresentação em Brasília. Além dela, outras três fazem parte da segunda parte do projeto dos pagodeiros. O Di Propósito vai lançar em novembro deste ano o álbum completo do projeto O Que Rolar Rolou, além do que ainda está por vir, sete faixas inéditas e três regravações. Enquanto isso, curta o clipe de "Barulhinho" e o EP 2 de "O Que Rolar Rolou".

"EDGE OF THE HORIZON" - GROOVE ARMADA



O primeiro disco em cinco anos do duo inglês de música eletrônica vem na onda oitentista dos últimos lançamentos do mundo pop, chegando a flertar também com os anos 1990. Com 10 canções, é possível identificar batidas típicas da época em meio às baladas e canções mais aceleradas do disco. O duo dá show na escolha do repertório mostrando que ainda é o melhor grupo de música eletrônica ao vivo e dona de sucessos como "Friend" e "I See You Baby". "Edge é o nosso oitavo álbum e meio. Imagine convidar o Prince para um jantar. E é um tipo de tributo para a trilha sonora que tocava no nosso ônibus das turnês", descreve o duo no Instagram. Confira o retorno do Groove Armada com o clipe de "Get Out On The Dancefloor", lançado durante a pandemia, e o disco repleto de baladinhas de roupagem antiga, mas letras inéditas.

"NIGHT" - DUBOGZ



Somando mais de 4.5 milhões de ouvintes mensais no Spotify, o duo mineiro Dubdogz apresenta a continuação do EP Day, lançado pela gravadora holandesa Spinnin Records em setembro: o EP Night. Nele, a dupla explora uma nova e potente sonoridade que está agradando e conquistando seus fãs ao longo de três canções inéditas: Special Vibe, parceria com Gustavo Mota e Evoxx, One Night, com Pontifexx, Different Stage e os vocais do inglês Bertie Scott, e por fim, Long Story Short" (Dubdogz Remix). A primeira explora o "New Rave", estilo que está bombando na cena europeia. "One Night" é a mais dançante do EP, enquanto "Long Story Short" é uma nova versão de uma famosa música de Psy Trance dos DJs Morten Granau e Phaxe, mostrando que os gêneros podem sempre se conversar, ainda mais quando a track é feita por talentosos produtores.