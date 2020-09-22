Bieber, Anitta, Alicia Keys e Gabriel Gava nos lançamentos da semana #53

A semana começa com boas opções para quem está querendo atualizar a playlist. Destaque para os álbuns de Alicia Keys, Ziggy Marley, Fernanda Abreu e dos capixabas da Auri.

Na parte dos singles, temos os lançamentos de Gabriel Gava e de Lauana Prado para os que gostam de sertanejo. Para os amantes do pop, as canções de Sam Smith, Lady Gaga, Anitta e Justin Bieber. Confira a lista completa feita pelo Divirta-se.