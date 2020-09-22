Bieber, Anitta, Alicia Keys e Gabriel Gava nos lançamentos da semana #53

A semana começa com boas opções para quem está querendo atualizar a playlist. Destaque para os álbuns de Alicia Keys, Ziggy Marley, Fernanda Abreu e dos capixabas da Auri.
Na parte dos singles, temos os lançamentos de Gabriel Gava e de Lauana Prado para os que gostam de sertanejo. Para os amantes do pop, as canções de Sam Smith, Lady Gaga, Anitta e Justin Bieber. Confira a lista completa feita pelo Divirta-se.
- "JÉSSICA" - GABRIEL GAVA
- O capixaba apresenta uma nova faixa que retrata, de forma cômica, a atual situação financeira de grande parte dos brasileiros. Com composição de Gabriel Gava, Agra Leonis, Eliabe Galdino, "Jéssica" conta com videoclipe gravado na Vila e com participação de Lucas Guimarães e Gilzona.
- "911" - LADY GAGA
- Lady Gaga fez de uma simples música um curta de virar a cabeça de muito fã. Faixa do aclamado "Chromática", a canção pop fala de saúde mental e da luta da própria cantora. Esse curta é muito pessoal para mim, minha experiência com saúde mental e a forma como a realidade e os sonhos podem se interconectar para criar heróis dentro de nós e no nosso entorno", disse Gaga nas redes sociais. E o clipe já é sucesso com mais de 15 milhões de views no YouTube e muitos seguidores garantindo que o VMA será dela. Confira.
- "ME GUSTA" - ANITTA FEAT. CARDI B E MIKE TOWERS
- Outro lançamento muito falado desde a última sexta-feira (18) é "Me Gusta". A parceria de Anitta e Cardi B rendeu até mais views que a canção de Gaga no YouTube e está no Top 50 Global do Spotify. Além da rapper, "Me Gusta" tem participação de Myke Towers nos versos bem calientes que misturam inglês e espanhol. O clipe foi gravado em Salvador com a participação de Cardi B sendo encaixada depois com recursos de pós-produção.
- "HOT STUFF" - KYGO E DONNA SUMMER
- O DJ lança mais um remix de um clássico da música internacional. "Hot Stuff", interpretada pela lendária Donna Summer, ganha uma versão atualizada sem perder a essência disco. Donna Summer é uma das minhas artistas favoritas de todos os tempos. O catálogo de músicas da Donna é brilhante, com vocais incomparáveis. Estou honrado e emocionado por começar a trabalhar com uma faixa icônica como Hot Stuff. Esta sempre foi uma daquelas canções que me deixa de bom humor na hora. Espero que esta versão possa continuar a trazer alegria e felicidade para as pessoas que querem celebrar a lendária Donna Summer", conta Kygo, que também lançou clipe para a faixa.
- "SEPTEMBER" - ERIC KUPPER REMIX
- Por falar em remix de sucessos da música, não poderia faltar a nova versão de "September", da lendária banda Earth, Wind & Fire. O lançamento faz parte do mês de celebração de "September" para fãs de todo o mundo. Os principais criadores de conteúdo do Tik Tok estão postando clipes originais da música, que resultaram em milhões de visualizações na plataforma.
- "VAI QUERER" - CHAMELEO
- Leonardo Fabbri é Chameleo, curitibano de 26 anos, que é uma metamorfose. Seu novo trabalho após o EP "utopiaTABOO" e o single "Você me fu..." é "Vai Querer". Diferente da roupagem da música anterior, que falava sobre um relacionamento que machucou, deixou feridas, a nova aposta de Chameleo usa da batida pop melódica para falar de paixão em sua maior e mais forte densidade. Eu estou muito feliz com o resultado deste clipe. É uma música que traz tudo o que sou em uma nova versão: uma mistura de gêneros musicais, onde pude me expressar de uma forma totalmente nova e singular, comenta o cantor.
- "DIAMONDS" - SAM SMITH
- Sam Smith apresenta seu novo single, Diamonds, que fará parte do repertório do novo álbum, Love Goes, com lançamento anunciado pelo artista para o próximo dia 30 de outubro. Apresentado pouco depois do lançamento de My Oasis, com participação do inigualável Burna Boy, Diamonds traz os vocais inesquecíveis de Sam em sua melhor forma e uma história de amor vivida sem arrependimentos. "Escutem essas músicas com o coração aberto, tratem cada canção como uma flor diferente de um jardim e divirtam-se com elas. Eu tentei não me levar tão a sério quando escrevia algumas dessas faixas. Espero que elas te façam sorrir, porque me fizeram e me fazem sorrir, disse Sam Smith.
- "AINDA TENHO ASAS" - ELBA RAMALHO E LUÃ YVYS
- A canção é fruto de uma parceria inédita entre Elba e o filho Luã Yvys, que foi composta no último verão, quando a família estava de férias em Trancoso, no sul da Bahia. O xote fará parte do próximo álbum da artista, intitulado "Eu e Vocês". Serão 12 faixas, que foram gravadas na casa de Elba, com a participação de músicos do Rio e de Recife, de forma remota.
- "FOR YOU" - BHASKAR E KOHEN FEAT. BEL MARCONDES
- Em parceria com o produtor Kohen e vocais da cantora Bel Marcondes, a faixa, lançada pelo Austro selo de música eletrônica da Som Livre -, é fruto de mais uma colaboração com a gravadora Controversia, do DJ Alok, irmão do artista. O momento da carreira do astro brasileiro da cena eletrônica nacional é de chamar a atenção, principalmente pelo sucesso do projeto Follow The Sun, série de lives que ele realiza e nas quais sempre toca em meio a uma paisagem natural.
- "HOLY" - JUSTIN BIEBER FEAT CHANCE THE RAPPER
- Bieber está de volta com o lançamento de Holy, com a participação de Chance The Rapper. Acanção marca o retorno de Justin Bieber à arena pop meses depois do lançamento de Intentions, single com participação de Quavo, que recebeu oito Certificados de Platina globais e se tornou a sétima faixa da carreira dele a atingir a primeira posição do chart de músicas pop da Billboard. O novo single já está disponível em todas as plataformas.
- "MEXE" - MALÍA
- Malía lança hoje Mexe, o segundo single de seu próximo álbum. Novamente abusando do Trapcal, estilo que faz referência ao Trap com nuances da música brasileira, a cantora apresenta o fruto de mais uma parceria com o renomado produtor Mario Caldato. Mexe pra mim é mais que uma música, é um resultado que faz parte de um projeto que busca traduzir sonoramente a minha personalidade. Tô tão feliz por mais esse passo, é muito bom pra mim enquanto artista conseguir transpor o que penso artisticamente", conta.
- "V DE VINGANÇA" - LAUANA PRADO
- Lauana Prado se prepara para o lançamento do terceiro volume do seu segundo DVD, Livre. Assim, ela apresenta a inédita V de vingança. A canção tem uma letra irreverente e ousada, que enaltece a mulher com atitude, que é dona de si.
ALBUMS E EPs
- "ALICIA" - ALICIA KEYS
- Alicia Keys se joga numa viagem sônica, introspectiva, sensual e com muito soul. "Alicia" traz 15 músicas, incluindo colaborações com JillScott, Khalid, Miguel, Snoh Aalegra, Tierra Whack, Sampha e Diamond Platinumz. Entre as faixas, estão as já lançadas: Time Machine, uma batida dançante sobre a liberdade que vem com a deixar o passado para trás; Good Job, uma balada que reverencia heróis desconhecidos e trabalhadores da linha de frente, que estreou em abril durante uma reunião especial da COVID-19 na CNN; e a emocional Perfect Way To Die, que a artista dedica a vidas pretas inocentes perdidas para a brutalidade policial. "Dei o nome ALICIA para este álbum porque ele traz tudo o que eu sou e já senti gravando em estúdio. Durante o processo de criação, me senti confortável com todas as minhas facetas. Espero que todos que ouvirem o álbum consigam senti-lo como a versão mais verdadeira de si mesmos", explica Alicia.
- "AO VIVO NO ESTÚDIO MANTRA (FORMEMUS 2020)" - AURI
- Indie rock, alternativo, riffs e sintetizadores se encontram na sonoridade do novo disco da Auri. A banda capixaba traz o show apresentado durante o Formemus 2020, revisitando os destaques de sua discografia. São quatro canções: "Homem de Lata", "Lar" e "Cais", que fazem parte do disco "Resiliência" (2017), além do single "Quintal" (2019). O grupo planeja uma série de lançamentos para os próximos meses, onde mostrará novas texturas sonoras.
- "SLOW DANCE" - FERNANDA ABREU
- O disco marca a estreia da parceria da Universal Music com o selo Garota Sangue Bom Music, da própria cantora. O projeto reúne ao todo 16 baladas da trajetória da cantora e compositora, entre elas a faixa Dance Dance, o primeiro single do disco, que agora chega pela primeira vez às plataformas de música acompanhada de lyric vídeos. Com um repertório de muitos sucessos, Fernanda Abreu contemplou quatro faixas do álbum Sla Radical Dance Disco Club (1990), Você pra mim, Speed Racer, Luxo pesado, Hello baby. Do álbum Amor Geral (2016), a cantora elegeu Saber chegar, Antídoto e Valsa do desejo. Do disco Da Lata (1995), Fernanda trouxe Um dia não outro sim e Dois. Do álbum Raio-X (1997), foi eleita Um amor um lugar. Do disco SLA 2 Be Sample (1992), entrou Do seu olhar. Do álbum Na Paz (2004), foram escolhidas Sol lua e 2 namorados. E do álbum Entidade Urbana (2000) estão Paisagem de amor e Eu quero sol.
- "NÃO É SÓ ISSO" - CYNTHIA LUZ
- Composto e gravado durante a última parte da turnê "Efeito Violeta", último disco lançado em (2019), e também durante a Pandemia, o disco "Não é só isso" partiu da ideia de revisitar as origens de Cynthia, comprovar o que é viver de música e perceber como isso se comporta nos dias de hoje. O disco conta com referências a Elis Regina, Cássia Eller, Rita Lee e outros artistas que Cynthia admira, resultando num trabalho que engloba vários estilos, mesclando o rap com sons brasileiros apimentados e "beats" modernos. Não podemos esquecer as participações de Tassia Reis ("O Mar") Froid ("Vai ver") Ice Blue ("A Dívida") e Projota ("Como Deus Quiser").
- "MORE FAMILY TIME" - ZIGGY MARLEY
- Ziggy resolvel capturar a energia de seu filho de quatro anos e transformar em música. O resultado é "More Family Time", que vai deixar as crianças fascinadas e envolver os pais com seu Reggae característico. Ziggy tem uma série de amigos que participam do álbum, incluindo Ben Harper, Sheryl Crow, Lisa Loeb, Tom Morello, Busta Rhymes, Angelique Kidjo, Alanis Morissette, Stephen Marley e Jamie Lee Curtis lendo seu novo livro. Seus filhos Judah, Gideon, Abraham e Isaiah também fazem participações especiais, juntamente com seu cachorrinho Romeu. Uma parte das receitas do álbum beneficiará o 501 (c) 3 URGE, de Ziggy, que apoia a educação, o desenvolvimento social e o bem-estar geral da Escola Primária Chepstow e do One Love Youth Camp, ambos na Jamaica.
- "LEXA" - LEXA
- Lexa traz em seu disco homônimo nove faixas de muito pop melódico e funk para os fãs. Das faixas apresentadas, seis são inéditas. Sucessos como "Chama Ela", parceria com Pedro Sampaio; "Quase Lá", com participação de Sorriso Maroto; e "Quebrar Seu Coração", em que divide os vocais com Luísa Sonza; são os destaques do disco que vai ganhar uma versão deluxe com faixas inéditas até o fim do ano.