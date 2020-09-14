Dudu, Alicia Keys e David Guetta com Sia nos lançamentos da semana #52

A segunda semana de setembro chega com lançamentos esperados e boas surpresas. Uma delas é a parceria de capixaba Dudu com Chris MC.

Por falar em parceria, o reencotro de David Guetta com Sia só podia render mais um hit. Na sequência, o Divirta-se ainda traz a nova canção de Alicia Keys e os discos de Marilyn Manson e Dennis DJ. Confira a lista e atualize a playlist.