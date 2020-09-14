Dudu, Alicia Keys e David Guetta com Sia nos lançamentos da semana #52

A segunda semana de setembro chega com lançamentos esperados e boas surpresas. Uma delas é a parceria de capixaba Dudu com Chris MC.
Por falar em parceria, o reencotro de David Guetta com Sia só podia render mais um hit. Na sequência, o Divirta-se ainda traz a nova canção de Alicia Keys e os discos de Marilyn Manson e Dennis DJ. Confira a lista e atualize a playlist.
- "TE OBSERVANDO" - DUDU FEAT. CHRIS MC
- Após o lançamento de seu primeiro álbum Acídia em julho deste ano, o rapper capixaba Dudu, de apenas 17 anos, expõe um lado mais sentimental em seu novo single Te Observando e segue construindo um caminho dinâmico pelo universo do rap. A faixa, fruto da parceria com o mineiro Chris MC, é uma lovesong que reforça o caráter versátil do artista, que apesar da pouca idade esbanja todo o seu talento ao se aventurar em novas sonoridades, se destacando como uma das grandes revelações do trap nacional.
- "DERRUBA" - JOÃO NETO E FREDERICO FEAT. FELIPE ARAÚJO
- Para quem gosta de hit sertanejo no melhor estilo sofrência, vai curtir a parceria da dupla João Neto & Frederico com Felipe Araújo. "Derruba" faz parte do projeto audiovisual Sertaneje-se, todo gravado em Goiânia, e que já conta com 11 músicas disponibilizadas no canal dos irmãos no YouTube. A primeira delas foi Garrafa Voa, lançada em janeiro deste ano e que já possui mais de 3,7 milhões de visualizações.
- "PODE PARAR" - CAROL & VITÓRIA
- Com uma temática que aborda a distância, mesmo entre as pessoas que estão fisicamente próximas, a dupla apresenta "Pode Parar". O clipe, que alterna cenários monocromáticos, apresenta casais que estão focados nos seus celulares, cada um voltado para a própria tela, até que são pegos de surpresa por elementos lúdicos, fazendo com que se deem conta da presença um do outro e provocando uma reaproximação. Com uma musicalidade leve, o ritmo balançado visa compartilhar o discurso de maneira natural, com produção musical assinada pela Hitmaker.
- "LOVE LOOKS BETTER" - ALICIA KEYS
- Após o lançamento de "So Done", Alicia Keys apresenta "Love Looks Better". O single faz parte do álbum ALICIA, que foi adiado por causa da pandemia do novo coronavírus. Contando com Love Looks Better e "So Done", a cantora já liberou sete músicas do novo álbum para os fãs. Confira a novidade, que já foi apresentada até na abertura do NFL.
- "CORAGEM" - AS BAÍAS E MC REBECCA
- O grupo musical As Baías, composto pelas cantoras e compositoras Raquel Virgínia, Assucena Assucena e pelo cantor, compositor e produtor Rafael Acerbi, acabam de lançar a segunda música do projeto Respire & Coragem. Desta vez, a música divulgada para fechar o projeto é Coragem, que conta com feat da artista Mc Rebecca. Escrito pelos cantores Gaab e Day, o single traz a mistura do pop com o funk numa letra que fala sobre a importância de enfrentarmos nossos medos.
- "LET'S LOVE" - DAVID GUETTA FEAT. SIA
- A batida oitentista no mundo pop segue na mora. Depois de lançamentos de Dua Lipa, Little Mix e The Weeknd, David Guetta e Sia apresentam "Let's Love". Dançante a diverdita, a música foi produzida e gravada durante o isolamento social nos últimos meses. Segundo Guetta, tudo foi inspirado em transmitir uma mensagem de amor e esperança ao redor do mundo. Confira mais um trabalho da dupla que é dona de hits como Titanium, She Wolf (Falling to Pieces), The Whisperer, Bang My Head e Flames.
- "DESAFIO" - ILLY
- Com saudades do palco, Illy resolveu lançar uma das músicas mais marcantes do seu show "Voo longe": "Desafio". Eternizada por Belo e tão esperada pelos fãs, a canção mescla o pop com o samba reggae e o samba carioca. "É uma faixa que tem a cara do meu som. Uma onda bem Bahia com uma sonoridade bem Rio de Janeiro", define Illy. Um clipe feito em casa, dirigido por Maria de la Gala acompanha o lançamento da música cheia de swing e romance, embalada por uma das vozes mais incensadas da música contemporânea brasileira.
- "AQUELA DA RIHANNA" - BAVIERA E KIAZ
- Baviera e Kiez se unem para animar todo mundo com Aquela da Rihanna. A música é uma mistura de Dance Hall com toques de Afrobeat e chama atenção pelo refrão chiclete. A produção é de Malive, conhecido por colaborações com nomes como Djonga, BK, Xamã, L7nnon e tantos outros do cenário Rap Brasileiro.
- "CHUTANDO O BALDE" - SALGADINHO
- Após divulgar a inédita "Encontro" que conta com participação de Alexandres Pires, Salgadinho acaba de lançar o single e vídeo promocional de "Chutando o Balde". A canção conta a história de um final de um relacionamento no qual uma das pessoas já está amando outra e 'chuta o balde' para ser feliz. "Escolhi essa música justamente pelo alto número de coincidências do título da canção na vida de várias pessoas, principalmente na questão amorosa. O título veio muito a calhar! Dentro do atual momento em que vivemos (de quarentena e com a cabeça cheia de confusão), as pessoas têm pensado por muitas vezes em chutar o balde por qualquer motivo. Por um projeto, por uma nova situação ou por acreditar em algo que precise de um chacoalho, tenho notado que cada vez mais pessoas têm chutado o balde em busca da felicidade", conta o cantor.
- "SKIN" - BRUNO MARTINI, TIMBALAND, MAYRA E JOHNNY FRANCO
- Depois de estrear com a dançante e eletrizante Bend the Knee, com Timbaland e Iza, Bruno Martini dá sequência ao lançamento de seu álbum de estreia da carreira solo, que será lançado em outubro. "Skin" é uma fusão entre o country contemporâneo e os beats modernos de Bruno e Timbaland. Hoje com 27 anos, Bruno é hoje um dos grandes nomes da música eletrônica, além de seguir conquistando milhares de fãs mundialmente. Skin é uma música que realmente me toca. É uma das minhas favoritas, é uma música de sentimento, que te leva para vários lugares. Você tem que deixar se envolver para senti-la na pele, comenta Bruno.
- "OK NOT TO BE OK" - MARSHMELLO & DEMI LOVATO
- Demi Lovto se juntou a Marshmello para lançar uma canção sobre prevenção ao suicídio. "Ok Not To Be Ok", além de dar nome à música, é o lema da Ong "Hope For The Day", que oferece apoio a pessoas que estão passando por momentos difíceis em 26 países. O clipe da canção leva o DJ e a cantora de volta à adolescência e discute a autoimagem e superação.
ÁLBUNS E EPS
- "24h" - SEVENTEEN
- A espera dos fãs acabou. A banda de K-pop Seventeen apresenta a versão japonesa de 24H. Além da canção-título, que foi apresentada em agosto, o EP ainda traz as faixas 247, Chilli, Pinwheel e Together. Para se ter uma ideia da espera, o EP ultrapassou 450 mil encomendas em sua pré-venda. Anteriormente, o Seventeen registrou vendas de 1.34 milhão de cópias de seu sétimo EP, Heng: garae, lançado em junho deste ano.
- "WE ARE CHAOS" - MARILYN MANSON
- Marilyn Manson acaba de lançar "WE ARE CHAOS", o 11º álbum de estúdio de sua carreira. Com 10 faixas, o compilado foi coproduzido pelo próprio artista e pelo ganhador do GRAMMY Shooter Jennings. O disco foi escrito, gravado e finalizado pouco antes da pandemia do novo coronavírus. O novo álbum do cantor dá sequência ao disco "Heaven Upside Down", lançado em 2017, marcando assim o sétimo compilado de Manson a estrear no Top 10 dos charts. "Quando eu escuto 'WE ARE CHAOS' é como se ele tivesse sido feito ontem, ou como se o mundo se repetisse, da forma como ele sempre faz, de modo que a faixa-título e as histórias parecem ter sido escritas hoje. Esse trabalho foi completamente gravado antes que alguém tivesse escutado, até que ele estivesse pronto. Definitivamente, há um lado A e um lado B, seguindo a lógica tradicional. Mas, assim como um LP, é um círculo achatado. Cabe ao ouvinte encaixar a última peça do quebra-cabeça no conjunto das canções", revela Manson.
- "SI FUREA MÍA" - CARLOS RIVERA
- O mais consagrado artista e compositor mexicano de sua geração, Carlos Rivera, apresenta EP Si Furea Mía. O EP conta com a faixa Recuerdos de Amor, uma versão em espanhol da música Lembranças do Amor, da dupla Victor e Leo, e a música Tocando al Frente, que foi lançado como single hoje junto ao EP. Com a estreia dessas duas músicas, Rivera revela na íntegra esse projeto que recobre sete de suas canções favoritas de diferentes gêneros. São as músicas que mais gosto de cantar e as gravei apenas com o violão e com o meu estilo. Por isso dei ao projeto o título de Si fuera mía (em portugués Se Fosse Minha, porque fiz com que parecesse uma das minhas músicas, explicou Rivera.
- "DENNIS & FRIENDS" - DENNIS DJ
- O maior produtor e DJ de funk traz um disco de 10 faixas, entre inéditas e releituras, focadas no eletrônico. Dennis & Friends apresenta entre os destaques a faixa Namastê, com Alexandre Carlo, do Natiruts, que traz uma vibe positiva e tem tudo para atrair os fãs de uma festa, mas também o ouvinte casual. O álbum ainda conta com a inédita Nus Beijar, com participação de Beowulf e Vitin. Outra música nova do repertório é Outra Dimensão, com Fernanda Abreu e Mandragora. Completam as novidades as músicas Old Game e MegaFunk do Momento, com Jonatas Felipe.